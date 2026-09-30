Καιρός -Σε Red Code η Κρήτη: Έντονα φαινόμενα από το βράδυ - Δυνάμεις μεταβαίνουν εκτάκτως στα Χανιά

Snapshot Η Κρήτη έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από 30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου.

Υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πλημμυρών σε όλο το νησί, με ιδιαίτερη επικέντρωση στη βόρεια Κρήτη.

Πρόσθετες πυροσβεστικές δυνάμεις και εξοπλισμός μεταβαίνουν εκτάκτως στα Χανιά για ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από το βράδυ της Τετάρτης έως το απόγευμα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, με κορύφωση το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για γρήγορη αντιμετώπιση πλημμυρών και άλλων προβλημάτων. Snapshot powered by AI

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Κρήτη ενόψει της επιδείνωσης του καιρού, με τις αρχές να προετοιμάζονται για ισχυρές βροχοπτώσεις και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και την αξιολόγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο κίνδυνος για πλημμύρες χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός σε ολόκληρο το νησί, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη βόρεια Κρήτη.

Πυροσβεστικές δυνάμεις μεταβαίνουν εκτάκτως στα Χανιά

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αναχωρούν το βράδυ από τον Πειραιά, με προορισμό τα Χανιά, πρόσθετες δυνάμεις και ειδικός εξοπλισμός, σύμφωνα με τον ιστότοπο creta24.

Μεταξύ των εξειδικευμένων κλιμακίων περιλαμβάνονται:

-ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών σε ορμητικά νερά με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ,

-ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ,

-ομάδα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων με αντλητικά συγκροτήματα.

Οι δυνάμεις θα ενισχύσουν τις τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα εφόσον προκύψουν προβλήματα από την κακοκαιρία.

Πότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

Στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημάρχους της Κρήτης, αντιπεριφερειάρχες και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, παρουσίασε την εικόνα για την εξέλιξη των φαινομένων, σύμφωνα με τις πληροφορίες του creta24.

Η ένταση της κακοκαιρίας αναμένεται να αυξηθεί από το βράδυ της Τετάρτης και να διατηρηθεί μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου.

Οι περιοχές στις οποίες αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα είναι κυρίως:

η βόρεια Κρήτη,

το Ρέθυμνο,

τα Χανιά.

Στις συγκεκριμένες περιοχές οι βροχοπτώσεις εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ένταση και ραγδαιότητα.

Η κορύφωση του πρώτου κύματος της κακοκαιρίας τοποθετείται, σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, στο μεσημέρι της Πέμπτης.

Ηράκλειο: Σε πλήρη ετοιμότητα ο Δήμος για την κακοκαιρία

Σε πλήρη ετοιμότητα έχουν τεθεί η Πολιτική Προστασία και οι υπηρεσίες του δήμου Ηρακλείου από σήμερα Τετάρτη 30/9 και για τις επόμενες ημέρες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν και την Περιφερειακή Ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός που συμμετείχε σε διαδικτυακή σύσκεψη υπό τον τον Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

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