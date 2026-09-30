Κακοκαιρία: Κλειστά όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο την Πέμπτη

Snapshot Την Πμπτη 1 Οκτωβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου λόγω της αναμενόμενης κακοκαιρίας.

Η απόφαση λήφθηκε προληπτικά εξαιτίας ισχυρών βροχών, καταιγίδων και ανέμων έως 9 μποφόρ που προβλέπει η ΕΜΥ.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από το βράδυ της Τετάρτης και να διαρκέσουν έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, με πιθανές εντάσεις.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και συστήνεται προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά κοντά σε ρέματα και σημεία με συγκέντρωση νερού.

Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Κλειστές θα παραμείνουν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου όλες οι σχολικές μονάδες στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, καθώς η δυτική Κρήτη προετοιμάζεται για την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει έντονα το νησί από το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το θέμα εξετάστηκε σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών που βρίσκονται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου αποφασίστηκε, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη, να μη λειτουργήσει καμία σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αντίστοιχο προληπτικό μέτρο ισχύει και για τα Χανιά, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν επίσης κλειστά την Πέμπτη.

Το μέτρο συνδέεται άμεσα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σύμφωνα με την οποία η δυτική Κρήτη και ειδικότερα τα Χανιά και το Ρέθυμνο αναμένεται να δεχθούν το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το βράδυ της Τετάρτης και καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάζουν κατά διαστήματα εξάρσεις μέχρι και το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, στο Αιγαίο αναμένονται πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι τοπικά θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών στις μετακινήσεις τους.

Ιδιαίτερη σύσταση υπάρχει για αποφυγή διέλευσης από ρέματα, διαβάσεις και άλλα σημεία όπου μπορεί να συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος νερού ή να αναπτυχθούν ισχυρές ροές.

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό την Πέμπτη και το φαράγγι της Σαμαριάς.

Για την περιοχή του Ξυλοσκάλου προβλέπονται ύψη βροχής που μπορεί να φτάσουν έως και τα 55 χιλιοστά.

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