Καιρός: Οι περιοχές που είναι σε red code για τις επόμενες ώρες - Τι σημαίνει ο «κόκκινος κωδικός»

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται από απόψε η Κρήτη, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται έως το πρωί της Κυριακής.

Το Red Code θα βρίσκεται σε ισχύ από τις βραδινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στο νησί αξιολογείται ως υψηλός.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, μετά την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Aπό το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Κυριακής αναμένονται στην Κρήτη, κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές της, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών.Παράλληλα, στα ανατολικά και νότια θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι.

Η έντασή τους στα πελάγη εκτιμάται ότι σήμερα και αύριο θα φτάσει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ.

Τι σημαίνει η κατάσταση Red Code

Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, με ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, των υλικών και των μέσων για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παράλληλα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια τοπικά και περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

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