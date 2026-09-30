Flydubai: Πώς αποτράπηκε νέα «11η Σεπτεμβρίου» πάνω από τη Σαουδική Αραβία

Snapshot Ο συγκυβερνήτης ομάνικης καταγωγής επιτέθηκε και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη κατά τη διάρκεια της πτήσης FZ1073 της flydubai, επιχειρώντας να ρίξει το Boeing 737 με 180 επιβάτες.

Η απόπειρα αεροπειρατείας αποτράπηκε χάρη στην επέμβαση επιβατών και δύο πιλότων εκτός υπηρεσίας που επέβαλαν χειροκίνητο έλεγχο και οδήγησαν το αεροπλάνο σε ασφαλή προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Το αεροσκάφος υπέστη σοβαρές δομικές ζημιές κατά την απότομη βύθιση, με μερική αποκόλληση του πηδαλίου κατεύθυνσης που όμως λειτούργησε ως δομική ασφάλεια αποτρέποντας την πλήρη καταστροφή.

Το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στο Ισραήλ, με απογείωση μαχητικών και προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου, ενώ πυροδότησε διπλωματική κρίση λόγω της παρουσίας Ισραηλινών στη Σαουδική Αραβία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας και έχει ζητήσει παύση των πτήσεων flydubai προς το Τελ Αβίβ, λόγω αμφιβολιών για τους κανόνες ασφαλείας σχετικά με την προέλευση του πληρώματος. Snapshot powered by AI

Ένα εφιαλτικό σενάριο αεροπειρατείας, που θυμίζει έντονα τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, εκτυλίχθηκε στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής το πρωί της Τετάρτης.

Η πτήση FZ1073 της εμιρατινής flydubai, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ με περίπου 180 επιβαίνοντες, μετατράπηκε ξαφνικά σε πεδίο μάχης σώμα με σώμα μέσα στο πιλοτήριο. Μια απόπειρα αεροπειρατείας με πιθανότερο στόχο την συντριβή του αεροπλάνου, απετράπη κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο, χάρη στην άμεση επέμβαση επιβατών και τη σωτήρια παρουσία πιλότων εκτός υπηρεσίας, στην πτήσή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο Ισραήλ.

Το άγριο επεισόδιο στο πιλοτήριο και η βουτιά των 17.000 ποδιών

Όλα ξεκίνησαν δύο ώρες και δεκαπέντε λεπτά μετά την απογείωση από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Το αεροσκάφος πετούσε σταθερά στο ύψος πλεύσης των 34.000 ποδιών, όταν στο πιλοτήριο ξέσπασε άγρια συμπλοκή. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των ερευνών και τις μαρτυρίες, ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Ομάν που εργαζόταν στην αεροπορική εταιρεία για λιγότερο από έναν χρόνο, επιτέθηκε απροειδοποίητα στον κυβερνήτη, ο οποίος είναι πολίτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο δράστης κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο στον κυβερνήτη, γεμίζοντας το πιλοτήριο με αίματα και αφήνοντάς τον αβοήθητο στο δάπεδο. Αμέσως μετά, άρπαξε τα χειριστήρια και έσπρωξε το αεροσκάφος σε σχεδόν κάθετη βύθιση. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, το βαρύ επιβατικό αεροσκάφος έπεσε από τα 30.000 στα 15.000 πόδια, αναπτύσσοντας ταχύτητα που άγγιξε τους 600 κόμβους.

Ακολούθησε μια πρόσκαιρη και σπασμωδική ανάκτηση ύψους μέχρι τα 21.725 πόδια, προτού το αεροπλάνο βουτήξει εκ νέου κάτω από τα 15.000 πόδια. Η τρομακτική αυτή επιτάχυνση και οι προκάλεσαν δομική ζημιά στο πίσω μέρος του αεροσκάφους. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ένα ολόκληρο τμήμα του πηδαλίου κατεύθυνσης στον κατακόρυφο σταθεροποιητή είχε αποκολληθεί.

Το πώς ένα σύγχρονο επιβατικό τζετ άντεξε τέτοιες δυνάμεις χωρίς να αποκολληθεί ολόκληρη η ουρά αποτελεί μηχανικό θαύμα.

Όλα κρίθηκαν στα δευτερόλεπτα της κάθετης βύθισης. Το αεροσκάφος έχασε πάνω από 14.000 πόδια σε λιγότερο από μισό λεπτό, αναπτύσσοντας ταχύτητες που ξεπέρασαν κατά πολύ τα μέγιστα επιχειρησιακά όρια ταχύτητας (VMO/MMO) του Boeing 737 MAX. Σε αυτές τις ταχύτητες, η δυναμική πίεση του αέρα πάνω στην άτρακτο δεν αυξάνεται γραμμικά αλλά εκθετικά, δημιουργώντας τερατώδη φορτία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όταν ένα επιβατικό αεροπλάνο κινείται πολύ πέρα από τα πιστοποιημένα όρια βύθισης, η ροή του αέρα γύρω από τις επιφάνειες ελέγχου γίνεται εξαιρετικά ασταθής. Εμφανίζονται κρουστικά κύματα και τοπικά φαινόμενα αποκόλλησης της ροής. Αυτό οδηγεί στο φαινόμενο του αεροελαστικού πτερυγισμού (aerodynamic flutter), μιας ανεξέλεγκτης, βίαιης ταλάντωσης υψηλής συχνότητας. Το πηδάλιο κατεύθυνσης, κατασκευασμένο από συνθετικά υλικά και κυψελοειδείς δομές, αρχίζει να στρέφεται και να πάλλεται με τεράστια συχνότητα δεξιά και αριστερά.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ακόμη και χωρίς καμία εντολή από τα πεντάλ στο πιλοτήριο, οι κυκλικές δυνάμεις κόπωσης αρκούν για να διαλύσουν τους μεντεσέδες στήριξης και να ξεκολλήσουν τις επιστρώσεις άνθρακα, διαλύοντας το πίσω μέρος της επιφάνειας ελέγχου.

Το σύστημα περιορισμού και το φαινόμενο blowback

Σε κανονικές συνθήκες, η κίνηση του πηδαλίου κατεύθυνσης ελέγχεται από τα πεντάλ των χειριστών, το rudder trim, καθώς και από αυτοματοποιημένα συστήματα όπως το yaw damper. Για να αποτραπεί η υπερφόρτωση της ουράς σε υψηλές ταχύτητες, το αεροσκάφος διαθέτει δικλείδες ασφαλείας. Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου επιφανειών (FSEU) δίνει εντολή στη βαλβίδα περιορισμού της κύριας μονάδας ισχύος (PCU), μειώνοντας την υδραυλική πίεση από τα 3.000 psi στα περίπου 1.000 psi.

Η λογική αυτή προστατεύει το ουραίο πτερύγιο από απότομες κινήσεις των πιλότων, περιορίζοντας τη γωνία εκτροπής. Την ίδια ώρα όμως, μέσα στη δίνη μιας ακραίας βύθισης με εκατοντάδες κόμβους, η τεράστια εξωτερική ροή του αέρα ασκεί ροπές που ξεπερνούν τη δύναμη συγκράτησης των ίδιων των υδραυλικών ενεργοποιητών.

Προκαλείται το λεγόμενο αεροδυναμικό blowback: ο αέρας σπρώχνει βίαια το πηδάλιο πίσω στο κέντρο ή το αναγκάζει να χτυπά με μανία πάνω στα μηχανικά τέρματα και στη στήλη του υδραυλικού υγρού. Αν κατά τη διάρκεια της πάλης στο πιλοτήριο υπήρξε έστω και στιγμιαία πίεση στα πεντάλ, τα σημειακά φορτία στα σημεία έδρασης πολλαπλασιάστηκαν αστραπιαία.

Η απώλεια που λειτούργησε ως δομική ασφάλεια

Το πιο κρίσιμο στοιχείο που εξετάζουν οι μηχανικοί είναι το πώς σώθηκε ολόκληρος ο κάθετος σταθεροποιητής. Στο παρελθόν, παρόμοια ακραία πλευρικά φορτία είχαν οδηγήσει σε πλήρη αποκόλληση ολόκληρης της ουράς, όπως στην τραγωδία της πτήσης 587 της American Airlines στη Νέα Υόρκη, όπου η κατάρρευση των συνδέσμων της ουράς δεν άφησε κανένα περιθώριο επιβίωσης. Στην πτήση της flydubai συνέβη το αντίθετο. Η μερική αποκόλληση του πηδαλίου λειτούργησε στην πράξη σαν μια ακούσια «δομική ασφάλεια».

Τη στιγμή που ένα τμήμα της επιφάνειας ελέγχου υποχώρησε και παρασύρθηκε από τον αέρα, η ουρά έχασε ακαριαία μέρος της αεροδυναμικής της επιφάνειας. Αυτό έκανε τον χειρισμό του αεροπλάνου εξαιρετικά δύσκολο για τους πιλότους που προσπαθούσαν να επαναφέρουν το σκάφος σε οριζόντια πτήση, αλλά ταυτόχρονα εκτόνωσε τα τεράστια πλευρικά φορτία και τις στρεπτικές ροπές που πίεζαν τη βάση του κάθετου σταθεροποιητή. Αν το πηδάλιο παρέμενε άκαμπτο και ενιαίο υπό τέτοια γωνία ολίσθησης και ταχύτητα, η καταπόνηση στα σημεία ένωσης με την άτρακτο θα μπορούσε να αποκόψει ολόκληρο το ουραίο τμήμα.

Οι απαντήσεις στα μαύρα κουτιά

Βεβαίως όλα τα παραπάνω αποτελούν πρώτες εκτιμήσεις και η οριστική εικόνα για τους ακριβείς μηχανισμούς αστοχίας θα προκύψει μόνο μέσα από την ανάλυση του καταγραφέα στοιχείων πτήσης (FDR).

Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν καρέ-καρέ την ένδειξη των επιταχύνσεων σε όλους τους άξονες, τις θέσεις των πεντάλ, την υδραυλική πίεση των PCU και τον ακριβή αριθμό Mach τη στιγμή της βύθισης. Μόνο τότε θα διαπιστωθεί αν το κομμάτι του πηδαλίου έσπασε καθαρά λόγω της δυναμικής πίεσης και των κραδασμών flutter ή αν κάποια βίαιη κίνηση επαναφοράς του αεροσκάφους επέβαλε δυνάμεις πέρα από τα όρια σχεδιασμού. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι το Boeing 737 κατάφερε να φτάσει μέχρι τον διάδρομο του Ταμπούκ αποδεικνύει πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη διάσωση και σε μια ανείπωτη αεροπορική τραγωδία.

Ο Άρικ Ζερ, πρώην επικεφαλής ασφάλειας πτήσεων της ισραηλινής υπηρεσίας Shin Bet, επιβεβαίωσε πως η απώλεια αυτή οφειλόταν αποκλειστικά στη βίαιη βύθιση και όχι σε εξωτερικό χτύπημα.

Η μάχη των επιβατών και οι πιλότοι με πολιτικά

Την ώρα που η καμπίνα βρισκόταν σε συνθήκες απόλυτου πανικού και οι επιβάτες άρχισαν να απαγγέλλουν την εβραϊκή προσευχή «Σεμά Ισραέλ», ακούστηκαν ουρλιαχτά από το μπροστινό τμήμα. Η πόρτα του πιλοτηρίου άνοιξε και οι πρώτες εικόνες αποκάλυψαν τον κυβερνήτη να κείτεται αιμόφυρτος.

Μια ομάδα Ισραηλινών επιβατών που καθόταν στις μπροστινές σειρές δεν δίστασε. Συνειδητοποιώντας πως επρόκειτο για απόπειρα αεροπειρατείας, όρμησαν μέσα στον θάλαμο διακυβέρνησης, πάλεψαν με τον δράστη και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, δένοντάς τον χειροπόδαρα. Την ίδια ώρα, ένας Ισραηλινός οδοντίατρος που ταξίδευε στην πτήση έσπευσε πάνω από τον βαριά τραυματισμένο Εμιρατινό κυβερνήτη, παρέχοντας πρώτες βοήθειες που αποδείχθηκαν καθοριστικές για να κρατηθεί στη ζωή.

Κι όμως, το αεροσκάφος εξακολουθούσε να πετά ακυβέρνητο. Η σωτηρία των 180 ανθρώπων κρίθηκε σε μια απρόσμενη σύμπτωση: στην καμπίνα ταξίδευαν με πολιτικά ρούχα δύο άλλοι πιλότοι. Μέσα στο σοκ των πρώτων στιγμών, οι επιβάτες τους φώναξαν να τρέξουν στα χειριστήρια. Ο ένας από αυτούς μπήκε στο πιλοτήριο, ανέλαβε τη διακυβέρνηση με χειροκίνητο έλεγχο και κατάφερε να οριζοντιώσει το αεροπλάνο στα 15.000 πόδια, αποτρέποντας την απόλυτη καταστροφή.

Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε λίγα λεπτά μετά τον καβγά στο αεροσκάφος της flydubai, ένας επιβάτης με αίμα στο πρόσωπο λέει στην κάμερα: «Βρισκόμαστε εδώ κατά τη διάρκεια της αεροπειρατείας ενός αεροπλάνου. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξουδετερώσει τους τρομοκράτες και πλησιάζουμε για προσγείωση. Όποιος με ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια.«Προσγειωνόμαστε στο Ταμπούκ, προφανώς στη Σαουδική Αραβία. Μια άγνωστη, ξένη περιοχή. Στο αεροπλάνο, όλοι είναι σώοι και αβλαβείς, εκτός από τον πιλότο. Χρειαζόμαστε βοήθεια.»

Επιβεβαίωση για την παρέμβαση πιλότων με πολιτικά

Μια επιβάτης της πτήσης της flydubai, μιλώντας στο Channel 12, ανέφερε ότι ο σύζυγός της βοήθησε να «ακινητοποιηθεί ο τρομοκράτης» που βρισκόταν στο αεροσκάφος, επιβεβαιώνοντας την παρέμβαση επιβατών.

Η γυναίκα, η Meital, λέει ότι ένα μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο «προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο» και εξουδετερώθηκε από τους επιβάτες. «Κάποιος φώναξε “μαχαίρωμα” και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε και έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε.

«Υπήρξαν μαχαιρώματα και πολύ αίμα», πρόσθεσε η Meital.

Ένας δεύτερος άνδρας που βρισκόταν στην πτήση εμφανίζεται σε βίντεο προς την οικογένειά του να μιλάει για έναν «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει το αεροπλάνο. Λέει ότι συμμετείχε στην εξουδετέρωση του επιτιθέμενου, ο οποίος, όπως αναφέρει, είναι «δεμένος».

Συναγερμός στο Ισραήλ: Μαχητικά στον αέρα

Στα ραντάρ της περιοχής επικράτησε χάος. Το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά κωδικό κινδύνου 7700 πάνω από τα σύνορα Ιορδανίας και Σαουδικής Αραβίας. Λίγα λεπτά αργότερα, ο αναμεταδότης γύρισε στον διαβόητο κωδικό 7500, που σηματοδοτεί παράνομη επέμβαση και αεροπειρατεία. Το Boeing πέρασε στιγμιαία στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας και στη συνέχεια έστριψε απότομα πίσω προς τη Σαουδική Αραβία.

Στο Τελ Αβίβ χτύπησε κόκκινος συναγερμός. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία απογείωσε άμεσα μαχητικά αεροσκάφη για να αναχαιτίσουν την πτήση σε περίπτωση που πλησίαζε τα σύνορα, ενώ ο εναέριος χώρος της χώρας έκλεισε προσωρινά. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε κατεπείγουσα σύσκεψη κορυφής με τους επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, της Mossad και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Shin Bet.

Η κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώθηκε στην απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, να ακυρώσει άρον άρον το προγραμματισμένο επίσημο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου των ΗΠΑ, πτέραρχο Νταν Κέιν, και τον επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ και πολιτικό ρήγμα για τα μέτρα ασφαλείας

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Πρίγκιπας Σουλτάν μπιν Αμπντουλαζίζ, στην πόλη Ταμπούκ της βορειοδυτικής Σαουδικής Αραβίας. Οι σαουδαραβικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι τόσο ο κυβερνήτης όσο και ο φερόμενος ως δράστης μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ οι επιβάτες παρέμειναν ασφαλείς στον τερματικό σταθμό.

Περιορισμένοι στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας οι επιβάτες

Η παρουσία περίπου 150 Ισραηλινών πολιτών σε σαουδαραβικό έδαφος –μια χώρα με την οποία το Ισραήλ διατηρεί στενούς διαύλους πληροφοριών αλλά όχι επίσημες διπλωματικές σχέσεις– δημιούργησε ένα πρωτοφανές διπλωματικό σταυρόλεξο. Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς και η στρατιωτική ηγεσία εξέτασαν ακόμα και το ενδεχόμενο αποστολής ισραηλινού στρατιωτικού αεροσκάφους για τον επαναπατρισμό τους, ενώ η El Al έθεσε σε ετοιμότητα δικά της αεροσκάφη και ειδική γραμμή εξυπηρέτησης.

Την ίδια στιγμή, το περιστατικό προκάλεσε άμεση πολιτική έκρηξη στο εσωτερικό του Ισραήλ. Η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ ζήτησε επίσημα από τη Shin Bet να παγώσει όλες τις πτήσεις της flydubai προς και από το Ισραήλ. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που επιτρέπει στην εμιρατινή εταιρεία να προσγειώνεται στο Μπεν Γκουριόν, τα πληρώματα επιτρέπεται να προέρχονται αποκλειστικά από χώρες που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Το Ομάν δεν ανήκει σε αυτές, εγείροντας σοβαρότατα ερωτήματα για το πώς επετράπη στον συγκεκριμένο συγκυβερνήτη να βρεθεί στο πιλοτήριο μιας πτήσης προς το Τελ Αβίβ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ απαίτησε σκληρή απάντηση, τονίζοντας πως το Ισραήλ οφείλει να αντιμετωπίσει την πρόθεση και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Όποιος επιχείρησε να δολοφονήσει 180 ανθρώπους ρίχνοντας ένα αεροπλάνο, πρέπει να πληρώσει ακριβώς όπως αν είχε ολοκληρώσει το μακελειό.

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες συνεχίζουν να ερευνούν το προφίλ του δράστη, εξετάζοντας αν πρόκειται για οργανωμένη τρομοκρατική ενέργεια με ξένο δάκτυλο ή για μεμονωμένο περιστατικό ακραίας ριζοσπαστικοποίησης. Το μόνο βέβαιο είναι πως η γραμμή Ντουμπάι - Τελ Αβίβ, άλλοτε σύμβολο των Συμφωνιών του Αβραάμ, βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου κρίση εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

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