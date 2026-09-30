Λήξη συναγερμού: Κανονικά προς Τελ Αβίβ το 737 της Flydubai μετά τις αναφορές για εκτροπή

Snapshot Η πτήση FZ1081 της FlyDubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ εκτράπηκε και επιστρέφει στο Ντουμπάι χωρίς γνωστή αιτία.

Πρόσφατα, πτήση της FlyDubai από τη Σαουδική Αραβία προς το Ισραήλ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω επεισοδίου με ομάδα πιλότων σε πολιτικά ρούχα.

Σύμφωνα με αναφορές, η δεύτερη ομάδα πιλότων εμπόδισε έναν πιλότο να αναλάβει τον έλεγχο, αποτρέποντας πιθανή επίθεση.

Ένας ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης ερευνάται για απόπειρα ελέγχου του αεροσκάφους με στόχο συντριβή.

Οι πληροφορίες για το περιστατικό δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Snapshot powered by AI

Νέος συναγερμός σήμανε για πτήση της FlyDubai που απογειώθηκε αυτή τη φορά από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Ειδικότερα η πτήση FZ1081 που εκτελείται από Boeing 737 MAX8, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα FlightRadar24, φάνηκε να εκτρέπεται προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB).

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η ίδια εφαρμογή εμφάνιζε πως η πτήση συνεχίζεται κανονικά, με εκτιμώμενη ώρα άφιξης στο Τελ Αβίβ 14:43 τοπική ώρα.

Η επεισοδιακή πτήση από τη Σαουδική Αραβία

Προς το παρόν είναι άγνωστος ο λόγος της εκτροπής της πτήσης, ωστόσο το περιστατικό έρχεται μετά την επεισοδιακή πτήση με προορισμό το Ισραήλ η οποία απογειώθηκε από αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία βρισκόταν και μια δεύτερη ομάδα πιλότων με πολιτικά ρούχα.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, αυτοί ήταν οι επιβάτες που εμπόδισαν έναν από τους πιλότους να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Ένας ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι, αν οι πιλότοι δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε μια άλλη επίθεση όπως αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ή στην υπόθεση των ομήρων στο Εντέμπε το 1976. Η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με τον ανώνυμο αξιωματούχο, ο συγκυβερνήτης αποτελεί αντικείμενο έρευνας, καθώς αυξάνονται οι ενδείξεις ότι προσπάθησε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το οδηγήσει σε συντριβή.