Έλεγχο και διαφάνεια στην ογκολογική φροντίδα ζητά η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου

Με αφορμή τα ευρήματα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη 

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Έλεγχο και διαφάνεια στην ογκολογική φροντίδα ζητά η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου
ΥΓΕΙΑ
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  • Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) εκφράζει ανησυχία για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένου ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, βάσει ευρημάτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
  • Η χορήγηση αντικαρκινικών θεραπειών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε νομίμως αδειοδοτημένες και κατάλληλα στελεχωμένες δομές με αυστηρή τήρηση του θεσμικού πλαισίου και υψηλά πρότυπα ασφάλειας.
  • Η ΕΛΛΟΚ ζητά από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν την ασφαλή συνέχιση της θεραπείας των ασθενών που παρακολουθούνταν στη συγκεκριμένη δομή και να πραγματοποιήσουν ανεξάρτητη αξιολόγηση της θεραπευτικής τους διαχείρισης όπου απαιτείται.
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Με ιδιαίτερη ανησυχία η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ, παρακολουθεί τις εξελίξεις, σχετικά με τη λειτουργία μη αδειοδοτημένου Ογκολογικού Τμήματος σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης και τα σοβαρά ευρήματα που δημοσιοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η ΕΛΛΟΚ θεωρεί, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση υπερβαίνει τα όρια ενός μεμονωμένου περιστατικού και αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών, την αδειοδότηση και εποπτεία των δομών υγείας, τη διαχείριση των ογκολογικών φαρμάκων και, τελικά, την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Τονίζει ότι η χορήγηση αντικαρκινικών θεραπειών προϋποθέτει την αυστηρή τήρηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και πρέπει να πραγματοποιείται σε νομίμως αδειοδοτημένες και κατάλληλα στελεχωμένες δομές, με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας, κατάλληλες διαδικασίες παρασκευής και χορήγησης των φαρμάκων και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης ενδεχόμενων επιπλοκών.

«Τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δημιουργούν εύλογα και σοβαρά ερωτήματα. Ιδιαίτερη διερεύνηση απαιτείται ως προς το πώς, παρά τους ελέγχους και τις διαπιστώσεις που είχαν προηγηθεί, κατέστη δυνατό να συνεχίζεται η λειτουργία της συγκεκριμένης δομής και η παροχή σχετικών υπηρεσιών» προσθέτει η Ομοσπονδία.

Για την ΕΛΛΟΚ, άμεση προτεραιότητα είναι οι άνθρωποι που έλαβαν ή εξακολουθούν να χρειάζονται θεραπεία. Για τον λόγο αυτό, ζητά από τις αρμόδιες αρχές:

  • Να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη και ασφαλή συνέχιση της θεραπείας όλων των ασθενών που παρακολουθούνταν στη συγκεκριμένη δομή.
  • Να μεριμνήσουν, όπου από τα ευρήματα της διερεύνησης προκύπτει σχετική ανάγκη, τη δυνατότητα ανεξάρτητης αξιολόγησης της θεραπευτικής τους διαχείρισης.
  • Να ενημερώσουν με σαφήνεια και υπευθυνότητα τους ασθενείς που ενδέχεται να επηρεάζονται από τα ευρήματα και να δημιουργήσουν συγκεκριμένο σημείο επικοινωνίας στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση και υποστήριξη.
  • Να ολοκληρώσουν τη διερεύνηση της διακίνησης και χορήγησης των αντικαρκινικών φαρμάκων, καθώς και των σχετικών διαδικασιών αποζημίωσης.
  • Να διερευνηθούν πλήρως οι λόγοι για τους οποίους οι προηγούμενες διαπιστώσεις και εισηγήσεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων δεν οδήγησαν εγκαίρως στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Η ΕΛΛΟΚ καλεί το υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να προχωρήσουν σε άμεση χαρτογράφηση και στοχευμένο έλεγχο των δομών στις οποίες χορηγούνται συστηματικές αντικαρκινικές θεραπείες, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν την προβλεπόμενη αδειοδότηση, στελέχωση και τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας.

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