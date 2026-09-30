Σκληρό βίντεο: Ο συγκυβερνήτης του Boeing 737 μαχαιρωμένος μέσα στο αεροσκάφος της flydubai

Snapshot Στην πτήση της flydubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, ο Ρώσος πιλότος μαχαίρωσε τον Ουκρανό συγκυβερνήτη μέσα στο αεροσκάφος.

Το Boeing 737 εξέπεμψε κωδικούς έκτακτης ανάγκης 7700 και 7500, προκαλώντας κινητοποίηση των ισραηλινών αρχών και απογείωση μαχητικών.

Το περιστατικό αποδόθηκε σε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των πιλότων και όχι σε αεροπειρατεία, με αίμα στην καμπίνα και τραυματισμό ενός πιλότου.

Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία προς Σαουδική Αραβία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Tabuk χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και η πρόθεση του Ρώσου πιλότου παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Αδιανόητες σκηνές εκτυλίχθηκαν στον αέρα το πρωί της Τετάρτης στην πτήση της flydubai, όταν ο Ρώσος πιλότος καβγάδισε με τον Ουκρανό συγκυβερνήτη, με αποτέλεσμα να τον μαχαιρώσει και να επιχειρήσει να ρίξει το αεροσκάφος για να συντριβεί.

Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η αγωνιώδης προσπάθεια των επιβατών να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον μαχαιρωμένο πιλότο. Μάλιστα το βίντεο έχει ταυτοποιηθεί ως προς τη γνησιότητά του καθώς ένας από τους επιβάτες έχει απαθανατιστεί σε άλλο καρέ με αίματα στην μπλούζα του.

⚠️LO QUE SE SABE SOBRE:



El vuelo FZ 1073 de la aerolínea flydubai, que cubría la ruta Dubái – Tel Aviv, sufrió un grave incidente; La aeronave, un Boeing 737, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, luego de que se reportara una pelea entre los… pic.twitter.com/5qwxERDxf4 — HISTORIA Y GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) September 30, 2026

Περίπου δυόμισι ώρες μετά την απογείωση από το Ντουμπάι, το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό 7700, ο οποίος σημαίνει γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Λίγα λεπτά αργότερα μεταδόθηκε ο κωδικός 7500, ο διεθνής κωδικός που χρησιμοποιείται σε περίπτωση παράνομης παρέμβασης στο αεροσκάφος, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση πιθανής αεροπειρατείας.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ισραηλινών αρχών, καθώς το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν προκειμένου να διερευνήσουν την κατάσταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό δεν συνδέεται με αεροπειρατεία, αλλά με σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των δύο πιλότων. Μαρτυρίες επιβατών κάνουν λόγο για έντονο καβγά μέσα στο πιλοτήριο, ενώ αναφέρθηκε ότι ακούστηκαν φωνές και υπήρξε αίμα στην καμπίνα.

Ο επιβάτης που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον πιλότο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους δύο πιλότους φέρεται να τραυματίστηκε από τον άλλο, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ισραηλινή πηγή ανέφερε, μάλιστα, ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Ρώσος πιλότος να επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους, γεγονός που προκάλεσε την αρχική υποψία ότι μπορεί να υπήρχε πρόθεση για αεροπειρατεία ή άλλη επικίνδυνη ενέργεια.

Το Boeing 737 βρισκόταν πάνω από τον ιορδανικό εναέριο χώρο όταν άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία. Τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Tabuk, χωρίς να αναφερθούν σοβαρά προβλήματα κατά την προσγείωση.

«Υπήρξαν μαχαιρώματα και πολύ αίμα»

Νέες λεπτομέρειες αλλά και μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την πτήση της flydubai που προκάλεσε πανικό στον αέρα και τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία.

Όπως φαίνεται από τις πρώτες εικόνες το αεροσκάφος έχει υποστεί ζημιά στο ακροπτερύγιο. Οι εικόνες δείχνουν ότι λείπει ένα τμήμα του.

Το άνευ προηγούμενου περιστατικό εκτυλίχθηκε στο πιλοτήριο αεροσκάφους Boeing 737 MAX 8 της flydubai. Οι δύο πιλότοι καβγάδισαν και κατέληξαν να στείλουν ψευδώς κωδικό για αεροπειρατεία, που σήμανε συναγερμό στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Το Boeing 737 MAX είχε κάνει απότομη πτώση, κατεβαίνοντας από τα 34.000 στα περίπου 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό, κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Ο Άρικ Ζερ, πρώην επικεφαλής της ασφάλειας πτήσεων της Shin Bet, αναφέρει ότι η απότομη πτώση του αεροσκάφους πιθανότατα προκάλεσε τη ζημιά, δηλώνοντας στο Channel 12 News ότι αυτή δεν θα μπορούσε να προκληθεί από πρόσκρουση εξωτερικού αντικειμένου στο αεροσκάφος.

Νέες μαρτυρίες

Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε λίγα λεπτά μετά τον καβγά στο αεροσκάφος της flydubai, ένας επιβάτης με αίμα στο πρόσωπο λέει στην κάμερα: «Βρισκόμαστε εδώ κατά τη διάρκεια της αεροπειρατείας ενός αεροπλάνου. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξουδετερώσει τους τρομοκράτες και πλησιάζουμε για προσγείωση. Όποιος με ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια.«Προσγειωνόμαστε στο Ταμπούκ, προφανώς στη Σαουδική Αραβία. Μια άγνωστη, ξένη περιοχή. Στο αεροπλάνο, όλοι είναι σώοι και αβλαβείς, εκτός από τον πιλότο. Χρειαζόμαστε βοήθεια.»

Επιβεβαίωση για την παρέμβαση πιλότων με πολιτικά

Μια επιβάτης της πτήσης της flydubai, μιλώντας στο Channel 12, ανέφερε ότι ο σύζυγός της βοήθησε να «ακινητοποιηθεί ο τρομοκράτης» που βρισκόταν στο αεροσκάφος, επιβεβαιώνοντας την παρέμβαση επιβατών.

Η γυναίκα, η Meital, λέει ότι ένα μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο «προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο» και εξουδετερώθηκε από τους επιβάτες. «Κάποιος φώναξε “μαχαίρωμα” και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε και έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε.

«Υπήρξαν μαχαιρώματα και πολύ αίμα», πρόσθεσε η Meital.

Ένας δεύτερος άνδρας που βρισκόταν στην πτήση εμφανίζεται σε βίντεο προς την οικογένειά του να μιλάει για έναν «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει το αεροπλάνο. Λέει ότι συμμετείχε στην εξουδετέρωση του επιτιθέμενου, ο οποίος, όπως αναφέρει, είναι «δεμένος».

Αεροπορική εταιρία flydubai: Από χαμηλού κόστους σε full service - Δύο εφιαλτικά περιστατικά

Η flydubai είχε ξεκινήσει αρχικά ως μια χαμηλού κόστους εταιρία με έδρα το Ντουμπάι. Η flydubai έχει εξελιχθεί πλέον από αερομεταφορέα χαμηλού κόστους σε αεροπορική εταιρία πλήρους εξυπηρέτησης (full-service). Πραγματοποιεί πτήσεις κυρίως στην Μέση Ανατολή αλλά και σε πάνω από 130 διεθνείς προορισμούς όπως στην Αφρική, στην Ασία και στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπως δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη).

Ιδρύθηκε το 2008 από την κυβέρνηση του Ντουμπάι με κεντρικό κόμβο της να είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB).

Πρόσφατα η flydubai ανακοίνωσε την επόμενη φάση της αναπτυξιακής της στρατηγικής, με την επέκταση του στόλου της σε πάνω από 100 αεροσκάφη και την έναρξη ενός νέου προγράμματος αναβάθμισης καμπίνας τον Σεπτέμβριο.

Η αεροπορική εταιρεία θα παραλάβει 11 επιπλέον αεροσκάφη το 2026, μεταξύ των οποίων επτά Boeing 737-9 MAX και τέσσερα Boeing 737-8 MAX, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην συνεχιζόμενη επέκτασή της. Οι προγραμματισμένες παραλαβές εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο σχέδιο εκσυγχρονισμού του στόλου της flydubai, το οποίο αποσκοπεί στην αντικατάσταση παλαιότερων αεροσκαφών, προσφέροντας παράλληλα στην αεροπορική εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία για την επέκταση του δικτύου της, την αύξηση της χωρητικότητας σε δρομολόγια υψηλής ζήτησης και την αξιοποίηση μελλοντικών ευκαιριών ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την εταιρία η εισαγωγή αεροσκαφών νεότερης γενιάς θα ενισχύσει επίσης τη δέσμευση της flydubai να διαθέτει έναν νεότερο και πιο οικονομικό σε καύσιμα στόλο, προσφέροντας παράλληλα στους πελάτες μια πιο συνεπή και εκλεπτυσμένη εμπειρία πτήσης.

Τι πιλότους χρησιμοποιεί

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια η εταιρία, fχρησιμοποιεί έμπειρους και πλήρως πιστοποιημένους πιλότους πολιτικής αεροπορίας (Commercial Pilots) από όλο τον κόσμο, οι οποίοι εξειδικεύονται κυρίως σε αεροσκάφη Boeing 737.

Λόγω της ταχείας ανάπτυξής της, η εταιρεία προσλαμβάνει ιπτάμενο προσωπικό μέσα από τρεις διαφορετικές κατηγορίες εμπειρίας:

Κυβερνήτες (Captains) & Συγκυβερνήτες (First Officers) Πρόκειται για έμπειρους πιλότους που προσλαμβάνονται απευθείας από τη διεθνή αγορά. Χωρίζονται σε: α)Type-Rated (Με προϋπηρεσία στο Boeing 737): Πιλότοι που πετούν ήδη το συγκεκριμένο αεροσκάφος (εκδόσεις NG ή MAX). Για τη θέση του Κυβερνήτη, η εταιρεία απαιτεί τουλάχιστον 5.000 συνολικές ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 1.000 ως κυβερνήτης σε Boeing 737. β) Non-Type Rated (Χωρίς προϋπηρεσία στο Boeing 737): Έμπειροι πιλότοι που προέρχονται από άλλους τύπους σύγχρονων αεροσκαφών (π.χ. Airbus). Η flydubai αναλαμβάνει να τους εκπαιδεύσει και να τους πιστοποιήσει στα δικά της αεροπλάνα μέσω ειδικών προγραμμάτων (training bonds). Νέοι Αξιωματικοί (Second Officers / Cadets) Η εταιρία προσλαμβάνει επίσης νέους πιλότους που κατέχουν ήδη εμπορικό πτυχίο (CPL), αλλά έχουν χαμηλή πτητική εμπειρία (περίπου 225 ώρες). Τους εντάσσει στο δικό της πρόγραμμα, τους χρηματοδοτεί την εκπαίδευση στον τύπο αεροσκάφους (type rating) στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσομοιωτών της στο Ντουμπάι και τους βοηθά να ξεκινήσουν την καριέρα τους. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης από το Μηδέν (Ab Initio / MPL) Η flydubai «χτίζει» και τους δικούς της πιλότους. Διαθέτει ένα πρόγραμμα (Multi-Pilot License) όπου δέχεται υποψηφίους ηλικίας 17-30 ετών χωρίς καμία απολύτως προηγούμενη πτητική εμπειρία. Τους εκπαιδεύει πλήρως από το μηδέν (ground school, προσομοιωτές και πτήσεις) για να στελεχώσουν απευθείας τα πιλοτήριά της.

Τα περιστατικά το 2015 και 2016

Ωστόσο προ δεκαετίας δύο σοβαρά περιστατικά είχαν καταγραφεί με αεροσκάφη της εν λόγω αεροπορικής εταιρίας.

Στις 26 Ιανουαρίου του 2015, ένα αεροσκάφος Boeing 737-800 της εταιρίας flydubai, που πραγματοποιούσε την πτήση 215 από το Ντουμπάι στην Βαγδάτη, με 154 επιβαίνοντες, χτυπήθηκε από πυρά ενώ προσέγγιζε στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και δεν χρειάστηκε η παροχή ιατρικής βοήθειας σε κανέναν από τους επιβάτες ή το πλήρωμα.

Στις 18 Μαρτίου 2016 ένα Boeing 737-800 της εταιρείας flydubai που προερχόταν από το Ντουμπάι συνετρίβη γύρω στις 03:50 (ώρα Μόσχας, 02:50 ώρα Ελλάδας) ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ροστόφ-oν- Ντον σε κακές καιρικές συνθήκες. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν και οι 62 επιβαίνοντες.

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