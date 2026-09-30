Θάνατος Μαζωνάκη: Δεν είχε χρησιμοποιηθεί ο απινιδωτής στο ιατρείο της Καρνεάδου

Snapshot Η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών επιβεβαίωσε ότι ο απινιδωτής στο ιατρείο της Καρνεάδου δεν ήταν λειτουργικός και δεν είχε χρησιμοποιηθεί.

Ο απινιδωτής δεν είχε ιστορικό χρήσης ούτε συντήρησης πριν το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το προσωπικό του ιατρείου επικοινώνησε με επιχειρηματία ιατρικού εξοπλισμού για οδηγίες χρήσης του απινιδωτή χωρίς να αναφέρει την ύπαρξη επείγοντος περιστατικού.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν αναίσθητος όταν ζητήθηκαν οδηγίες για τη χρήση του απινιδωτή. Snapshot powered by AI

Στα χέρια του ανακριτή έφτασε η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας για τον απινιδωτή στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, όπου «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο απινιδωτής, ούτε είχε ιστορικό, ούτε είχε χρησιμοποιηθεί, ούτε ήταν λειτουργικός.

Προ ημερών, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο επιχειρηματίας ιατρικού εξοπλισμού Γιώργος Αδαμόπουλος περιέγραψε το τηλεφώνημα που δέχθηκε από το ιατρείο την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν αναίσθητος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το προσωπικό του ιατρείου και η κατηγορούμενη γιατρός επικοινώνησαν μαζί του, προκειμένου να πάρουν οδηγίες για τη λειτουργία του απινιδωτή, χωρίς ωστόσο, όπως υποστήριξε, να του γνωστοποιήσουν ότι υπήρχε εκείνη τη στιγμή ένα επείγον περιστατικό και ότι ένας ασθενής χρειαζόταν άμεσα τη συσκευή.

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