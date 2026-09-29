Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα με το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

Όταν τέθηκε το θέμα της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλησε, όπως υποστηρίζει να γνωρίζει εάν υπήρχε κίνδυνος για την υγεία του

Μίλτος Τσεκούρας

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα με το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εστιάζοντας σε δύο γιατρούς και τα άτομα που είχαν επαφή μαζί τους ή με τον τραγουδιστή πριν από τον θάνατο.
  • Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Μαζωνάκη την ημέρα του θανάτου και συζήτησε με τη γιατρό για τις θεραπείες του τραγουδιστή, χωρίς να κατηγορείται στην υπόθεση.
  • Η γιατρός είχε προτείνει πλάσμαφαίρεση τόσο στον Κομιανό όσο και στον Μαζωνάκη, με τη διαβεβαίωση ότι η θεραπεία ήταν ασφαλής και θα συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού.
  • Οι Αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες μεταξύ Κομιανού και γιατρού από τις 27 Αυγούστου, καθώς και τη χρήση διουρητικών από τον Μαζωνάκη που ενδέχεται να επηρέασε την υγεία του.
  • Συνεχίζονται οι έρευνες με καταθέσεις, άνοιγμα έξι κινητών τηλεφώνων και ανάλυση επικοινωνιών για να διαπιστωθούν τα γεγονότα πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.
Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες γύρω από τον θάνατό του.

Είκοσι ημέρες μετά τη μοιραία 9η Σεπτεμβρίου, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον όχι μόνο οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των Αρχών, αλλά και οι άνθρωποι που είχαν επαφή μαζί τους ή με τον δημοφιλή τραγουδιστή το επίμαχο διάστημα.

Μεταξύ αυτών είναι ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ημέρα που έφυγε από τη ζωή. Ο ίδιος, πάντως, δεν κατηγορείται για την υπόθεση.

Οι Αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες του με την 56χρονη γιατρό, αλλά και όσα είχαν προηγηθεί σχετικά με τις θεραπείες που επρόκειτο να ακολουθήσει ο τραγουδιστής.

Η πρόταση για πλάσμαφαίρεση και η απάντηση του Κομιανού

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star, ο Νάσος Κομιανός είχε και ο ίδιος δεχθεί πρόταση από τη γιατρό να υποβληθεί σε πλάσμαφαίρεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο μου είχε προτείνει να το κάνω και εγώ γιατί καθαρίζει το αίμα από τη σωρεία τοξινών, αλλά μόλις άκουσα το ποσό γέλασα καθώς εγώ δεν έχω τέτοια οικονομική άνεση και συνέχισα τη ζωή μου κανονικά».

Ο υπνοθεραπευτής δεν προχώρησε τελικά στη συγκεκριμένη διαδικασία. Όταν, όμως, τέθηκε το θέμα της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλησε να γνωρίζει εάν υπήρχε κίνδυνος για την υγεία του.

Η συνομιλία για τη θεραπεία του Μαζωνάκη

Ο Κομιανός υποστηρίζει ότι μίλησε με τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση, ενώ βρισκόταν σε καφέ στο Ψυχικό και ήταν παρών και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως περιγράφει, βασικό του ερώτημα ήταν εάν η διαδικασία που εφαρμοζόταν στο ιατρείο ήταν ασφαλής για τον τραγουδιστή.

«Το βασικό ερώτημα που της έθεσα εγώ ήταν κατά πόσο η διαδικασία καθαρισμού του αίματος που εφάρμοζε στο ιατρείο της ήταν ασφαλής για τον Γιώργο. Η κυρία μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του».

Οι επικοινωνίες των δύο προσώπων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ξεκίνησαν στις 27 Αυγούστου και συνεχίστηκαν και μετά, με αντικείμενο την πορεία των θεραπειών που είχαν συζητηθεί για τον τραγουδιστή.

Τα μηνύματα και οι συνομιλίες τους βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ημερών πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Μήπως φταίνε τα διουρητικά;»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση που φέρεται να έγινε σχετικά με τα διουρητικά που λάμβανε ο τραγουδιστής.

Στη συνομιλία, ο Νάσος Κομιανός φέρεται να ρωτά τη γιατρό εάν η συγκεκριμένη αγωγή θα μπορεί να επηρέασε την κατάσταση του Μαζωνάκη.

  • Υπνοθεραπευτής: «Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό;
  • 56χρονη γιατρός: Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε».

Αναζητούν απαντήσεις στα κινητά

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν να καλούν πρόσωπα που εργάζονταν στα δύο ιατρεία, ενώ αναμένεται και το άνοιγμα έξι κινητών τηλεφώνων.

Μέσα από τις καταθέσεις, τις επικοινωνίες και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκεντρώνονται, οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή και ποιοι άνθρωποι είχαν επαφή μαζί του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:48NEWSBOMB

Σομαλία: Αιματηρός επίλογος στην πειρατεία του Honour 25 – Νεκρά πέντε μέλη του πληρώματος

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Sell-off στα ομόλογα και δεύτερη ημέρα απωλειών στη Wall Street

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Κρητικό γλέντι μετά τη βάφτιση των δίδυμων – Ξεσήκωσαν τα σοκάκια του νησιού

23:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Καμία συγκυβέρνηση με τη Δεξιά – Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση αλλαγής, δεύτερες εκλογές

23:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Voucher για smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ για αγορά

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα όταν άκουσα το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Νεαρός μπήκε στα λασπόνερα για να βοηθήσει εγκλωβισμένους οδηγούς

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του - Η στιγμή που έκανε τους πάντες να δακρύσουν

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο 9χρονος Γιάννης από το Ρέθυμνο που έγινε καραγκιοζοπαίχτης

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εντοπίστηκαν κλοπιμαία σκορπισμένα στο κέντρο της πόλης

22:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 91-93: Ο Φουρνιέ μίλησε στο φινάλε

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 40χρονος που παρενοχλούσε φοιτήτριες

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (1/10)

22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Μυκόνου: Σε αργία ο προϊστάμενος - Συνεχίζονται οι εξονυχιστικοί έλεγχοι από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Απορρίφθηκε το αίτημα των συγγενών - Ελεύθερος παραμένει ο Τζιωρτζιώτης

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/09/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Έξι τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρή ανασύρθηκε μία 70χρονη από τη θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

17:45ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε» - Η παραδοχή για την ελληνική στάση σε δύο επεισόδια με τουρκικά πλοία στην Κάσο

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

19:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Προχωρά η αποκατάσταση του ανακτόρου – Πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια: Προσοχή, σκληρές εικόνες

23:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Voucher για smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ για αγορά

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ - Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του - Η στιγμή που έκανε τους πάντες να δακρύσουν

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα όταν άκουσα το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάθημα οδήγησης κατέληξε σε τραγωδία: 18χρονη σκότωσε κατά λάθος τον πατέρα της

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχές το επόμενο τετραήμερο - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί - Β' φάση: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προσλήψεων

18:15LIFESTYLE

Ο Τάιλερ Μακμπέθ ανοίγει γυμναστήριο στο Σύνταγμα - Φέρνει τα γνωστά Barry's στην Ελλάδα

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Ποια είναι τα όριά του

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Κρητικό γλέντι μετά τη βάφτιση των δίδυμων – Ξεσήκωσαν τα σοκάκια του νησιού

21:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θόλωσα και της έριξα 2 χαστούκια»: Παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια ο πατέρας μαθήτριας

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Άνι όταν χτύπησε στην περίφραξη - Το έγγραφο που προειδοποιούσε για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις έξι μήνες πριν την τραγωδία και η αδράνεια των αρχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ