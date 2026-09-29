Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα με το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

Snapshot Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εστιάζοντας σε δύο γιατρούς και τα άτομα που είχαν επαφή μαζί τους ή με τον τραγουδιστή πριν από τον θάνατο.

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Μαζωνάκη την ημέρα του θανάτου και συζήτησε με τη γιατρό για τις θεραπείες του τραγουδιστή, χωρίς να κατηγορείται στην υπόθεση.

Η γιατρός είχε προτείνει πλάσμαφαίρεση τόσο στον Κομιανό όσο και στον Μαζωνάκη, με τη διαβεβαίωση ότι η θεραπεία ήταν ασφαλής και θα συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού.

Οι Αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες μεταξύ Κομιανού και γιατρού από τις 27 Αυγούστου, καθώς και τη χρήση διουρητικών από τον Μαζωνάκη που ενδέχεται να επηρέασε την υγεία του.

Συνεχίζονται οι έρευνες με καταθέσεις, άνοιγμα έξι κινητών τηλεφώνων και ανάλυση επικοινωνιών για να διαπιστωθούν τα γεγονότα πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες γύρω από τον θάνατό του.

Είκοσι ημέρες μετά τη μοιραία 9η Σεπτεμβρίου, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον όχι μόνο οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των Αρχών, αλλά και οι άνθρωποι που είχαν επαφή μαζί τους ή με τον δημοφιλή τραγουδιστή το επίμαχο διάστημα.

Μεταξύ αυτών είναι ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ημέρα που έφυγε από τη ζωή. Ο ίδιος, πάντως, δεν κατηγορείται για την υπόθεση.

Οι Αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες του με την 56χρονη γιατρό, αλλά και όσα είχαν προηγηθεί σχετικά με τις θεραπείες που επρόκειτο να ακολουθήσει ο τραγουδιστής.

Η πρόταση για πλάσμαφαίρεση και η απάντηση του Κομιανού

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star, ο Νάσος Κομιανός είχε και ο ίδιος δεχθεί πρόταση από τη γιατρό να υποβληθεί σε πλάσμαφαίρεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο μου είχε προτείνει να το κάνω και εγώ γιατί καθαρίζει το αίμα από τη σωρεία τοξινών, αλλά μόλις άκουσα το ποσό γέλασα καθώς εγώ δεν έχω τέτοια οικονομική άνεση και συνέχισα τη ζωή μου κανονικά».

Ο υπνοθεραπευτής δεν προχώρησε τελικά στη συγκεκριμένη διαδικασία. Όταν, όμως, τέθηκε το θέμα της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλησε να γνωρίζει εάν υπήρχε κίνδυνος για την υγεία του.

Η συνομιλία για τη θεραπεία του Μαζωνάκη

Ο Κομιανός υποστηρίζει ότι μίλησε με τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση, ενώ βρισκόταν σε καφέ στο Ψυχικό και ήταν παρών και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως περιγράφει, βασικό του ερώτημα ήταν εάν η διαδικασία που εφαρμοζόταν στο ιατρείο ήταν ασφαλής για τον τραγουδιστή.

«Το βασικό ερώτημα που της έθεσα εγώ ήταν κατά πόσο η διαδικασία καθαρισμού του αίματος που εφάρμοζε στο ιατρείο της ήταν ασφαλής για τον Γιώργο. Η κυρία μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του».

Οι επικοινωνίες των δύο προσώπων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ξεκίνησαν στις 27 Αυγούστου και συνεχίστηκαν και μετά, με αντικείμενο την πορεία των θεραπειών που είχαν συζητηθεί για τον τραγουδιστή.

Τα μηνύματα και οι συνομιλίες τους βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ημερών πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Μήπως φταίνε τα διουρητικά;»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση που φέρεται να έγινε σχετικά με τα διουρητικά που λάμβανε ο τραγουδιστής.

Στη συνομιλία, ο Νάσος Κομιανός φέρεται να ρωτά τη γιατρό εάν η συγκεκριμένη αγωγή θα μπορεί να επηρέασε την κατάσταση του Μαζωνάκη.

Υπνοθεραπευτής: «Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό;

56χρονη γιατρός: Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε».

Αναζητούν απαντήσεις στα κινητά

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν να καλούν πρόσωπα που εργάζονταν στα δύο ιατρεία, ενώ αναμένεται και το άνοιγμα έξι κινητών τηλεφώνων.

Μέσα από τις καταθέσεις, τις επικοινωνίες και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκεντρώνονται, οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή και ποιοι άνθρωποι είχαν επαφή μαζί του.

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