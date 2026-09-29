Λαμία: Εντοπίστηκαν κλοπιμαία σκορπισμένα στο κέντρο της πόλης

Snapshot Στο παρκάκι του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας βρέθηκε πεταμένο κουτί με κοσμήματα και ρολόγια.

Το συρτάρι με τα αντικείμενα εξαφανίστηκε πριν φτάσει η αστυνομία στο σημείο.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν τα αντικείμενα προέρχονται από διάρρηξη στη γειτονιά ή αλλού.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις για ύποπτα άτομα στην περιοχή σύμφωνα με την αστυνομία.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι κάποιος εγκατέλειψε τα αντικείμενα για να αποφύγει τη σύλληψη, αλλά δεν είναι γνωστό ποιος τα πήρε στη συνέχεια. Snapshot powered by AI

Ένα πεταμένο κουτί γεμάτο κοσμήματα και ρολόγια βρέθηκε στο παρκάκι του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας, σε ένα απόμερο σημείο.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, πριν ειδοποιηθεί η αστυνομία και φτάσει στο σημείο, το συρτάρι είχε κάνει φτερά, ωστόσο στο σημείο βρισκόντουσαν ακόμη πεταμένα κάποια ρολόγια και μερικά φο μπιζού.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν στη γειτονιά ή σε κάποιο άλλο κοντινό σημείο, είχαμε περίπτωση διάρρηξης, ενώ και από την αστυνομία ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχει κάποια σύλληψη στην περιοχή για ύποπτα άτομα.

Ωστόσο όλα συγκλίνουν ότι κάποιος «ποντικός» πρέπει να τα είχε αφήσει αναγκαστικά στο σημείο προκειμένου να μην πιαστεί με αυτά. Το ποιος φρόντισε στη συνέχεια να τα εξαφανίσει είναι άγνωστο, καθώς θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε που περνούσε από κει να τα πάρει.

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