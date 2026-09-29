Ο 9χρονος Γιάννης από το Ρέθυμνο που έγινε καραγκιοζοπαίχτης

Ένας εννιάχρονος από το Ρέθυμνο έχει βρει τον δικό του ξεχωριστό τρόπο να δημιουργεί και να ψυχαγωγεί όσους βρίσκονται γύρω του.

Ο λόγος για τον Γιάννη Σταύρου, ο οποίος είναι μαθητής της Δ’ Δημοτικού στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και ασχολείται από την ηλικία των πέντε ετών με το θέατρο Σκιών.

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