Ο 9χρονος Γιάννης από το Ρέθυμνο που έγινε καραγκιοζοπαίχτης
Ο Γιάννης ασχολείται από την ηλικία των πέντε ετών με το θέατρο Σκιών
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Ένας εννιάχρονος από το Ρέθυμνο έχει βρει τον δικό του ξεχωριστό τρόπο να δημιουργεί και να ψυχαγωγεί όσους βρίσκονται γύρω του.
Ο λόγος για τον Γιάννη Σταύρου, ο οποίος είναι μαθητής της Δ’ Δημοτικού στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και ασχολείται από την ηλικία των πέντε ετών με το θέατρο Σκιών.
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