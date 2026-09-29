Κλήρωση Τζόκερ 29/09/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 11, 18, 29, 20, 24 και Τζόκερ ο αριθμός 3.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Δομοκού: Έξι τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή
21:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Νεκρή ανασύρθηκε μία 70χρονη από τη θάλασσα
20:08 ∙ LIFESTYLE