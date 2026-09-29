Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (1/10)
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τζακ ποτ στην κλήρωση (3125) του Τζόκερ της Τρίτης (29/9) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 11, 18, 20, 24, 29 και Τζόκερ το 3.
Στην κλήρωση της Πέμπτης (1/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο 9χρονος Γιάννης από το Ρέθυμνο που έγινε καραγκιοζοπαίχτης
22:55 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 91-93: Ο Φουρνιέ μίλησε στο φινάλε
22:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 40χρονος που παρενοχλούσε φοιτήτριες
21:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Δομοκού: Έξι τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή
21:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Νεκρή ανασύρθηκε μία 70χρονη από τη θάλασσα
15:08 ∙ LIFESTYLE