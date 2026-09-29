Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (1/10)

Τζακ ποτ στην κλήρωση (3125) του Τζόκερ της Τρίτης (29/9) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 11, 18, 20, 24, 29 και Τζόκερ το 3.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (1/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.