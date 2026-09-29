Λασίθι: Νεαρός μπήκε στα λασπόνερα για να βοηθήσει εγκλωβισμένους οδηγούς

Ένα περιστατικό άξιας αναφοράς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο Λασίθι, όπου κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά τους και δέχθηκαν μια απρόσμενη βοήθεια.

Ένας νεαρός οδηγός σταμάτησε για να συνδράμει και να βοηθήσει τους αθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στην κακοκαιρία στο ύψος του Καστελλίου Αγίου Νικολάου.

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