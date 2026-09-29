Τσίπρας: Καμία συγκυβέρνηση με τη Δεξιά – Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση αλλαγής, δεύτερες εκλογές

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας αποκλείει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ΕΛΑΣ θα επιδιώξει να σχηματίσει κυβέρνηση με βάση ένα σχέδιο αλλαγής πολιτικής, εφόσον λάβει την πρώτη εντολή.

Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, ο Τσίπρας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.

Ο Τσίπρας αμφισβητεί τη δυνατότητα του Μητσοτάκη να δημιουργήσει κυβερνητικές συνεργασίες μετά τις εκλογές.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επιστροφή των απολιθωμένων ψηφοφόρων, θεωρώντας ότι η αλλαγή πολιτικής μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή τους. Snapshot powered by AI

Τη στρατηγική με την οποία η ΕΛΑΣ θα κινηθεί προς τις εκλογές και κυρίως τη στάση της την επόμενη ημέρα της κάλπης περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Olympia Forum, αποκλείοντας κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε ακριβώς για να αποτελέσει τον αντίπαλο πολιτικό πόλο απέναντι στη Δεξιά, ενώ έθεσε ως στόχο την κατάκτηση της πρώτης εντολής και τον σχηματισμό κυβέρνησης πάνω σε ένα σχέδιο αλλαγής πολιτικής.

«Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη Δεξιά»

«Σε καμία περίπτωση» δεν πρόκειται να υπάρξει συγκυβέρνηση «με τη Δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη», ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Γεννηθήκαμε ακριβώς για να αποτελέσουμε την εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά. Να είμαστε ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Δεξιά», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι μια διαφορετική εξέλιξη θα αποτελούσε «το καλύτερο δώρο στην επελαύνουσα στην Ευρώπη ακροδεξιά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πολιτικό σύστημα πρέπει να διαθέτει δύο διακριτούς πόλους, Αριστερά και Δεξιά, ενώ έδωσε και το περίγραμμα των κινήσεων που θα ακολουθήσει η ΕΛΑΣ εφόσον λάβει την πρώτη εντολή.

«Εάν ο ελληνικός λαός μας τιμήσει και μας δώσει την πρώτη εντολή, θα διεκδικήσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να σχηματίσουμε κυβέρνηση που θα έχει ως βάση ένα σχέδιο αλλαγής πολιτικής για τη χώρα», σημείωσε.

Δεύτερες εκλογές εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε παράλληλα ανοιχτό και το ενδεχόμενο δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, στην περίπτωση που μετά την πρώτη κάλπη δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης πάνω στο πολιτικό σχέδιο που περιγράφει.

«Αν αυτό δεν επιτραπεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν είναι καταστροφικό. Και άλλες φορές έχει γίνει, ώστε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός την τελική ετυμηγορία», είπε.

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται να συμπληρώσει το εκλογικό δίλημμα που έχει θέσει το τελευταίο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας, επιχειρώντας να παρουσιάσει την ΕΛΑΣ ως τον αντίπαλο πόλο της σημερινής κυβέρνησης.

«Ο Μητσοτάκης μετατρέπεται σε σημείο αποσταθεροποίησης»

Ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβήτησε παράλληλα τη δυνατότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποτελέσει μετά τις εκλογές το πρόσωπο γύρω από το οποίο μπορούν να οικοδομηθούν πολιτικές συναινέσεις.

Όπως ανέφερε, θεωρεί δεδομένο ότι στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, ενώ εκτίμησε ότι ο σημερινός πρωθυπουργός θα δυσκολευτεί να βρει κυβερνητικούς εταίρους.

Αναφερόμενος ειδικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, σημείωσε ότι «φαντάζομαι ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο να συνεργαστεί με τον ωτακουστή του», ενώ έκανε αναφορές και στις σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Άρα, ο κ. Μητσοτάκης μετατρέπεται σιγά σιγά από σημείο σταθερότητας σε σημείο αποσταθεροποίησης», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι μετά την κάλπη θα ανοίξει αναπόφευκτα η συζήτηση των συνεργασιών.

Η μάχη για τους ψηφοφόρους που απείχαν

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας και στους πολίτες που απείχαν από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, εκτιμώντας ότι η επιστροφή τους στην κάλπη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

«Η μάχη η δική μας αυτούς τους έξι μήνες είναι να συνομιλήσουμε με εκείνους τους πολίτες που σήμερα φαίνεται να έχουν χαμηλές προσδοκίες», είπε, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να πειστούν πως η αλλαγή πολιτικής «δεν είναι θαύμα» αλλά μπορεί να γίνει με τη δική τους συμμετοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε την πολιτική κατάσταση ιδιαίτερα ρευστή και υποστήριξε ότι «είναι όλα ανοιχτά» ενόψει των εκλογών.

Παρέμβαση και για Φλωρίδη

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε ζητήσει την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, δηλώνοντας ότι διαφορετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει.

Παράλληλα, επέμεινε στην οικονομική ατζέντα της ΕΛΑΣ, επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις για παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, φορολόγηση έκτακτων κερδών και πλαφόν σε όλη την αλυσίδα από το διυλιστήριο έως το πρατήριο.

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