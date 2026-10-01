Wall Street: Μικτό κλείσιμο με απώλειες για Dow και S&P 500 – Στο «πράσινο» ο Nasdaq

Snapshot Η Wall Street έκλεισε μικτά την Τετάρτη 30/9, με Dow Jones και S&P 500 σε πτώση και Nasdaq σε άνοδο.

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε 3,4% τον Αύγουστο, χαμηλότερα από τις προβλέψεις, περιορίζοντας τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, ασκώντας πίεση στις αγορές προς το τέλος της συνεδρίασης.

Οι μετοχές τεχνολογίας στήριξαν τον Nasdaq, με σημαντικές ανόδους σε Microsoft, Apple και Nvidia, ενώ εννέα από τους 11 βασικούς κλάδους του S&P 500 υποχώρησαν.

Σε μηνιαία βάση, ο Dow Jones υποχώρησε 4,29%, ο S&P 500 0,45%, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 1,86%, συνεχίζοντας ανοδική πορεία για δεύτερο μήνα και τρίμηνο. Snapshot powered by AI

Μικτή εικόνα παρουσίασε την Τετάρτη (30/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να υποχωρούν, ενώ ο Nasdaq κατάφερε να κρατηθεί σε θετικό έδαφος χάρη στις τεχνολογικές μετοχές.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με καλύτερο κλίμα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, χαμηλότερα από το 3,7% που ανέμεναν οι αναλυτές. Η εξέλιξη περιόρισε τις εκτιμήσεις για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο.

Προς το τέλος της συνεδρίασης, ωστόσο, οι δείκτες έχασαν έδαφος καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν να κινούνται υψηλότερα, διατηρώντας την πίεση στις αγορές.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 443,87 μονάδων (-0,86%), στις 50.906,05 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 65,52 μονάδων (+0,24%), στις 26.861,06 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 19,30 μονάδων (-0,25%), στις 7.651,54 μονάδες.

Στήριξη από την τεχνολογία

Οι μετοχές τεχνολογίας έδωσαν στήριξη στον Nasdaq, με Microsoft, Apple και Nvidia να κλείνουν υψηλότερα και τον τεχνολογικό κλάδο του S&P 500 να ενισχύεται κατά 0,6%. Αντίθετα, εννέα από τους 11 βασικούς κλάδους του S&P 500 έκλεισαν με απώλειες.

Η Hewlett Packard Enterprise σημείωσε άνοδο 3,9%, ενώ η Moderna υποχώρησε κατά 5,3% μετά την υποβάθμιση της μετοχής της από τη Citigroup.

Ο απολογισμός του Σεπτεμβρίου

Σε επίπεδο μήνα, ο Dow Jones έχασε 4,29%, διακόπτοντας ένα σερί πέντε μηνών ανόδου. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,45%, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 1,86%, καταγράφοντας δεύτερο συνεχόμενο μήνα ανόδου.

Παράλληλα, S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν με κέρδη για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο.