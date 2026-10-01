Wall Street: Μικτό κλείσιμο με απώλειες για Dow και S&P 500 – Στο «πράσινο» ο Nasdaq

Με διαφορετικά πρόσημα έκλεισε η Wall Street την τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Μικτό κλείσιμο με απώλειες για Dow και S&P 500 – Στο «πράσινο» ο Nasdaq
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
Snapshot
  • Η Wall Street έκλεισε μικτά την Τετάρτη 30/9, με Dow Jones και S&P 500 σε πτώση και Nasdaq σε άνοδο.
  • Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε 3,4% τον Αύγουστο, χαμηλότερα από τις προβλέψεις, περιορίζοντας τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed.
  • Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, ασκώντας πίεση στις αγορές προς το τέλος της συνεδρίασης.
  • Οι μετοχές τεχνολογίας στήριξαν τον Nasdaq, με σημαντικές ανόδους σε Microsoft, Apple και Nvidia, ενώ εννέα από τους 11 βασικούς κλάδους του S&P 500 υποχώρησαν.
  • Σε μηνιαία βάση, ο Dow Jones υποχώρησε 4,29%, ο S&P 500 0,45%, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 1,86%, συνεχίζοντας ανοδική πορεία για δεύτερο μήνα και τρίμηνο.
Snapshot powered by AI

Μικτή εικόνα παρουσίασε την Τετάρτη (30/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να υποχωρούν, ενώ ο Nasdaq κατάφερε να κρατηθεί σε θετικό έδαφος χάρη στις τεχνολογικές μετοχές.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με καλύτερο κλίμα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, χαμηλότερα από το 3,7% που ανέμεναν οι αναλυτές. Η εξέλιξη περιόρισε τις εκτιμήσεις για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο.

Προς το τέλος της συνεδρίασης, ωστόσο, οι δείκτες έχασαν έδαφος καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν να κινούνται υψηλότερα, διατηρώντας την πίεση στις αγορές.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 443,87 μονάδων (-0,86%), στις 50.906,05 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 65,52 μονάδων (+0,24%), στις 26.861,06 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 19,30 μονάδων (-0,25%), στις 7.651,54 μονάδες.

Στήριξη από την τεχνολογία

Οι μετοχές τεχνολογίας έδωσαν στήριξη στον Nasdaq, με Microsoft, Apple και Nvidia να κλείνουν υψηλότερα και τον τεχνολογικό κλάδο του S&P 500 να ενισχύεται κατά 0,6%. Αντίθετα, εννέα από τους 11 βασικούς κλάδους του S&P 500 έκλεισαν με απώλειες.

Η Hewlett Packard Enterprise σημείωσε άνοδο 3,9%, ενώ η Moderna υποχώρησε κατά 5,3% μετά την υποβάθμιση της μετοχής της από τη Citigroup.

Ο απολογισμός του Σεπτεμβρίου

Σε επίπεδο μήνα, ο Dow Jones έχασε 4,29%, διακόπτοντας ένα σερί πέντε μηνών ανόδου. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,45%, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 1,86%, καταγράφοντας δεύτερο συνεχόμενο μήνα ανόδου.

Παράλληλα, S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν με κέρδη για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ - Καναδάς: Πιο κοντά σε «νέα συμμαχία» – Συμφωνίες για ψηφιακό εμπόριο, ενέργεια και πρώτες ύλες

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επτά νεκροί και τέσσερις τραυματίες από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στην επαρχία Χομς

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικτό κλείσιμο με απώλειες για Dow και S&P 500 – Στο «πράσινο» ο Nasdaq

00:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ψάχνετε σε λάθος κατεύθυνση»: Ο Αραγτσί απορρίπτει τη βρετανική κατηγορία για εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό στη στρατιωτική βάση RAF Fairford

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου – Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. χώρισαν ζευγάρι

23:51ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να περιορίζεται στα βιβλία»: Εγκαινιάστηκε μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922 στο ΑΠΘ

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές στιγμές στον αέρα - Νετανιάχου: «Ήρωας» ο πιλότος που απέτρεψε τη συντριβή του Flydubai με 174 επιβάτες

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ένας 24χρονος

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας άνοιξε πυρ κατά συναδέλφων του σε κατάστημα στη Βιρτζίνια - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης που αυτοκτόνησε

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού»

23:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στυλιανίδης για «καλαμοκαβαλάρηδες στη ΝΔ: Υπάρχουν μεμονωμένες συμπεριφορές

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτη άφιξη κρουαζιερόπλοιου στα Χανιά με 2.841 επιβάτες

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 102-79: Σαρωτικός, κατοστάρα και τώρα Μακάμπι

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης και αναποδογύρισε - Δύο συλλήψεις

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί έξω από λύκειο στη Νεμπράσκα - Ένας τραυματίας

23:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δήλωση βόμβα του Ρονάλντο: «Θα πω την αλήθεια στον πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου από την Εθνική»

22:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο στόχαστρο η Κρήτη, τι προβλέπεται για την Αττική – Τι δείχνουν ECMWF και ICON

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Επακούμβηση κρουαζιερόπλοιου με καταμαράν - Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική σύλληψη Σέρβου κακοποιού σε καφέ της παραλιακής στη Θεσσαλονίκη

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Μανρέσα 93-78: Σοβαρεύτηκε και... εξαφανίστηκε για ιδανική πρεμιέρα στο EuroCup!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26LIFESTYLE

The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

22:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο στόχαστρο η Κρήτη, τι προβλέπεται για την Αττική – Τι δείχνουν ECMWF και ICON

21:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Θρίλερ με την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ - «Πάγωσε» μία ώρα πριν από τη θανατηφόρα ένεση

14:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού»

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές στιγμές στον αέρα - Νετανιάχου: «Ήρωας» ο πιλότος που απέτρεψε τη συντριβή του Flydubai με 174 επιβάτες

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου – Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. χώρισαν ζευγάρι

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πατέρας ενός αγοριού ο 36χρονος που σκοτώθηκε σε πηγάδι με νερό

23:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δήλωση βόμβα του Ρονάλντο: «Θα πω την αλήθεια στον πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου από την Εθνική»

18:30LIFESTYLE

Ριφιφί: Το μεγάλο φινάλε, απόψε, στον ALPHA

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλάζουν από αύριο - Τι ισχύει για το χειμερινό ωράριο

14:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση χρεών: Αυξάνονται σε 120 οι 72 δόσεις για σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία – Μέχρι πότε οι αιτήσεις, στα €30 η ελάχιστη καταβολή

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Μαζωνάκη: « Δεν έχουμε δύναμη για λόγια, πονάμε για το παιδί μας - Παρακολουθούμε τις εξελίξεις»

08:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι τα κύματα Kelvin και πώς μπορεί να αλλάξουν τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος 20 μηνών – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο «Μαμάτσειο»

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διαπόμπευσαν γυναίκα - Άφηναν σε οχήματα χαρτί με τα στοιχεία της

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Πράσινο για 20.870 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2027: Πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις – Δείτε πίνακα

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων σε Σαρωνικό, Ιόνιο και Κυκλάδες

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε πολυκατοικία στην Ελβετία - Νεκρή 55χρονη γυναίκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ