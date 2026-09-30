Κινηματογραφική σύλληψη Σέρβου κακοποιού σε καφέ της παραλιακής στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος κακοποιός σε καφέ της παραλιακής στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας.

Ο άνδρας είχε εισέλθει στην Ελλάδα το προηγούμενο Σάββατο και ήταν υπό διεθνή αναζήτηση με «Ερυθρά Αγγελία» για ληστεία.

Κατά την επιχείρηση προσήχθησαν επιπλέον τρία άτομα.

Οι αρχές διερευνούν πιθανή σύνδεση του συλληφθέντα με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια.

Το όνομά του συνδέεται επίσης με άλλες εγκληματικές πράξεις σύμφωνα με τις σερβικές αρχές. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στις αρχές της Θεσσαλονίκης για έναν 26χρονο Σέρβο, ο οποίος συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της νέας παραλίας, κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα τρία άτομα.

Ο 26χρονος Σέρβος φέρεται να είχε εισέλθει στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο. Οι αρχές της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του άνδρας στην Ελλάδα και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διερευνούν το ενδεχόμενο σύνδεσής του με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια.

Σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου εκκρεμούσε «Ερυθρά Αγγελία» διεθνών αναζητήσεων για υπόθεση ληστείας, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί από τις σερβικές αρχές και με άλλες εγκληματικές πράξεις.