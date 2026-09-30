Συναγερμός σε Βρετανία: «Σκιά» κατασκοπείας στα πανεπιστήμια - Φόβοι MI5 για «διαρροή» τεχνογνωσίας

Snapshot Η MI5 προειδοποίησε ότι πάνω από 100 Βρετανοί ακαδημαϊκοί έχουν, άθελά τους, υποστηρίξει κατασκοπευτικές δραστηριότητες της Κίνας μέσω της εταιρείας-βιτρίνας China General Technology Research Institute (CGTRI).

Η CGTRI έχει στενούς δεσμούς με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας και χρηματοδοτεί έρευνα που ενισχύει τις τεχνικές κατασκοπείας της Κίνας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια.

Η MI5 κάλεσε τα βρετανικά πανεπιστήμια να επανεξετάσουν άμεσα τις συνεργασίες τους με το CGTRI, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις σε περίπτωση συνέχισης της συνεργασίας με γνώση των κινδύνων.

Η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η κατασκοπεία μέσω ακαδημαϊκής έρευνας υπονομεύει την εθνική ασφάλεια, ενώ η κινεζική πρεσβεία απέρριψε τις κατηγορίες ως κατασκευασμένες και αβάσιμες.

Ο οργανισμός Universities UK εξετάζει τις επιπτώσεις της προειδοποίησης και συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια για τη διαχείριση των κινδύνων, τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας με παράλληλη προστασία της ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 100 ακαδημαϊκοί που συνδέονται με βρετανικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα έχουν, χωρίς να το γνωρίζουν, συνδράμει επιχειρήσεις κατασκοπείας της Κίνας εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω εταιρείας-βιτρίνας που φέρεται να εργάζεται για τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας, προειδοποίησε η MI5, σύμφωνα με το BBC.

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη δημόσια προειδοποίηση, η βρετανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας κάλεσε πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς να επανεξετάσουν άμεσα κάθε σχέση με το China General Technology Research Institute (CGTRI), προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της συνεργασίας θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσει ακόμη και σε ποινικές διώξεις για συνδρομή σε ξένο κράτος.

Ο υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις δήλωσε ότι η προειδοποίηση της MI5 αποκαλύπτει προσπάθειες των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών να αξιοποιήσουν βρετανική ακαδημαϊκή έρευνα με τρόπο που, κατά την κυβέρνηση, υπονομεύει την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στο Λονδίνο απέρριψε τις κατηγορίες ως «φανταστικές και απολύτως κατασκευασμένες».

Ο οργανισμός Universities UK, που εκπροσωπεί περισσότερα από 140 πανεπιστήμια, ανακοίνωσε ότι εξετάζει την προειδοποίηση και ότι εστιάζει στην υποστήριξη των ιδρυμάτων ώστε να αξιολογήσουν τυχόν συνέπειες για υφιστάμενες ή μελλοντικές συνεργασίες.

Τον Ιούνιο, η MI5 και οι στενότεροι εταίροι της στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία είχαν εκδώσει κοινή προειδοποίηση ότι οι κινεζικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών στόχευαν επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα και διαδικτυακές πλατφόρμες εύρεσης εργασίας.

Η νέα προειδοποίηση, που αφορά ειδικά το Ηνωμένο Βασίλειο, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, καθώς περιγράφει αυτό που η MI5 χαρακτηρίζει ως αυξανόμενη απειλή στο εσωτερικό των βρετανικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τη MI5, το CGTRI, που αποδίδεται επίσης ως China Academy of General Technology (CAGT), διατηρεί «πολύ ισχυρούς δεσμούς» με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας (MSS).

«Η MI5 έχει διαπιστώσει ότι ο πρωταρχικός σκοπός του CGTRI είναι να χρηματοδοτεί ακαδημαϊκή έρευνα που ενισχύει άμεσα τις τεχνικές δυνατότητες του MSS στον τομέα της κατασκοπείας», αναφέρει η υπηρεσία.

Και προσθέτει: «Περισσότεροι από 100 ακαδημαϊκοί που συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συμβάλει σε έργα που χρηματοδοτούνταν από το MSS μέσω του CGTRI», σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι ερευνητές ενδέχεται να μην γνώριζαν τον ρόλο της εταιρείας-βιτρίνας στα συγκεκριμένα προγράμματα.

Βρετανοί ακαδημαϊκοί έχουν συμμετάσχει σε έργα που χρηματοδοτούνταν από το CGTRI σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, τα συστήματα μυστικών επικοινωνιών και η στεγανογραφία, δηλαδή η τεχνική απόκρυψης ενός μυστικού μηνύματος ή αρχείου μέσα σε ένα φαινομενικά συνηθισμένο μήνυμα ή αντικείμενο.

«Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζει την κατασκοπεία του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας, η οποία συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε η MI5.

Στην προειδοποίηση επισημαίνεται ότι πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητές πιθανότατα συνεργάστηκαν με το CGTRI «καλή τη πίστει», καθώς η σύνδεσή του με τις κινεζικές κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας είχε «αποκρυφθεί».

Η MI5 συνεχίζει: «Συνιστάται έντονα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου να επανεξετάσουν άμεσα κάθε υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη συνεργασία με το CGTRI. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το MSS δεν θα αποκομίσει περαιτέρω όφελος από βρετανικά πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα».

Η δημόσια προειδοποίηση δημιουργεί επίσης το ενδεχόμενο ακαδημαϊκοί που, ενώ πλέον γνωρίζουν τους κινδύνους, συνεχίσουν ανάλογες συνεργασίες, να βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο.

Η MI5 υπενθύμισε ότι ο Νόμος περί Εθνικής Ασφάλειας, που ψηφίστηκε το 2023 με στόχο την αντιμετώπιση της κρατικής κατασκοπείας, εισήγαγε νέο αδίκημα για την παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών όταν ένα άτομο όφειλε ευλόγως να γνωρίζει τη φύση της δραστηριότητάς του.

Ο Νταν Τζάρβις δήλωσε: «Η συγκεκριμένη προειδοποίηση αποκαλύπτει τις προσπάθειες των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών να επωφεληθούν κρυφά από την τεχνογνωσία και την έρευνα των ακαδημαϊκών μας, υπονομεύοντας την εθνική ασφάλεια της χώρας μας και των συμμάχων μας».

Πρόσθεσε ότι έχει ήδη αποστείλει επιστολή σε όλους τους πρυτάνεις και επικεφαλής πανεπιστημίων, ζητώντας να τερματιστούν οι σχέσεις με τη συγκεκριμένη οργάνωση.

Ο Συντηρητικός βουλευτής σερ Ίαν Ντάνκαν Σμιθ, συμπρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Συμμαχίας για την Κίνα, δήλωσε στο BBC ότι σειρά εκθέσεων έχει υποδείξει πως «η εξάρτηση των βρετανικών πανεπιστημίων από Κινέζους φοιτητές τα έχει εκθέσει σε κάθε είδους προβλήματα» και ζήτησε να ενισχυθούν οι έλεγχοι ασφαλείας.

Απαντώντας στην προειδοποίηση, το Universities UK ανέφερε ότι τα πανεπιστήμια «λαμβάνουν εξαιρετικά σοβαρά τις ευθύνες τους όσον αφορά την ασφάλεια της έρευνας και την εθνική ασφάλεια».

Η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού, Βιβιέν Στερν, δήλωσε ότι «ο πανεπιστημιακός τομέας έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας, αξιολόγησης κινδύνου και ασφάλειας της έρευνας», ενώ παράλληλα συνεχίζει να στηρίζει τη διεθνή συνεργασία που θεωρείται απαραίτητη για έρευνα και καινοτομία παγκόσμιου επιπέδου.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και ανώτατης εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας, ώστε τα πανεπιστήμια και η χώρα να συνεχίσουν να επωφελούνται από τη διεθνή συνεργασία, διαχειριζόμενα ταυτόχρονα αποτελεσματικά τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο αντέδρασε έντονα, αναφέροντας ότι έχει ήδη προβεί σε επίσημη διαμαρτυρία προς τη βρετανική πλευρά.

«Οι κατηγορίες που διατυπώνει η βρετανική υπηρεσία πληροφοριών κατά της σχετικής κινεζικής οντότητας είναι φανταστικές και απολύτως κατασκευασμένες», δήλωσε εκπρόσωπός της.

«Οι ανταλλαγές και η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κίνας πραγματοποιούνταν πάντοτε σε εθελοντική βάση και σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς. Οι συγκεκριμένες ανταλλαγές και συνεργασίες είναι αμοιβαία επωφελείς».

Η κινεζική πλευρά κάλεσε, τέλος, τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών «να σταματήσουν να διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες και να υπονομεύουν τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές και την ερευνητική συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ηνωμένου Βασιλείου».

Πηγή: BBC

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