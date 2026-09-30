Ισπανία: Καταγγελίες για βασανιστήρια μεταναστών από Ισπανούς στρατιωτικούς στη Θέουτα

Snapshot Το ισπανικό Υπουργείο Άμυνας διαβίβασε στην Εισαγγελία τις καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας για βασανιστήρια μεταναστών από στρατιωτικούς στη Θέουτα και ζήτησε έρευνα για τυχόν ευθύνες.

Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε περιστατικά σκληρής και απάνθρωπης μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένων ξυλοδαρμών, παρενοχλήσεων και ταπεινώσεων, με μαρτυρίες 65 μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

Καταγράφηκαν μαρτυρίες για χρήση βίας με γκλομπ, ψεκασμό με ερεθιστικό σπρέι, εξαναγκασμούς και εξευτελιστικές πρακτικές, ακόμα και σε γυναίκες και ασυνόδευτα παιδιά.

Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε άμεση ανεξάρτητη έρευνα, προσωρινή απομάκρυνση των εμπλεκομένων στρατιωτικών και την παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στους μετανάστες.

Στην έκθεση επισημαίνεται η ανάγκη διερεύνησης πιθανών ρατσιστικών κινήτρων πίσω από τις καταγγελλόμενες επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Το ισπανικό υπουργείο Άμυνας διαβίβασε στην Εισαγγελία και στο αρμόδιο δικαστήριο της Θέουτα τις καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας για βασανιστήρια και κακομεταχείριση μεταναστών από στρατιωτικούς στην ισπανική πόλη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο της Μαργαρίτα Ρόμπλες.

Παράλληλα, το υπουργείο ζήτησε από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MOPS), υπό την ευθύνη της οποίας βρίσκεται η στρατιωτική ανάπτυξη στη Θέουτα μετά την είσοδο περισσότερων από 70.000 μεταναστών στις 30 και 31 Ιουλίου, να ερευνήσει την υπόθεση και να αποσαφηνίσει τυχόν ευθύνες.

«Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας, αποφασίστηκε η διαβίβασή της στην Εισαγγελία και στο αρμόδιο δικαστήριο της Θέουτα, ενώ ζητήθηκε από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων να διερευνήσει και να εξακριβώσει πιθανές ατομικές ευθύνες, προκειμένου να διαφυλαχθούν το έργο και η υπόληψη των Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Άμυνας.

Η Διεθνής Αμνηστία δημοσιοποίησε την Τετάρτη έκθεση στην οποία καταγγέλλει περιστατικά «βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης» μεταναστών και αιτούντων άσυλο στη Θέουτα.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες συμπεριφορές αποδίδονται σε «μέλη των ισπανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ιδίως σε μονάδες των Regulares και της Λεγεώνας», προειδοποιώντας ότι «φαίνεται να αποτελούν μέρος ενός μοτίβου συμπεριφοράς σε βάρος μεταναστών που παραμένουν στη Θέουτα σε κατάσταση έλλειψης προστασίας και υφίστανται κακοποιήσεις».

Η οργάνωση πραγματοποίησε επίσκεψη στη Θέουτα από τις 10 έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι ερευνητές της συνομίλησαν με περισσότερους από 65 μετανάστες και αιτούντες άσυλο και, σύμφωνα με την έκθεση, πολλές από τις μαρτυρίες αναφέρονται σε βία και ταπεινωτική μεταχείριση από στρατιωτικούς, ακόμη και σε βάρος γυναικών και ασυνόδευτων παιδιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία, η σοβαρότητα των καταγγελλόμενων περιστατικών είναι τέτοια ώστε θα μπορούσαν να συνιστούν βασανιστήρια, τα οποία αποτελούν έγκλημα κατά το διεθνές δίκαιο.

Συγκεκριμένα, η αποστολή της οργάνωσης συγκέντρωσε 22 άμεσες μαρτυρίες, στις οποίες αποδίδονται σε στρατιωτικούς που περιπολούν στην πόλη ξυλοδαρμοί, παρενοχλήσεις, ταπεινώσεις, κλοπή χρημάτων, καθώς και κατάσχεση και καταστροφή κινητών τηλεφώνων μεταναστών, ανεξαρτήτως ηλικίας, κατάστασης ή φύλου.

Η Διεθνής Αμνηστία αναγνωρίζει τη δυσκολία του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στην αντιμετώπιση μιας σύνθετης κατάστασης, η οποία, όπως σημειώνει, περιλάμβανε και τη σύλληψη περισσότερων από 30 μεταναστών για επιθέσεις σε στρατιωτικούς.

Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι στρατιωτικοί και τα στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας «υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις με σεβασμό στην εθνική και διεθνή νομοθεσία και στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων».

Η ΜΚΟ υποστηρίζει ότι έχει καταγράψει, τόσο φωτογραφικά όσο και οπτικοακουστικά, μώλωπες και τραύματα σε σώματα μεταναστών που εμφανίζονται συμβατά με χτυπήματα από άκαμπτες ράβδους ή υπηρεσιακά γκλομπ, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται από στρατιωτικούς.

Δύο νεαροί Μαροκινοί που μίλησαν με την οργάνωση έφεραν τραύματα στο κεφάλι, μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, με αυξημένο κίνδυνο διάσεισης και άλλων κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Ο ένας υποστήριξε ότι υποχρεώθηκε να γονατίσει προτού τον χτυπήσουν.

Άλλος μετανάστης δήλωσε ότι επί 25 ημέρες δεν μπορούσε να περπατήσει, αφότου, όπως κατήγγειλε, στρατιωτικός τον έσπρωξε από μεγάλο ύψος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, κοιμόταν έξω από το παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου όταν ξύπνησε και παρενοχλήθηκε από ομάδα στρατιωτικών.

Δύο ακόμη νεαροί, ένας Μαροκινός και ένας Αλγερινός, υποστήριξαν ότι χτυπήθηκαν επανειλημμένα με γκλομπ και γροθιές ενώ βρίσκονταν ακινητοποιημένοι με πλαστικά δεματικά. Οι απεσταλμένοι της Διεθνούς Αμνηστίας ανέφεραν ότι διαπίστωσαν σημάδια από τα δεματικά.

«Μου έβαλαν δεματικά και με έβαλαν στο πορτμπαγκάζ. Όταν με έβγαλαν, μου έκλεισαν το στόμα, έσπρωξαν το πρόσωπό μου πάνω σε ένα δέντρο και άρχισαν να με χτυπούν με γκλομπ και γροθιές. Όταν τελείωσαν, με πέταξαν σε μια πλαγιά», κατήγγειλε ένας από αυτούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που, κατά τη Διεθνή Αμνηστία, επιβεβαιώνονται από βίντεο στα οποία είχε πρόσβαση η οργάνωση, ορισμένοι στρατιωτικοί φέρονται να δρούσαν τη νύχτα φορώντας κουκούλες ώστε να μην αναγνωρίζονται, να χτυπούσαν μετανάστες, να τους ψέκαζαν στο πρόσωπο και στο σώμα με ερεθιστικό σπρέι και στη συνέχεια να προχωρούσαν σε συνοπτική επαναπροώθησή τους μέσω του φράχτη του Ταραχάλ, στα σύνορα με το Μαρόκο.

Μεταξύ των πρακτικών που καταγγέλλουν οι μετανάστες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την οργάνωση, «συνεχείς ύβρεις και απειλές ώστε να εγκαταλείψουν τη Θέουτα, παρεμπόδιση του ύπνου τους τη νύχτα και της κυκλοφορίας τους την ημέρα, εξαναγκασμός νεαρών να ξυρίσουν τα μαλλιά τους και εξαναγκασμός μουσουλμάνων να γονατίσουν και να φιλήσουν έναν χριστιανικό σταυρό».

Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν επίσης ισχυρά χτυπήματα στο κεφάλι και την πλάτη με γκλομπ και μπότες, καθώς και στέρηση φαγητού σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης εντολών.

Η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζει ότι περιστατικά βίας καταγγέλθηκαν και από Μαροκινές γυναίκες, περιλαμβανομένων «ύβρεων, ταπεινώσεων και εξευτελιστικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα».

Μία νεαρή Μαροκινή ανέφερε ότι στρατιωτικός την ειρωνεύτηκε με σεξουαλικού χαρακτήρα σχόλια σχετικά με το «πώς κατάφερε να ανοίξει τα πόδια της», αναφερόμενος στην εγκυμοσύνη της.

Η ίδια η ομάδα της Διεθνούς Αμνηστίας αναφέρει ότι έγινε μάρτυρας περιστατικού κατά το οποίο ομάδα στρατιωτικών πλησίασε μετανάστες που κάθονταν και συζητούσαν σε δημόσιο παγκάκι κοντά στο κέντρο της πόλης, τους ρώτησε «αν ήταν από εδώ» και τους υποχρέωσε να απομακρυνθούν.

Όταν οι ερευνητές ρώτησαν για ποιον λόγο τους υποβλήθηκε αυτή η ερώτηση, όπως αναφέρει η οργάνωση, έλαβαν την απάντηση: «Έχουμε εντολές να μην τους αφήνουμε να αισθάνονται άνετα».

Παράλληλα, η Διεθνής Αμνηστία συγκέντρωσε μαρτυρίες μεταναστών με ανοιχτά τραύματα στο κεφάλι, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι παρέμεναν επί ώρες στον δρόμο περιμένοντας να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα, καθώς και περιστατικά παρενόχλησης από στρατιωτικούς που περιπολούσαν γύρω από το νοσοκομείο της Θέουτα.

Ένας από αυτούς, ο οποίος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο και έφερε σοβαρούς τραυματισμούς στους αστραγάλους, στα χέρια και στον κορμό, υποστήριξε ότι στρατιωτικοί τον έσπρωξαν από ύψος άνω των έξι μέτρων και ότι στη συνέχεια δεν υποβλήθηκε ούτε σε ακτινογραφία, αλλά του έγινε μόνο ένας επείγων επίδεσμος.

Η αντιπροσωπεία της Διεθνούς Αμνηστίας αναφέρει ακόμη ότι μέλη της ταυτοποιήθηκαν από την Εθνική Αστυνομία, η οποία είχε ειδοποιηθεί από στρατιωτικούς και προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, αφού οι ερευνητές αμφισβήτησαν την απομάκρυνση από την περιοχή ανθρώπων που θεωρούνταν μετανάστες.

Στην έκθεση προστίθεται ότι τα μέλη της αποστολής δέχθηκαν επίσης παρενοχλήσεις, περιφρονητική συμπεριφορά και ύβρεις από ομάδα στρατιωτικών που περιπολούσε στην κεντρική είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Θέουτα, στις 11 Σεπτεμβρίου στις 17:30.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, ένας από τους στρατιωτικούς τούς απηύθυνε προσβλητική έκφραση.

Η οργάνωση απέστειλε επιστολές στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, και στον πρόεδρο της Αυτόνομης Πόλης της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, ενημερώνοντάς τους για τα συμπεράσματα της αποστολής της.

Παράλληλα, ζητά την κατάρτιση επείγοντος σχεδίου για την παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας και άμεσης υποδοχής, με εξειδικευμένη φροντίδα για γυναίκες, κορίτσια, παιδιά και άλλους ευάλωτους ανθρώπους, είτε στη Θέουτα είτε μέσω μεταφοράς τους στην ηπειρωτική Ισπανία.

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά επίσης τη διενέργεια «άμεσης, αμερόληπτης, ανεξάρτητης και εξαντλητικής έρευνας για τις καταγγελίες κακοποίησης μεταναστών», καθώς και την προσωρινή απομάκρυνση από τα καθήκοντά τους των στρατιωτικών που φέρονται να εμπλέκονται σε επιθέσεις.

Παράλληλα, καλεί τις ισπανικές Αρχές να διερευνήσουν και «το ενδεχόμενο ρατσιστικού κινήτρου» πίσω από τις καταγγελλόμενες επιθέσεις.

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