Θηριωδία μεταναστών στη Θέουτα: Έπιασαν μωρό δελφίνι και το ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου - Βίντεο

Snapshot Στη Θέουτα της Ισπανίας, παράνομοι μετανάστες από το Μαρόκο έχουν προκαλέσει καθημερινές λεηλασίες και βίαιες συμπεριφορές.

Ένα βίντεο δείχνει μετανάστες να πιάνουν και να ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου ένα μωρό δελφίνι.

Οι συγκρούσεις μεταξύ μεταναστών και κατοίκων έχουν καταστεί συχνό φαινόμενο, με επιθέσεις και καταστροφές περιουσιών.

Οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν καίγοντας τη δομή όπου διέμεναν οι μετανάστες. Snapshot powered by AI

Αδιανόητες σκηνές εκτυλίσσονται στη Θέουτα της Ισπανίας μετά την εισβολή χιλιάδων παράνομων μεταναστών από το Μαρόκο, καθώς οι λεηλασίες έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο ενώ οι θηριωδίες έχουν φτάσει μέχρι και στα... ζώα!

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, δείχνει μια ομάδα μεταναστών να πιάνει ένα μωρό δελφίνι και αφού το περιφέρει σαν τρόπαιο, στη συνέχεια το χτυπάει μέχρι θανάτου.

Να σημειωθεί πως αυτή είναι μια από τις πολλές μαύρες σελίδες της καθημερινότητας στη Θέουτα, καθώς τις πρώτες ημέρες μετανάστες προσπαθούσαν να εισβάλουν στα σπίτια των κατοίκων, οι οποίοι από την πλευρά τους έκαψαν τη δομή που έμεναν οι μετανάστες.

Μάλιστα, οι μάχες σώμα με σώμα μεταναστών και κατοίκων έχουν γίνει μια συνήθεια...

Δείτε το βίντεο-Σκληρές εικόνες:

The illegal migrants in Ceuta pulled a baby dolphin out of the sea today and clubbed it to death for fear fun.



Get them out of Europe immediately pic.twitter.com/4ERzMgH8kC — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2026

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