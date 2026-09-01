Ισπανία: Σπάνια επίθεση Σάντσεθ στον βασιλιά Φελίπε για τη μεταναστευτική κρίση

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε σε μια σπάνια δημόσια επίκριση κατά του βασιλιά Φελίπε, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στον θύλακα της Θέουτα. 

Νατάσα Παυλοπούλου

Ισπανία: Σπάνια επίθεση Σάντσεθ στον βασιλιά Φελίπε για τη μεταναστευτική κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επέκρινε δημόσια τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ για την απουσία του στην κρίση με τη μετανάστευση στη Θέουτα.
  • Ο Σάντσεθ τόνισε ότι έχει επισκεφθεί τη Θέουτα τέσσερις φορές, ενώ ο βασιλιάς δεν έχει πραγματοποιήσει επίσκεψη στην πόλη από τότε που ανέλαβε το θρόνο.
  • Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι περίπου 5.000 μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα, με 1.200 ασυνόδευτους ανήλικους να προγραμματίζεται να μεταφερθούν στην Ιβηρική Χερσόνησο.
  • Ο Σάντσεθ απέδωσε την αύξηση της μετανάστευσης σε μαφίες λαθρεμπορίας και εκστρατείες παραπληροφόρησης από διάφορες διεθνείς ομάδες, αποφεύγοντας να κατηγορήσει άμεσα το Μαρόκο.
  • Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ αρνήθηκε να τηλεφωνήσει στον βασιλιά του Μαρόκου μετά την κρίση, παρά την πρόσκληση της ισπανικής κυβέρνησης.
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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες φάνηκε να επικρίνει τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ τη Δευτέρα για την απουσια του στην συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, επιπλήττοντάς τον μονάρχη για την παράλειψή του να επισκεφθεί την πόλη. «Υπάρχουν αρκετοί λόγοι και κίνητρα για να επισκεφθεί ο αρχηγός του κράτους τη Θέουτα και τη Μελίγια», δήλωσε ο Σάντσες στο ισπανικό ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER, δίνοντας την πρώτη του συνέντευξη από τότε που 72.000 μετανάστες εισέβαλαν στην αυτόνομη ισπανική πόλη της Βόρειας Αφρικής πριν από ένα μήνα.

Είναι σπάνιο τα μέλη της ισπανικής κυβέρνησης να αμφισβητούν δημόσια τις ενέργειες του Στέμματος. Η δήλωση του Σάντσες ωστόσο υπαινίχθηκε την απογοήτευσή του για την απουσία του αρχηγού του κράτους από τη Θέουτα, την οποία αντιπαρέβαλε με τη δική του επείγουσα επίσκεψη στην πόλη , και τον χειρισμό της κρίσης από την κυβέρνησή του.

Βασιλιάς Φελίπε - Δυστύχημα στην Ισπανία

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι κυβερνώ εδώ και πολύ καιρό, αλλά βρίσκομαι στην εξουσία μόνο οκτώ χρόνια», δήλωσε ο Σάντσες, ο οποίος έχει επισκεφθεί τη Θέουτα τέσσερις φορές από τότε που έγινε πρωθυπουργός. «Ο βασιλιάς βασιλεύει εδώ και 20 χρόνια. Πόσες φορές έχει πάει στη Θέουτα και τη Μελίγια; Ούτε μία φορά».

Η δήλωση του Σάντσες ήταν τεχνικά λανθασμένη: Ο Φελίπε ΣΤ΄ βρίσκεται στο θρόνο μόλις από το 2014. Ο πρωθυπουργός φαινόταν να αναφέρεται στην πεντάωρη επίσκεψη του πρώην βασιλιά Χουάν Κάρλος Α΄ στη Θέουτα το 2007 — την τελευταία φορά που Ισπανός αρχηγός κράτους επισκέφθηκε την πόλη. Οι μόνοι άλλοι Ισπανοί αρχηγοί κρατών που είναι γνωστό ότι έχουν επισκεφθεί τη Θέουτα ήταν ο Βασιλιάς Αλφόνσος ΙΓ΄ , ο οποίος ταξίδεψε εκεί το 1927, και ο Πρόεδρος της Δεύτερης Δημοκρατίας Νικέτο Αλκαλά-Ζαμόρα , ο οποίος επισκέφθηκε τη Θέουτα το 1933.

Ενώ αρνήθηκε να «μοιραστεί το περιεχόμενο των συνομιλιών που είχε με τον αρχηγό του κράτους», ο Σάντσες τόνισε ότι είχε συστήσει στον βασιλιά να ταξιδέψει στην πόλη. Είπε ότι θα πραγματοποιηθεί μια βασιλική επίσκεψη, αλλά αρνήθηκε να πει πότε, σημειώνοντας ότι εξαρτάται από το «αν θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να συμβεί».

Στο παρελθόν, οι βασιλείς της Ισπανίας έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις της χώρας με το Μαρόκο. Ο Χουάν Κάρλος Α΄ είχε βαθιά προσωπική φιλία με τον εκλιπόντα βασιλιά Χασάν Β΄ του Μαρόκου και συχνά καλούνταν να χειριστεί παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις όταν η Μαδρίτη και το Ραμπάτ συγκρούονταν.

Ωστόσο, ο Φελίπε ΣΤ΄ δεν φέρεται να έχει εξίσου στενή σχέση με τον νυν μονάρχη του Μαρόκου, Μωάμεθ ΣΤ΄. Σύμφωνα με την κυβέρνηση Σάντσες, ο βασιλιάς της Ισπανίας κλήθηκε να τηλεφωνήσει στον ομόλογό του στο Ραμπάτ αμέσως μετά την κρίση, αλλά αρνήθηκε να το πράξει .

Τόσο η ισπανική κυβέρνηση όσο και αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν προηγουμένως ότι σχεδόν όλοι οι παράτυποι μετανάστες που είχαν περάσει στη Θέουτα είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, αλλά ο Σάντσες δήλωσε τη Δευτέρα ότι περίπου 5.000 παραμένουν στην πόλη. Την περασμένη εβδομάδα ξέσπασαν συγκρούσεις σε όλη την πόλη. Αρκετοί μετανάστες συνελήφθησαν για επίθεση σε μέλη του ισπανικού στρατού και η ισπανική αστυνομία αναγκάστηκε να παρέμβει για να προστατεύσει τους μετανάστες, αφού μια ομάδα ντόπιων έβαλε φωτιά στα αυτοσχέδια καταφύγια που είχαν στηθεί σε μια από τις παραλίες της Θέουτα.

Ο Σάντσες εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τους κατοίκους της Θέουτα και δήλωσε βέβαιος ότι η κανονικότητα θα αποκατασταθεί σύντομα. Συνέκρινε την τρέχουσα κατάσταση με προηγούμενες μαζικές εισόδους μεταναστών στα Κανάρια Νησιά το 2020 και το 2021, τις οποίες, όπως είπε, η κυβέρνηση κατάφερε να διαχειριστεί.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες, οι περίπου 1.200 ασυνόδευτοι ανήλικοι που εισήλθαν στην πόλη θα μεταφερθούν σε καταφύγια στην Ιβηρική Χερσόνησο. Σχεδόν όλοι οι άλλοι μετανάστες υπόκεινται σε απέλαση, είπε, επειδή «η πλειοψηφία των ανθρώπων που εισήλθαν στη Θέουτα το έκαναν για οικονομικούς λόγους» και ως εκ τούτου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για άσυλο.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε προσεκτικά να κατηγορήσει το Μαρόκο για την κρίση, αποδίδοντας αντ' αυτού την αύξηση στις μαφίες της λαθρεμπορίας ανθρώπων, καθώς και σε διαδικτυακές εκστρατείες που ενορχηστρώνονται από τη Ρωσία, το Ισραήλ και «μια διεθνή ακροδεξιά ομάδα που χρησιμοποιεί πάντα τη μετανάστευση όχι μόνο για να επιτεθεί στην Ισπανία αλλά και στην Ευρώπη και να τη διχάσει».

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