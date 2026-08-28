Η Ισπανία ζητά τη συνδρομή της Frontex έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα

Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και της Europol για τις διαδικασίες καταγραφής και αρχικής αξιολόγησης των μεταναστών που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα, μετά τη μαζική είσοδο της 30ής και 31ης Ιουλίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα απέστειλε επιστολή στη γενική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μετανάστευση και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, Μπεάτε Γκμίντερ, απαντώντας στην πρότασή της προς τον Ισπανό πρέσβη στην ΕΕ για την ενεργοποίηση διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ο Μαρλάσκα ζήτησε την ενίσχυση του μηχανισμού που έχει τεθεί σε εφαρμογή για την καταγραφή, την αρχική αξιολόγηση (tria­ge) και τη διεκπεραίωση των φακέλων των ανθρώπων που εξακολουθούν να παραμένουν παράτυπα στη Θέουτα, με τη συμμετοχή της Frontex, της Europol και της Υπηρεσίας Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUAA).

Παράλληλα, ειδικά για τη Frontex, το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε την παράταση της επιχείρησης Minerva, η οποία καλύπτει τα λιμάνια του Αλχεθίρας, της Ταρίφα και της Θέουτα στο πλαίσιο της επιχείρησης «Paso del Estrecho», πέραν της 2ας Σεπτεμβρίου, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα.

Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε την αποστολή 10 επιπλέον στελεχών της Frontex για να επιταχυνθεί η συλλογή πληροφοριών από τους μετανάστες που δεν έχουν ακόμη περάσει από τη διαδικασία καταγραφής.

Παράλληλα, η Μαδρίτη θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιμη τη συνδρομή της Υπηρεσίας Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεξαγωγή συνεντεύξεων, καθώς και η διάθεση διερμηνέων. Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας χώρου στη Θέουτα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εξ αποστάσεως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής και, όπου απαιτείται, της εξέτασης αιτημάτων ασύλου στα σύνορα, το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών θα προσδιορίσει τη συνδρομή της Frontex που απαιτείται για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιστροφών, μέσω των μηχανισμών διαμεσολάβησης και των διμερών συμφωνιών που διαθέτει η υπηρεσία με διάφορες χώρες προέλευσης.

Ο Μαρλάσκα υπενθύμισε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ισπανία είχε ζητήσει στις 24 Αυγούστου έκτακτη οικονομική βοήθεια άνω των 32 εκατ. ευρώ, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (FAMI) και του Μέσου για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (IGFV).

Η ισπανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον υπουργό, προσβλέπει στην «άμεση επίλυση» του αιτήματος.

Ο Μαρλάσκα ζήτησε επίσης να παραμείνει κατά τη διάρκεια του 2027 στα ισπανικά χωρικά ύδατα το ωκεανογραφικό περιπολικό Duque de Ahumada της ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil), το οποίο επιχειρεί έξι μήνες τον χρόνο υπό τις εντολές της Frontex.

Τέλος, στην επιστολή ζητείται η διατήρηση του συστήματος EUROSUR Fusion Services, το οποίο λειτουργεί υπό τη Frontex και παρέχει δορυφορικές εικόνες των συνόρων με το Μαρόκο. Στόχος είναι η παρακολούθηση θαλάσσιων περιοχών, λιμανιών, ακτών και στρατηγικών ζωνών κοντά στα σύνορα.

Σε ό,τι αφορά την Europol, ο Ισπανός υπουργός τάσσεται υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας με τις ισπανικές υπηρεσίες ασφαλείας, ιδιαίτερα στον εντοπισμό και την εξάρθρωση δικτύων διακίνησης ανθρώπων, καθώς και στην ανάλυση των σχετικών πληροφοριών σε στρατηγικό επίπεδο.

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