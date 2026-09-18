Ellinikon Sports Park: Αθλητικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών με τη σφραγίδα του Ομίλου AKTOR

Παιανία, 18 Σεπτεμβρίου 2026

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Ellinikon Sports Park: Αθλητικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών με τη σφραγίδα του Ομίλου AKTOR
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  • Το πρώτο τμήμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ellinikon Sports Park, κατασκευασμένο από κοινοπραξία με συμμετοχή του Ομίλου AKTOR, παραδόθηκε και εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη.
  • Το συγκρότημα των αθλητικών εγκαταστάσεων καλύπτει 287.000 τ.μ. και περιλαμβάνει γήπεδα στίβου, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, κτίρια κερκίδων, διοίκησης και ξενώνων με 274 κλίνες.
  • Οι αθλητικές εγκαταστάσεις πληρούν διεθνή πρότυπα, όπως το EN14877 για το γήπεδο στίβου και πιστοποιήσεις FIFA Pro για τα γήπεδα ποδοσφαίρου.
  • Δημιουργήθηκαν κεντρικές πλατείες, εκτεταμένοι χώροι πρασίνου και τρεις χώροι στάθμευσης μελικά σχεδόν 1.000 θέσεις για τη σύνδεση και υποστήριξη των εγκαταστάσεων.
  • Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει επίσης στο έργο του Riviera Tower, τον πρώτο παραθαλάσσιο οικιστικό ουρανοξύστη της Ελλάδας, ενισχύοντας τη θέση του ως στρατηγικός συνεργάτης στην αστική ανάπλαση του Ελληνικού.
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Το πρώτο τμήμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του The Ellinikon Sports Park, της LAMDA Development, το οποίο κατασκεύασε κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε ο Όμιλος AKTOR, παραδόθηκε και εγκαινιάστηκε χθες από τον Πρωθυπουργό, κ. Κ. Μητσοτάκη.

Το συγκρότημα των Νέων Αθλητικών Εγκαταστάσεων, συνολικής έκτασης 287.000 τ.μ. το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της συνολικής ανάπτυξης της περιοχής, περιλαμβάνει κτιριακές ενότητες, χώρους στάθμευσης, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, οι οποίες συγκροτούν ένα ενιαίο αθλητικό και υποστηρικτικό σύνολο.

Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν 1) σύγχρονο γήπεδο στίβου 400 μ. και οκτώ διαδρομών, 2) προπονητήριο ρίψεων με φυσικό χλοοτάπητα, 3) κτίριο κερκίδων 1.075 θεατών με διακριτές ζώνες, κατάλληλο για άτομα με αναπηρία και με υποστηρικτικούς χώρους, 4) τέσσερα υπαίθρια γήπεδα ποδοσφαίρου, δύο γήπεδα μπάσκετ και δύο τένις, αντίστοιχα, 5) κτίριο Διοίκησης και 6) κτίριο ξενώνων διαμονής αθλητών, με 274 κλίνες και υπόγειους χώρους στάθμευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, το ανοιχτό γήπεδο στίβου και το γήπεδο ρίψεων κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ14877. Παράλληλα, τα δύο συνθετικά γήπεδα ποδοσφαίρου φέρουν πιστοποίηση FIFA Pro, ενώ τα δύο υβριδικά την ανώτερη βαθμολογία Excellent της Fifa Pitch Rating System.

Για τη σύνδεση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των λοιπών χώρων κατασκευάστηκε ένας κεντρικός άξονας και σειρά πεζοδρόμων. Παράλληλα, δημιουργήθηκε Κεντρική πλατεία, συνολικής επιφάνειας 11.000 τ.μ., με αρχιτεκτονικά σκυροδέματα, νησίδες πρασίνου, παιδική αναψυχή και πέργκολες. Επίσης, δημιουργήθηκε και δεύτερη πλατεία, που αποτελεί τον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων στίβου με έντονη φύτευση και μονοπάτια, καθώς και ανοιχτή περιοχή με φύτευση προσβάσιμη στο κοινό.

Επιπλέον, έγινε εκτεταμένη φύτευση και διαμόρφωση χώρων πρασίνου, οι οποίοι πλαισιώνουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντάσσουν αρμονικά το πάρκο στον ευρύτερο αστικό σχεδιασμό του Ελληνικού, ενώ κατασκευάστηκαν και τρεις χώροι στάθμευσης σχεδόν χιλίων θέσεων συνολικά.

Επίσης, στο πλαίσιο του έργου, κατασκευάστηκαν ένας δημόσιος και τέσσερις ιδιωτικοί υποσταθμοί, δεξαμενή άρδευσης, δίκτυα μέσης τάσης, χαμηλής τάσης, φωτισμού, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, αερίου και άρδευσης για την υποστήριξη όλων των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου.

Το The Ellinikon Sports Park προσφέρει στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και της Αττικής ελεύθερη πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών. Το πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει ως σημαντικός πόλος έλξης για επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση της αθλητικής κουλτούρας των κατοίκων και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο της ανάπλασης του Ελληνικού, ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει, επίσης, μέσω της κοινοπραξίας Bouygues Bâtiment International – AKTOR, στο έργο του Riviera Tower, τον πρώτο οικιστικό ουρανοξύστη της Ελλάδας. Ο ουρανοξύστης Riviera Tower, ύψους 200 μέτρων και 50 ορόφων, κατασκευάζεται ώστε να αποτελέσει έναν από τους ψηλότερους παραθαλάσσιους οικιστικούς πύργους της Μεσογείου. Η παράλληλη συμμετοχή του Ομίλου σε δύο εμβληματικά έργα του Ελληνικού επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως στρατηγικού συνεργάτη στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που υλοποιείται σήμερα στην Ευρώπη.

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