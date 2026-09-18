Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η αγκαλιά του Οσμάν με τον Βασίλη Παρθενόπουλο - Βίντεο

Ο Τσέντι Οσμάν επιστρέφει στο «T-Center» για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και όπως είναι λογικό είδε αρκετούς παλιούς γνώριμους.

Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, με τον οποίος ο Τούρκος πρώην φόργουορντ των «πράσινων» είχε... θερμή αγκαλιά.

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