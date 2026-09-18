Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η αγκαλιά του Οσμάν με τον Βασίλη Παρθενόπουλο - Βίντεο
Μια ιδιαίτερη συνάντηση είχε ο Τσέντι Οσμάν στην επιστροφή του στο «T - Center»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Τσέντι Οσμάν επιστρέφει στο «T-Center» για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και όπως είναι λογικό είδε αρκετούς παλιούς γνώριμους.
Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, με τον οποίος ο Τούρκος πρώην φόργουορντ των «πράσινων» είχε... θερμή αγκαλιά.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24 ∙ LIFESTYLE
Κρίνο & Αγκάθι: Τα επεισόδια της νέας σειράς του ΑΝΤ1 πριν την πρεμιέρα
17:20 ∙ ANNOUNCEMENTS
Νέο πρόγραμμα 14,3 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα
17:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νίσυρος: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στο Πάλοι
14:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
11:41 ∙ LIFESTYLE
MEGA: Η νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου και η προσθήκη της Μαρίας Αντωνά
12:56 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποιοι «πατούν κορυφή» στην πρωινή ζώνη
09:34 ∙ WHAT THE FACT