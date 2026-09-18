Πύργος: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες στη διασταύρωση Λαστείκων – Σκουροχωρίου

Snapshot Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη διασταύρωση Λαστείκων – Σκουροχωρίου στον Πύργο.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν από το τροχαίο, με ελαφρά τραύματα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πύργου με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το μαύρο όχημα κινείτο από Πύργο προς Αγ. Ιωάννη και το λευκό από Σκουροχώρι προς την Εθνική οδό. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής όταν δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στην διασταύρωση Λαστείκων – Σκουροχωρίου, στον Πύργο.

Το μαύρο όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο είχε κατεύθυνση από τον Πύργο προς Αγ. Ιωάννη ενώ το λευκό είχε κατεύθυνση από το Σκουροχώρι προς την Εθνική οδό.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, από την σφοδρότητα της σύγκρουσης τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Πύργου, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έσπευσαν άμεσα στο σημείο του ατυχήματος

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο του ατυχημάτος:

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