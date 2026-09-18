Σκωτσέζος υμνεί το ελληνικό ΕΣΥ και ο Άδωνις έκανε ανάρτηση

Την εμπειρία ενός Σκωτσέζου τουρίστα από το ελληνικό σύστημα Υγείας, μεταφέρει με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο τουρίστας είχε ένα ατύχημα σε ένα ελληνικό νησί, όπως αναφέρει η επιστολή που έχει αποστείλει σε τοπική εφημερίδα, και υμνεί τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκαν άπαντες και διαμηνύει ότι ίσως είναι καλύτερο να μεταναστεύσει στο εν λόγω ελληνικό νησία, αντί να διαμένει στον τόπο καταγωγής του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Δείτε για να καταλάβετε τί συμβαίνει στο ΕΣΥ στα αλήθεια, που όλη μέρα κατηγορούμε εμείς το δικό μας σύστημα: https://heraldscotland.com/opinion/26559377.require-medical-attention-best-get-plane-greece/

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Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με τον Τζέιμς Κουίν (Επιστολές, 16 Σεπτεμβρίου). Ιδίως με την παρατήρησή του ότι αυτή η κυβέρνηση της πλάκας —δικός μου ο χαρακτηρισμός!— πρέπει να καταλήξει σε ένα συνεκτικό οικονομικό σχέδιο.

Με βάση την απίστευτη ανικανότητα που έχει επιδείξει εδώ και 20 χρόνια, δεν θα της εμπιστευόμουν ούτε τη διοργάνωση μιας λαχειοφόρου αγοράς.

Το αισθάνομαι αυτό ιδιαίτερα έντονα, καθώς επέστρεψα από διακοπές σε ένα μικρό ελληνικό νησί, όπου έπεσα και τραυμάτισα το χέρι μου.

Ήταν Κυριακή και ο οικοδεσπότης του καταλύματός μας, ο οποίος ζει στην Αθήνα, κανόνισε να με εξετάσουν στο τοπικό κέντρο υγείας την ίδια κιόλας ημέρα.

Ο εφημερεύων ακτινολόγος μού έκανε ακτινογραφία και φρόντισε να μου δέσουν το χέρι.

Ο πόνος είχε υποχωρήσει πολύ και το πρήξιμο είχε μειωθεί. Έτσι, όταν επέστρεψα στη Γλασκώβη, αποφάσισα να πάω για έναν έλεγχο σε μονάδα αντιμετώπισης ελαφρών τραυματισμών.

Έκανα το λάθος να τηλεφωνήσω στο NHS 24, που φαίνεται ότι είναι η προτιμώμενη οδός πρόσβασης στο σύστημα υγείας της Σκωτίας.

Ύστερα από πολλές, πάρα πολλές συνομιλίες και επαναλαμβανόμενα τηλεφωνήματα —και μία βιντεοκλήση… για πιθανό κάταγμα;— πήγα στη μονάδα ελαφρών τραυματισμών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Queen Elizabeth, με προγραμματισμένο ραντεβού στις 4.30 το απόγευμα για επαναληπτική ακτινογραφία. Αυτό που δεν μου είχαν ξεκαθαρίσει ήταν ότι έπρεπε πρώτα να δηλώσω την άφιξή μου στο Τμήμα Επειγόντων.

Αφού πέρασα μία ώρα βλέποντας άλλους ασθενείς να έρχονται και να φεύγουν, ρώτησα αν το νοσοκομείο γνώριζε ότι βρισκόμουν εκεί. Όχι, έπρεπε να δηλώσω την άφιξή μου κ.λπ. κ.λπ. Χαίρομαι πάντως που τελικά κρίθηκε ότι επρόκειτο για διάστρεμμα και ότι δεν χρειαζόταν ακτινογραφία.

Ωστόσο, νομίζω ότι θα μεταναστεύσω σε ένα μικρό ελληνικό νησί.

Ίζομπελ Φράιζ, Γλασκώβη»

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