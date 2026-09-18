Γεωργιάδης: «Οι πολίτες θα μπορούν με την βοήθεια AI να ελέγχουν τα ιατρεία πριν τα επισκεφτούν»

Snapshot Ο υπουργός Υγείας παρουσίασε νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων μέσω δημόσιας πρόσβασης στην άδεια λειτουργίας και τις επιτρεπόμενες ιατρικές πράξεις.

Οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν το όνομα του γιατρού και τη διεύθυνση του ιατρείου για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν είναι νόμιμες και να υποβάλλουν καταγγελίες.

Το σύστημα θα διασυνδέεται αυτόματα με τα επίσημα μητρώα, συγκεντρώνοντας και ενημερώνοντας τις σχετικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Λόγω του μεγάλου αριθμού ιδιωτικών ιατρείων (245.000), ο υπουργός τόνισε ότι η πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία είναι πιο αποτελεσματική από τον παραδοσιακό έλεγχο.

Το υπουργείο σχεδιάζει τη χρήση AI Agents που θα σαρώνουν το διαδίκτυο για παράνομες διαφημίσεις στον ιατρικό χώρο και θα ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω ελέγχους. Snapshot powered by AI

Ένα νέο σύστημα αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, λίγες ημέρες μετά την προαναγγελία του μέτρου με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το νέο εργαλείο θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν, πριν επισκεφθούν ένα ιδιωτικό ιατρείο, την άδεια λειτουργίας του, αλλά και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

«Με το εργαλείο αυτό δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Πώς θα λειτουργεί το νέο εργαλείο

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, το σύστημα θα διασυνδέεται αυτόματα με τα αρμόδια μητρώα και θα συγκεντρώνει τις σχετικές πληροφορίες σε ένα σημείο.

Ο πολίτης θα εισάγει το ονοματεπώνυμο του γιατρού και τη διεύθυνση του ιατρείου και θα μπορεί να ενημερώνεται για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται στον συγκεκριμένο χώρο.

«Παρουσιάζουμε στη γνώση του πολίτη που βάζει ονοματεπώνυμο ιατρού και διεύθυνση ιατρείου, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνεται στο ιατρείο που θα επισκεφθεί», εξήγησε.

Με τον τρόπο αυτό, ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώνει εάν η ιατρική πράξη που επιθυμεί να πραγματοποιήσει περιλαμβάνεται σε εκείνες που επιτρέπονται από την άδεια του συγκεκριμένου ιατρείου.

Δυνατότητα καταγγελίας από τους πολίτες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στη δυνατότητα των πολιτών να προχωρούν σε καταγγελία, εφόσον διαπιστώσουν ότι πραγματοποιείται κάποια πράξη που δεν περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας.

«Ο πολίτης θα βλέπει αν το ιατρείο μπορεί να κάνει την ιατρική πράξη που θέλει και να κάνει την καταγγελία αν δει κάτι περίεργο», ανέφερε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι ο πολίτης θα μπορεί να αναζητήσει το όνομα ενός γιατρού και τη διεύθυνση του ιατρείου, ώστε να εμφανιστούν η άδεια λειτουργίας και οι ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται.

«Αδύνατον τεχνικά να ελεγχθούν 245.000 ιατρεία»

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο ελέγχου, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ιδιωτικών ιατρείων.

«Η χρήση της πληροφορίας είναι πολύ πιο αποτελεσματική από οποιονδήποτε μηχανισμό ελέγχου, γιατί ό,τι μηχανισμό και να έχεις, το να ελέγξεις 245.000 ιατρεία είναι παντελώς αδύνατον τεχνικά», δήλωσε.

Οι AI Agents θα «σαρώνουν» το διαδίκτυο

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει την αξιοποίηση AI Agents για τον εντοπισμό διαδικτυακών διαφημίσεων που ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Όπως ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, οι AI Agents θα πραγματοποιούν αναζητήσεις στο διαδίκτυο σε συνεχή βάση, με στόχο τον εντοπισμό διαφημίσεων που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει της νομοθεσίας.

«Οι AI Agent θα ψάχνουν 24 ώρες το 24ωρο στο διαδίκτυο διαφημίσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει της νομοθεσίας, ώστε εμείς να κάνουμε τις καταγγελίες στην ΕΑΔ για ελέγχους», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το νέο σύστημα αποτελεί ένα εργαλείο που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, συνδυάζοντας την ενημέρωση των πολιτών με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό περιπτώσεων που ενδέχεται να χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο.