Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πρώτη νύχτα στον Κορυδαλλό για Γάκα και Θεοδωρόπουλο

Snapshot Οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος προφυλακίστηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού με κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.

Η Ιωάννα Γάκα κρατείται σε ατομικό κελί στη γυναικεία πτέρυγα, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρίσκεται σε κελί δύο έως τριών ατόμων υπό αυξημένη επιτήρηση.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος διέκοψε την απεργία πείνας και δίψας και πλέον τρέφεται κανονικά.

Οι συνήγοροι των γιατρών σχεδιάζουν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης εντός του επόμενου μήνα.

Η έρευνα επεκτείνεται στα οικονομικά των δύο γιατρών για ενδείξεις ξέπλυματος μαύρου χρήματος, ενώ εξετάζεται και ο ρόλος υπνοθεραπευτή που σχετίζεται με φωτογραφία από τη θεραπεία του θύματος. Snapshot powered by AI

Την πρώτη τους νύχτα στις φυλακές Κορυδαλλού πέρασαν οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος της κλινικής στο Κολωνάκι, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.

Η Ιωάννα Γάκα κρατείται σε ατομικό κελί στη γυναικεία πτέρυγα, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρίσκεται σε κελί χωρητικότητας δύο έως τριών ατόμων. Και οι δύο βρίσκονται υπό αυξημένη επιτήρηση και προαυλίζονται ξεχωριστά για λόγους ασφαλείας.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος σταμάτησε την απεργία πείνας και δίψας που είχε ανακοινώσει και πλέον σιτίζεται κανονικά. Οι συνήγοροί τους αναμένεται να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης μέσα στον επόμενο μήνα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των Αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά των δύο γιατρών. Έχει δοθεί εντολή για εκτενή έλεγχο των περιουσιακών τους στοιχείων, προκειμένου να εξεταστεί αν προκύπτουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η έρευνα και για τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή. Πρόκειται για το πρόσωπο που έλαβε μία από τις φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε η Γάκα κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι Αρχές εξετάζουν γιατί τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία και για ποιο λόγο στάλθηκε στο κινητό του.

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα κατά τη μεταγωγή της Eurokinissi

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Μια ιδιαίτερη πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται ξανά στο φως, μέσα από την εμφάνισή του στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, στις 14 Φεβρουαρίου 2023.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε βρεθεί τότε κοντά στις κρατούμενες, χαρίζοντάς τους μια ξεχωριστή μουσική ημέρα. Ο ίδιος είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, στα οποία τραγουδούσε πολλά από τα γνωστά τραγούδια του, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και γίνομαι το πρόσωπο μέσα από τα κάγκελα», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τις φυλακές για τη φιλοξενία, ενώ έστειλε στις γυναίκες που βρίσκονταν εκεί ένα μήνυμα πίστης και ελπίδας. «Εύχομαι ελευθερία και πίστη στον Θεό», είχε αναφέρει, θέλοντας να τους δώσει δύναμη και αισιοδοξία.

Η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι κρατούμενες ήταν ιδιαίτερα θερμή. Ανάμεσα στα μηνύματα που είχαν γράψει σε πανό ήταν το «Μαζώ, για εσένα ζω», ενώ ένα ακόμη έγραφε «Μαζώ-χτείτε» και «Γιώργο, σε ευχαριστούμε».

Η επίσκεψή του, μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Οι κρατούμενες είχαν ετοιμάσει και γλυκό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια κίνηση που έδειχνε τη χαρά τους για την παρουσία του.

Ο ίδιος είχε κρατήσει εκείνη την ημέρα ως μια ιδιαίτερη στιγμή, μοιραζόμενος αργότερα βίντεο από την εμφάνισή του και όσα έζησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Μια παρουσία που σήμερα, μετά τον θάνατό του, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη μακριά από τις μεγάλες πίστες, να τραγουδά για ανθρώπους που ήθελαν, έστω για λίγες ώρες, να νιώσουν ελεύθεροι.

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