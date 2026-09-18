Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πρώτη νύχτα στον Κορυδαλλό για Γάκα και Θεοδωρόπουλο

Υπό αυξημένη επιτήρηση οι δύο γιατροί στον Κορυδαλλό

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πρώτη νύχτα στον Κορυδαλλό για Γάκα και Θεοδωρόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος προφυλακίστηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού με κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
  • Η Ιωάννα Γάκα κρατείται σε ατομικό κελί στη γυναικεία πτέρυγα, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρίσκεται σε κελί δύο έως τριών ατόμων υπό αυξημένη επιτήρηση.
  • Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος διέκοψε την απεργία πείνας και δίψας και πλέον τρέφεται κανονικά.
  • Οι συνήγοροι των γιατρών σχεδιάζουν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης εντός του επόμενου μήνα.
  • Η έρευνα επεκτείνεται στα οικονομικά των δύο γιατρών για ενδείξεις ξέπλυματος μαύρου χρήματος, ενώ εξετάζεται και ο ρόλος υπνοθεραπευτή που σχετίζεται με φωτογραφία από τη θεραπεία του θύματος.
Snapshot powered by AI

Την πρώτη τους νύχτα στις φυλακές Κορυδαλλού πέρασαν οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος της κλινικής στο Κολωνάκι, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.

Η Ιωάννα Γάκα κρατείται σε ατομικό κελί στη γυναικεία πτέρυγα, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρίσκεται σε κελί χωρητικότητας δύο έως τριών ατόμων. Και οι δύο βρίσκονται υπό αυξημένη επιτήρηση και προαυλίζονται ξεχωριστά για λόγους ασφαλείας.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος σταμάτησε την απεργία πείνας και δίψας που είχε ανακοινώσει και πλέον σιτίζεται κανονικά. Οι συνήγοροί τους αναμένεται να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης μέσα στον επόμενο μήνα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των Αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά των δύο γιατρών. Έχει δοθεί εντολή για εκτενή έλεγχο των περιουσιακών τους στοιχείων, προκειμένου να εξεταστεί αν προκύπτουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η έρευνα και για τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή. Πρόκειται για το πρόσωπο που έλαβε μία από τις φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε η Γάκα κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι Αρχές εξετάζουν γιατί τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία και για ποιο λόγο στάλθηκε στο κινητό του.

Γάκα, Θεοδωρόπουλος

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα κατά τη μεταγωγή της

Eurokinissi

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Μια ιδιαίτερη πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται ξανά στο φως, μέσα από την εμφάνισή του στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, στις 14 Φεβρουαρίου 2023.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε βρεθεί τότε κοντά στις κρατούμενες, χαρίζοντάς τους μια ξεχωριστή μουσική ημέρα. Ο ίδιος είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, στα οποία τραγουδούσε πολλά από τα γνωστά τραγούδια του, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και γίνομαι το πρόσωπο μέσα από τα κάγκελα», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τις φυλακές για τη φιλοξενία, ενώ έστειλε στις γυναίκες που βρίσκονταν εκεί ένα μήνυμα πίστης και ελπίδας. «Εύχομαι ελευθερία και πίστη στον Θεό», είχε αναφέρει, θέλοντας να τους δώσει δύναμη και αισιοδοξία.

Η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι κρατούμενες ήταν ιδιαίτερα θερμή. Ανάμεσα στα μηνύματα που είχαν γράψει σε πανό ήταν το «Μαζώ, για εσένα ζω», ενώ ένα ακόμη έγραφε «Μαζώ-χτείτε» και «Γιώργο, σε ευχαριστούμε».

Η επίσκεψή του, μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Οι κρατούμενες είχαν ετοιμάσει και γλυκό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια κίνηση που έδειχνε τη χαρά τους για την παρουσία του.

Ο ίδιος είχε κρατήσει εκείνη την ημέρα ως μια ιδιαίτερη στιγμή, μοιραζόμενος αργότερα βίντεο από την εμφάνισή του και όσα έζησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Μια παρουσία που σήμερα, μετά τον θάνατό του, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη μακριά από τις μεγάλες πίστες, να τραγουδά για ανθρώπους που ήθελαν, έστω για λίγες ώρες, να νιώσουν ελεύθεροι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:21ΚΟΣΜΟΣ

Το «βραβείο παρηγοριάς» της βασίλισσας Ελισάβετ στην Νταϊάνα, την ημέρα της κηδείας της

10:15LIFESTYLE

Εμμανουήλ Καραλής: Πίνει κρασί και ακούει Σινάτρα μετά τη νέα μεγάλη του επιτυχία - «That’s Life...»

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί σε Γυμνάσιο - Αναφορές για τραυματίες

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα και Πακιστάν πιέζουν το Ιράν να συγκρατήσει τους αντάρτες Χούθι

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και προκάλεσε τροχαίο

10:03ΥΓΕΙΑ

Το φούσκωμα αποδείχθηκε καρκίνος παχέος εντέρου στα 37 της - Μετά, έμαθε ότι είχε μετάλλαξη BRCA2

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο υπερόπλο της Κίνας που αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες στις θάλασσες

09:53WHAT THE FACT

Αν πετάτε συχνά πρέπει να αποφύγετε ένα αεροδρόμιο

09:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας στο Newsbomb για τον σεισμό στην Εύβοια: «Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα»

09:50LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Με πορτοκαλί μίνι φόρεμα και μαντήλι στα μαλλιά στους δρόμους της Νέας Υόρκης - Η εμφάνιση που ξεχώρισε

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Γιοχάνεσμπουργκ: Μετράνε πτώματα - 9 γυναίκες νεκρές σε 2 μήνες - Φόβοι για κατά συρροή δολοφόνο

09:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

09:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,2R στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Υπό αστυνομική φρούρηση η Πολεοδομία Μυκόνου: Στο μικροσκόπιο τα αρχεία της υπηρεσίας

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Nέες ρωσικές επιθέσεις drones - 5 τραυματίες

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποχή μαθητών από το σχολείο που σημειώθηκε η επίθεση σε 12χρονο από 13χρονο με μαχαίρι

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο νέος κινητήρας της Horse λειτουργεί ακόμα και μέσα στο νερό

09:35ΕΘΝΙΚΑ

Σε εξέλιξη η διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» στην Κρήτη: Στο επίκεντρο drones και προστασία υποδομών

09:34WHAT THE FACT

Σκέφτηκε μια απλή ιδέα στην καφετέρια και στα 36 του βγάζει 51 εκατ. ευρώ τον χρόνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

09:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,2R στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

09:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας στο Newsbomb για τον σεισμό στην Εύβοια: «Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα»

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Ο ρόλος του Super El Niño

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφοριοδότης της CIA αποκαλύπτει μυστικά που ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει για τον κόσμο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (17/9/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κούρσα θανάτου στην παραλιακή: Έκαναν κόντρα με άλλο όχημα οι 5 νεαροί στη Γλυφάδα -Τρεις νεκροί

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων

07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Έκανε σαν να κέρδισε το λαχείο»: Η αντίδραση του Βασιλιά Κάρολου όταν έμαθε τον θάνατο της Νταϊάνα

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

09:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Έγγραφο του ΕΚΑΒ «καίει» Θεοδωρόπουλο και Γάκα

20:00LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη: Η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη - «Μου είπε ευχαριστώ για την αμεροληψία μου»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρήθηκε στην καρδιά όσων έτρωγαν 4-6 μερίδες δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή παρέμβαση Μητσοτάκη: Φρένο στο ράλι του πετρελαίου, ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποτάμι με 500 κροκόδειλους πέρασε με «άριστα» το τεστ για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Σιβυλλική δήλωση Τραμπ για Ιράν: «Έρχεται μια μεγάλη απόφαση - Με εμένα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ