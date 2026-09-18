ΗΠΑ: Καρέ καρέ η πτώση του ελικοπτέρου του NBC - Βίντεο

Snapshot Δύο δημοσιογράφοι και ένα άτομο στο έδαφος σκοτώθηκαν στην πτώση του ελικοπτέρου του NBC στο Λος Άντζελες.

Το ελικόπτερο κατέγραφε από ψηλά ένα τροχαίο με λεωφορείο πριν τη συντριβή.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το ελικόπτερο να πέφτει κατακόρυφα και να συντρίβεται σε πάρκινγκ.

Η αιτία της συντριβής δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανές μηχανικές βλάβες πέρα από έλλειψη καυσίμων.

Οι αρχές καλούν το κοινό να παράσχει πληροφορίες για τη διερεύνηση της συντριβής. Snapshot powered by AI

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η συντριβή του ελικοπτέρου του τηλεοπτικού δικτύου NBC στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Οι δύο δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο κατέγραφαν από ψηλά με κάμερα ένα τροχαίο με λεωφορείο.

Στα πλάνα που φαίνεται ότι έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας φαίνεται το ελικόπτερο να πέφτει κατακόρυφα και να συντρίβεται σε πάρκινγκ. Το βίντεο δημοσιοποιείται την ώρα που οι αρχές διερευνούν αν το ελικόπτερο υπέστη βλάβη στον κινητήρα ή κάποια άλλη μηχανική βλάβη.

Το βίντεο φαίνεται επίσης να δείχνει ότι το ελικόπτερο δεν έμεινε απλώς από καύσιμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημα η αιτία της συντριβής και οι αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να δώσουν ό,τι πληροφορίες έχουν προκειμένου να συνθέσουν το παζλ των στοιχείων της συντριβής.

Η 38χρονη δημοσιογράφος Ελιάνα Μορένο και ο πιλότος Τζορτζ Μαρτσίνιου σκοτώθηκαν στη συντριβή, μαζί με τον 29χρονο Έντι Γκουτιέρεζ Μέχια, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος.