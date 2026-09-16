Λος Άντζελες: Νεκροί δημοσιογράφοι σε συντριβή ελικοπτέρου την ώρα κάλυπταν πολύνεκρο τροχαίο

Snapshot Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησεογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με δύο νεκρούς.

Η συντριβή έγινε κοντά στο σημείο σύγκρουσης SUV με λεωφορείο του Metro, όπου υπήρχαν τραυματίες και απεγκλωβισμοί.

Το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και η φωτιά κατασβέστηκε από πάνω από 50 πυροσβέστες.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών διερευνούν τα αίτια της συντριβής.

Δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων ή το τηλεοπτικό δίκτυο του ελικοπτέρου. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή ειδησεογραφικού ελικοπτέρου του τηλεοπτικού σταθμού KNBC/NBC Los Angeles το βράδυ της Τρίτης στο Λος Άντζελες, την ώρα που το πλήρωμά του κάλυπτε άλλο θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή Τσάτσγουορθ.

Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτήρια, κοντά στη Mason Avenue, και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων ή για το πόσοι επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Η συντριβή σημειώθηκε λίγα τετράγωνα από το σημείο όπου, περίπου δύο ώρες νωρίτερα, ένα SUV είχε πέσει πάνω σε λεωφορείο του Metro στη διασταύρωση Nordhoff Street και De Soto Avenue. Από εκείνο το τροχαίο σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμη, ενώ πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν επιβάτες από το λεωφορείο.

Η κάλυψη του τροχαίου μετατράπηκε σε δεύτερη τραγωδία

Το ελικόπτερο βρισκόταν στην περιοχή για τηλεοπτική κάλυψη του δυστυχήματος με το λεωφορείο όταν συνετρίβη. Τοπικά μέσα μετέδιδαν ζωντανά εικόνες από το πρώτο τροχαίο, όταν έγινε γνωστό ότι ένα από τα ειδησεογραφικά ελικόπτερα που πετούσαν πάνω από την περιοχή είχε χαθεί από τα ραντάρ και είχε πέσει σε κοντινό χώρο.

Από τη συντριβή ξέσπασε φωτιά, ενώ το ελικόπτερο κατέληξε κοντά σε σταθμευμένα οχήματα και μεταλλικά κοντέινερ. Περισσότεροι από 50 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών έχουν αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για το τι οδήγησε το ελικόπτερο στην πτώση.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα σε ποιο τηλεοπτικό δίκτυο ανήκε το ελικόπτερο, παρότι τοπικές αναφορές το συνδέουν με ειδησεογραφική κάλυψη στην περιοχή.