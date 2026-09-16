Η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούθι για επίθεση με drone προς τη Μέκκα–Διαψεύσεις και αντιδράσεις

Snapshot Η Σαουδική Αραία κατέρριψε drone νότια της Μέκκας πριν εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της πόλης.

Η σαουδαραβική πλευρά απέδωσε την επίθεση στους Χούθι, οι οποίοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά την κατηγορία.

Οι Χούθι χαρακτήρισαν την κατηγορία για επίθεση στη Μέκκα ως "ψέμα" και παλαιό τέχνασμα.

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασε τις επιθέσεις που αποδίδονται στους Χούθι κατά της Μέκκας και της Μεδίνας.

Υπάρχει έντονη διαφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι για το περιστατικό, με δύο διαφορετικές εκδοχές. Snapshot powered by AI

Νέα ένταση καταγράφεται ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι της Υεμένης, με το Ριάντ να κατηγορεί το κίνημα Ανσαραλά ότι επιχείρησε να πλήξει με drone την ιερή μουσουλμανική πόλη της Μέκκας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό σαουδαραβική ηγεσία, συνταγματάρχη Τούρκι αλ Μάλκι, η σαουδαραβική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «νότια της Μέκκας», πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της πόλης.

Η σαουδαραβική πλευρά απέδωσε την επίθεση στους Χούθι, ωστόσο το κίνημα της Υεμένης απέρριψε κατηγορηματικά την κατηγορία.

Διαψεύδουν οι Χούθι

Συγκεκριμένα, το κίνημα των σιιτών ανταρτών διέψευσε ότι επιτέθηκε στην ιερή πόλη της Μέκκας, χαρακτηρίζοντας «ψέμα» την κατηγορία εκπρόσωπου της στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

«Οι κατηγορίες για την υποτιθέμενη στοχοποίηση της Μέκκας είναι τετριμμένο ψέμα, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και δεν ξεγελά πλέον κανέναν», ανέφερε μέσω X ο Χαζμ αλ Ασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Ανσαραλά.

Καταδίκη από τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας

Στο θέμα παρενέβη και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, ο οποίος καταδίκασε τις επιθέσεις που αποδίδονται στους Χούθι εναντίον της Μέκκας και της περιοχής της Μεδίνας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΙΣ έκανε λόγο για «ειδεχθείς επιθέσεις» και υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες προσβάλλουν την ιερότητα των δύο ιερών τόπων του Ισλάμ.

Οι Χούθι, πάντως, επιμένουν ότι δεν επιτέθηκαν στη Μέκκα, αφήνοντας τις δύο πλευρές να δίνουν εντελώς διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό.