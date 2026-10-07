ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις

Η προκήρυξη 3ΓΒ/2026 αφορά τους υποψηφίους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025 του ΑΣΕΠ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις
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  • Εκδόθηκε η προκήρυξη 3ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για 97 μόνιμες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε φορείς του Δημοσίου.
  • Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025 για προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου.
  • Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 59/τ. Α.Σ.Ε.Π./5.10.2026 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.
  • Οι θέσεις κατανέμονται σε διάφορους φορείς, όπως ΑΣΕΠ, ΕΟΦ, Υπουργεία, Δήμους και Ανεξάρτητες Αρχές.
  • Το σύνολο των θέσεων της προκήρυξης ανέρχεται σε 97 και περιλαμβάνει ειδικότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
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Εκδόθηκε η 3ΓΒ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, (Φ.Ε.Κ. 59/τ. Α.Σ.Ε.Π./5.10.2026) που αφορά στην πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε ΦΕΚ και στο αρχείο που ακολουθεί.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες της 3ΓΒ/2026

Φορέας

Κωδικοί θέσεων

Θέσεις

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή10001, 10002, 10003, 100044
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)10005, 10006, 100073
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών10008, 100094
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα10010, 10011, 1001217
Δήμος Ηρακλείου Κρήτης100131
Δήμος Πύλου – Νέστορος Μεσσηνίας100151
Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου Ηλείας10016, 100172
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)10018, 10019, 100205
Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας100211
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου10022, 10023, 100243
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΝΠΙΔ)100251
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)100261
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)10027, 10028, 10029, 10030, 10031, 10032, 100337
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.10034, 10035, 10036, 100385
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)10039, 100402
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας10041, 100422
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)100431
ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ – Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων100442
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας100451
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας100461
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)100472
Περιφέρεια Αττικής10048, 100492
Συνήγορος του Πολίτη10050, 100513
Υπουργείο Ανάπτυξης10052, 100532
Υπουργείο Δικαιοσύνης10054, 10055, 10056, 100578
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών100581
Υπουργείο Εσωτερικών10059, 100602
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου10061, 10062, 100633
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής100642
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών10065, 10066, 100673
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης10068, 10069, 100703
ΣΥΝΟΛΟ 97
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