ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις

Snapshot Εκδόθηκε η προκήρυξη 3ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για 97 μόνιμες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε φορείς του Δημοσίου.

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025 για προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου.

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 59/τ. Α.Σ.Ε.Π./5.10.2026 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι θέσεις κατανέμονται σε διάφορους φορείς, όπως ΑΣΕΠ, ΕΟΦ, Υπουργεία, Δήμους και Ανεξάρτητες Αρχές.

Το σύνολο των θέσεων της προκήρυξης ανέρχεται σε 97 και περιλαμβάνει ειδικότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκε η 3ΓΒ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, (Φ.Ε.Κ. 59/τ. Α.Σ.Ε.Π./5.10.2026) που αφορά στην πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε ΦΕΚ και στο αρχείο που ακολουθεί.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες της 3ΓΒ/2026