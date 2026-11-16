Μέση Ανατολή: Τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή – Το μήνυμα Τραμπ

Snapshot Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει τη ναυτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με την άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt, ανεβάζοντας σε τρία τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή.

Το USS Theodore Roosevelt προστέθηκε στα USS George H.W. Bush και USS George Washington, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ΗΠΑ στη ζώνη ευθύνης της CENTCOM.

Στο Μπαχρέιν, τα ιρανικά drones αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας, μετά από επιθέσεις που οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απέδωσαν σε αντίποινα για αμερικανικές ενέργειες.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν δεν έχουν αποδώσει οριστική συμφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ευχή για προστασία των αμερικανικών στρατευμάτων, χωρίς να αποκλείει νέα στρατιωτική δράση σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη ναυτική τους παρουσία στην περιοχή, με την άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt, την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν και καταγράφονται νέες επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο εισήλθε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ανεβάζοντας σε τρία τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα που βρίσκονται πλέον στη Μέση Ανατολή. Το USS Theodore Roosevelt προστίθεται στα USS George H.W. Bush και USS George Washington, τα οποία επιχειρούν ήδη στην ευρύτερη περιοχή.

Την άφιξη του αεροπλανοφόρου επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Al Jazeera και το CBS News.

Η εξέλιξη συνοδεύτηκε από ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναδημοσίευσε μήνυμα με την ευχή «May God protect our troops» («Ο Θεός να προστατεύει τα στρατεύματά μας»). Η αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω της αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας και των ανησυχιών για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη.

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Νέες επιθέσεις με drones στο Μπαχρέιν

Η άφιξη του USS Theodore Roosevelt συμπίπτει με την αναζωπύρωση της έντασης στο Μπαχρέιν, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν ιρανικά εναέρια μέσα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εγκατάστασης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη βάση ελικοπτέρων Αλ Ριφάα, με στόχο, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, αμερικανικό ραντάρ αεράμυνας. Η Τεχεράνη παρουσίασε την ενέργεια ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Το Μπαχρέιν, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τα εισερχόμενα πυρομαχικά, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών είχε καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν σε ασφαλή σημεία.

Το περιστατικό ακολούθησε έναν ακόμη ισχυρισμό της Τεχεράνης, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ότι είχε πλήξει αμερικανική εγκατάσταση ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν. Τότε, η CENTCOM είχε ανακοινώσει ότι δύο ιρανικά drones αναχαιτίστηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις, χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Το Μπαχρέιν αποτελεί κομβικό σημείο για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον Περσικό Κόλπο, καθώς φιλοξενεί τον 5ο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή – Αβέβαιη η επόμενη κίνηση της Ουάσιγκτον

Η παρουσία τριών αμερικανικών αεροπλανοφόρων στη ζώνη ευθύνης της CENTCOM ενισχύει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το USS Theodore Roosevelt είχε αναχωρήσει από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο τον Σεπτέμβριο με προορισμό τη Μέση Ανατολή. Η άφιξή του, πάντως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να διατηρήσουν μόνιμα τρεις ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το The National, το USS Theodore Roosevelt προοριζόταν αρχικά να αντικαταστήσει το USS George Washington, το οποίο ωστόσο παραμένει προς το παρόν στην περιοχή.

Η νέα ανάπτυξη αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων έρχεται ενώ η Ουάσιγκτον διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν για τους όρους μιας συνολικής συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι θεωρεί απίθανη την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να αποκλείει νέα αμερικανική δράση σε περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να περιμένει μια νέα αμερικανική επίθεση για να αντιδράσει, ενώ επιμένει στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού και των οικονομικών κυρώσεων ως προϋποθέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

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