Μέση Ανατολή: Οι στρατιωτικοί του αεροπλανοφόρου George Bush δεν θα επιστρέψουν για τις γιορτές

Η αποστολή της ομάδας κρούσης έχει ήδη παραταθεί δύο φορές - αξιωματούχοι του αμερικανικού Ναυτικού προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να διαρκέσει συνολικά 12 μήνες.

Δημήτρης Μάνωλης

Μέση Ανατολή: Οι στρατιωτικοί του αεροπλανοφόρου George Bush δεν θα επιστρέψουν για τις γιορτές

Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η αποστολή της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush στη Μέση Ανατολή έχει παραταθεί δύο φορές και ενδέχεται να διαρκέσει έως και 12 μήνες.
  • Οι οικογένειες των 7.000 στρατιωτικών ενημερώθηκαν ότι δεν θα επιστρέψουν για τις γιορτές της Ημέρας των Ευχαριστιών και των Χριστουγέννων λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.
  • Οι συγγενείς εξέφρασαν έντονη απογοήτευση και αγανάκτηση κατά τη διάρκεια συνάντησης, κατηγορώντας την ηγεσία του Ναυτικού για ανεπαρκή ενημέρωση και παρατεταμένες αποστολές.
  • Η ηγεσία του Ναυτικού υποστήριξε ότι η αποστολή είναι απαραίτητη για την αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων και για την προστασία χιλιάδων πλοίων από επιθέσεις.
  • Το USS George H.W. Bush έχει παραμείνει στη θάλασσα για 187 ημέρες με μόλις τετραήμερη ανάπαυλα σε λιμάνι, αντικαθιστώντας το USS Gerald R. Ford που αποχώρησε λόγω παρατεταμένης αποστολής και κακών συνθηκών διαβίωσης.
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Οι οικογένειες των στρατιωτικών που υπηρετούν στην ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush ενημερώθηκαν ότι οι δικοί τους δεν θα επιστρέψουν για την Ημέρα των Ευχαριστιών ή τα Χριστούγεννα, καθώς συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι συγγενείς των 7.000 στρατιωτικών της ομάδας κρούσης αντέδρασαν οργισμένα όταν πληροφορήθηκαν ότι οι ιρανικές επιθέσεις εξακολουθούν να πλήττουν τα αμερικανικά πλοία που επιβάλλουν τον αποκλεισμό του Ιράν και, ως εκ τούτου, οι δικοί τους δεν θα επιστρέψουν για τις γιορτές.

Αυτό προκύπτει από ηχητικό υλικό συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια και περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου MS NOW.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν περίπου 500 συγγενείς στρατιωτικών. Ήταν η δεύτερη φορά που παρατεινόταν η αποστολή της ομάδας κρούσης, η οποία είχε αναχωρήσει από το Νόρφολκ στις 31 Μαρτίου.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι οικογένειες προειδοποιήθηκαν να προετοιμαστούν για το δυσμενέστερο ενδεχόμενο: μια αποστολή συνολικής διάρκειας 12 μηνών.

«Λυπάμαι, έχω βρεθεί κι εγώ σε αυτή τη θέση. Ξέρω πώς αισθάνεστε, ξέρω πόσο δύσκολο είναι όταν τα παιδιά σας ρωτούν: "Πότε θα γυρίσει ο μπαμπάς; Πότε θα γυρίσει η μαμά;"», δήλωσε στη συνάντηση ο ασκών χρέη υπουργού Ναυτικού, Χουνγκ Κάο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι συγγενείς δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους για την ενημέρωση, η οποία ήρθε μόλις δύο εβδομάδες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Κατά διαστήματα, ορισμένοι φώναζαν προς την ηγεσία του Ναυτικού, κατηγορώντας την ότι τους δίνει υπεκφυγές, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Το δημοσίευμα περιγράφει τις έντονες αντιδράσεις των παρευρισκομένων, μεταξύ των οποίων και ενός προσώπου που χαρακτήρισε τον πόλεμο «χωρίς έγκριση».

Ένας άλλος παρευρισκόμενος είπε προς την ηγεσία του Ναυτικού:

«Η εμπιστοσύνη μέσα στις ένοπλες δυνάμεις και μεταξύ των οικογενειών μας δοκιμάζεται σοβαρά αυτή τη στιγμή, εξαιτίας των πρωτοφανώς μεγάλων περιόδων χωρίς αντικατάσταση, των χρονοδιαγραμμάτων που αλλάζουν και της αίσθησης ότι η ενημέρωση υποβαθμίζει την πραγματική κατάσταση στο πεδίο. Οι οικογένειες εξουθενώνονται από την τεράστια πίεση».

Ένας ακόμη αγανακτισμένος συγγενής φέρεται να ρώτησε τι κάνει το Ναυτικό για να αντιταχθεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ώστε η σύγκρουση να μη μετατραπεί σε «ατέρμονο πόλεμο». Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

Η ομάδα κρούσης του USS George H.W. Bush αναχώρησε για τη Μέση Ανατολή στις 31 Μαρτίου, προκειμένου να αντικαταστήσει το USS Gerald R. Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου νωρίτερα φέτος. Το Ford είχε απομακρυνθεί από τη Μέση Ανατολή μέσα στη χρονιά, έπειτα από παρατεταμένη αποστολή και αναφορές για ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Bush κατάφερε να προσεγγίσει λιμάνι μόλις στις 4 Οκτωβρίου, προσφέροντας στο πλήρωμα τετραήμερη ανάπαυλα έπειτα από 187 ημέρες στη θάλασσα.

Η ηγεσία του Ναυτικού επιχείρησε να εξηγήσει γιατί ήταν απαραίτητη η παράταση της αποστολής.

«Ξέρω ότι αναρωτιέστε: "Γιατί βρισκόμαστε εκεί; Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά;". Ο λόγος είναι ότι βρισκόμαστε εδώ και 47 χρόνια σε πόλεμο με τους Ιρανούς, απλώς δεν το γνωρίζαμε», πρόσθεσε ο Κάο το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Bush έχει «προστατεύσει μέχρι στιγμής 3.000 πλοία από βομβαρδισμούς».

«Είναι μία από εκείνες τις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο πρόεδρος. Είναι επιχειρηματίας, ξέρει ότι ο πόλεμος βλάπτει τις επιχειρήσεις. Όμως, σύμφωνα με το σύνολο των πληροφοριών που διαθέταμε, εάν δεν σταματούσαμε τώρα τους Ιρανούς, σε έναν χρόνο θα είχαν τόσους πολλούς πυραύλους κρουζ και τόσα πολλά drones, ώστε δεν θα μπορούσαμε ποτέ να διασπάσουμε την άμυνά τους, και το Ιράν θα ήταν εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Κάο.

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