Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ βύθισαν 59 ιρανικά πολεμικά πλοία – Επέστρεψε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει 59 πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού από την έναρξη του πολέμου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ βύθισαν 59 ιρανικά πολεμικά πλοία – Επέστρεψε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει 59 ιρανικά πολεμικά πλοία από την έναρξη του πολέμου.
  • Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στη βάση του μετά από 320 ημέρες αποστολής, κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετείχε σε επιχειρήσεις και ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.
  • Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε το αεροπλανοφόρο ως κρίσιμο στην επιβολή ενός «αδιαπέραστου χαλύβδινου τείχους» στο Στενό του Ορμούζ.
  • Παρά τις αναφορές για επιδείνωση της ψυχικής υγείας και απόπειρες αυτοκτονίας στο πλήρωμα, ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε το ηθικό και την απόδοση των ναυτών.
  • Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται, με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει σημαντικό στρατιωτικό σημείο αντιπαράθεσης.
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Στη βύθιση 59 πλοίων του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησαν οι αμερικανικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Μιλώντας στα μέλη του πληρώματος του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, το οποίο επέστρεψε στη ναυτική βάση του Σαν Ντιέγκο έπειτα από 320 ημέρες αποστολής, ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε το πλοίο στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και στον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας.

«Είχαν ένα σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό πριν ξεκινήσει αυτή η σύγκρουση. Στη συνέχεια, όμως, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το USS Abraham Lincoln και με όσα είστε ικανοί να κάνετε», δήλωσε απευθυνόμενος στους ναύτες.

Ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι το αεροπλανοφόρο συνέβαλε στη δημιουργία ενός «αδιαπέραστου χαλύβδινου τείχους» στο Στενό του Ορμούζ, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναλάβει επιχειρήσεις για την εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού.

Ο απολογισμός των 59 βυθισμένων ιρανικών πλοίων αποτελεί ισχυρισμό της αμερικανικής πλευράς, χωρίς να προκύπτει από τις συγκεκριμένες δηλώσεις ανεξάρτητη επιβεβαίωσή του.

Επιστροφή έπειτα από 320 ημέρες και καταγγελίες για το πλήρωμα

Η επιστροφή του USS Abraham Lincoln στο Σαν Ντιέγκο ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα παρατεταμένη αποστολή, κατά την οποία το αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις και στην επιβολή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν.

Η αποστολή είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τους προηγούμενους μήνες, μετά από αναφορές για επιδείνωση της ψυχικής υγείας μελών του πληρώματος και χαμηλό ηθικό εν πλω.

Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό επιβεβαίωσε ότι είχαν καταγραφεί οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ του προσωπικού κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε και σε αυτές τις δημοσιογραφικές αναφορές, απορρίπτοντας την εικόνα που παρουσιάστηκε για την κατάσταση στο αεροπλανοφόρο.

«Υπήρξαν κάποιοι στα μέσα ενημέρωσης που προσπάθησαν να παρουσιάσουν το USS Abraham Lincoln ως σύμβολο δυσλειτουργίας ή χαμηλού ηθικού», ανέφερε.

«Όταν μιλάω με την ηγεσία σας, γνωρίζω ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο», πρόσθεσε, υπερασπιζόμενος το πλήρωμα και τη συμβολή του στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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