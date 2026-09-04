Το Abraham Lincoln... σκούριασε από την πλώρη μέχρι την πρύμνη μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα

Η κατάσταση του USS Abraham Lincoln μετά τη μαραθώνια ανάπτυξή του στη Μέση Ανατολή σόκαρε τους παρατηρητές

Νατάσα Παυλοπούλου

Το Abraham Lincoln... σκούριασε από την πλώρη μέχρι την πρύμνη μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln παρουσίασε εκτεταμένη σκουριά μετά από 286 ημέρες συνεχούς παραμονής στη θάλασσα και συμμετοχής σε πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
  • Η αντιμετώπιση της σκουριάς απαιτεί εκτεταμένες εργασίες συντήρησης που δεν μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της πλεύσης ή επιχειρήσεων.
  • Το πλοίο κατέπλευσε στην Ταϊλάνδη για μια επταήμερη επίσκεψη όπου θα γίνουν μόνο εργασίες υψηλής προτεραιότητας και το πλήρωμα θα έχει χρόνο για ανάπαυση.
  • Η σκουριά θεωρείται σοβαρό πρόβλημα που αποδυναμώνει το χάλυβα του πλοίου και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα για να αποφευχθούν μεγαλύτερες ζημιές.
  • Υπήρξαν αναφορές για ψυχολογικά προβλήματα του πληρώματος και προβλήματα εφοδιασμού κατά τη μακρά ανάπτυξη, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τη διάρκεια της αποστολής.
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Καθώς το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατέπλευσε στο λιμάνι της Ταϊλάνδης την Τετάρτη (2/9), οι παρατηρητές σοκαρίστηκαν από την εμφάνισή του. Το πολεμικό πλοίο, μήκους σχεδόν 335 μέτρων, ήταν καλυμμένο με σκουριά από την πλώρη μέχρι την πρύμνη. Οι ειδικοί λένε ωστόσο ότι αυτό είναι αναμενόμενο, μετά από 286 ημέρες παραμονής στη θάλασσα από τότε που το Lincoln απέπλευσε από το λιμάνι βάσης του, το Σαν Ντιέγκο, τον περασμένο Νοέμβριο. Το πολεμικό πλοίο συμμετείχε επίσης σε μήνες μάχης και επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

«Η σκουριά κατά μήκος της ισάλου γραμμής δεν είναι ασυνήθιστη σε ένα πλοίο που έχει περάσει 60 ή περισσότερες ημέρες συνεχόμενων επιχειρήσεων στη θάλασσα», δήλωσε ο Καρλ Σούστερ, πρώην καπετάνιος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος πραγματοποίησε τρεις αποστολές σε αεροπλανοφόρα κλάσης Νίμιτς, όπως το Lincoln. Η αντιμετώπιση της σκουριάς δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει στη θάλασσα, ειδικά κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων, είπε στο CNN.

Τα συνεργεία θα έπρεπε να κατέβουν μέχρι την ίσαλο γραμμή, να τρίψουν τη σκουριά, να εφαρμόσουν δύο στρώσεις αστάρι κατά της σκουριάς και στη συνέχεια δύο στρώσεις γκρίζου χρώματος, σύμφωνα με τον ίδιο. «Με βάση αυτά που βλέπω, απαιτούνται περίπου 30 ημέρες εργασιών συντήρησης για την απομάκρυνση όλης της σκουριάς», είπε.Πρόσθεσε όμως ότι ενδέχεται να γίνουν κάποιες εργασίες σε κρίσιμες περιοχές κατά τη διάρκεια της στάσης στην Ταϊλάνδη.

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Το Lincoln έδεσε στο λιμάνι Laem Chabang, στον κόλπο της Ταϊλάνδης, νότια της Μπανγκόκ, την Τετάρτη για μια επίσκεψη που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, ώστε να δώσει στα μέλη του πληρώματος μία ευκαιρία για ξεκούραση και χαλάρωση μετά από μια μαραθώνια αποστολή. «Θα εκτελούν μόνο εργασίες υψηλής προτεραιότητας κατά τη διάρκεια μιας επταήμερης επίσκεψης στο λιμάνι. Η σκουριά στην πλώρη και στις μπροστινές περιοχές του κύτους εμφανίζεται πρώτη, επειδή υφίστανται τη μεγαλύτερη κακομεταχείριση όταν το πλοίο κινείται και απορροφούν τις διαβρωτικές δράσεις που συνοδεύουν την κίνηση σε αλμυρά νερά, ιδιαίτερα σε ταραγμένες θάλασσες», δήλωσε ο Σάστερ.

Μέρος της σκουριάς στα ανώτερα επίπεδα μπορεί να αντιμετωπιστεί ενώ το πλοίο βρίσκεται σε πορεία, αλλά πρέπει να είναι ακίνητο και απαλλαγμένο από τα κύματα κατά την εκτέλεση των επισκευών, είπε. Αλλά είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. «Η σκουριά είναι σαν μια μεταδοτική ασθένεια. Εξαπλώνεται. Επομένως, είναι καλύτερο να την αντιμετωπίσουμε νωρίς για να την περιορίσουμε ή να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα αργότερα», δήλωσε.

«Αποδυναμώνει οποιαδήποτε χαλύβδινη κατασκευή την οποία προσβάλλει. Επομένως, πρέπει να αφαιρεθεί προτού αποκτήσει καθοριστικό αντίκτυπο στα εξαρτήματά σας», όπως καταστρώματα, και σωσίβια, είπε.Η σκουριά δεν ήταν το μόνο πρόβλημα που σχετίζεται με τη μακρά ανάπτυξη του Lincoln, καθώς υπήρξαν αναφορές για ψυχολογικά προβλήματα στο πλήρωμα, εν μέσω ελλείψεων εφοδιασμού, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος παρασύρθηκε από τη θάλασσα .

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες, λέγοντας ότι η ανάπτυξη του Λίνκολν «δεν ήταν αρκετά μεγάλη». Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τον Τραμπ για την κατάσταση του αεροπλανοφόρου από τότε που έφτασε στην Ταϊλάνδη, αλλά στο παρελθόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ζητήσει από το Ναυτικό να καθαρίσει την εμφάνιση των πολεμικών του πλοίων, τα οποία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες αποστολές κατά τη δεύτερη κυβέρνησή του.

Πέρυσι, ο τότε υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ τον καλούσε στη μέση της νύχτας για το πρόβλημα της σκουριάς. «Μου έχει δηλώσει πολλές φορές: "Ναυπηγική, ναυπηγική, ναυπηγική. Βγάλτε αυτά τα πλοία από τα εργοστάσια συντήρησης. Επισκευάστε τη σκουριά"», είπε ο Φέλαν σε συνέδριο στο Μέριλαντ, όπως ανέφερε το Task & Purpose . «Δεν του αρέσει, και δεν μου αρέσει να λαμβάνω κλήσεις στη μέση της νύχτας».

Είναι κάτι που δεν αρέσει ούτε στους ναυτικούς, είπε ο Σάστερ. «Η καταπολέμηση της σκουριάς είναι μία από τις δύο πιο δημοφιλείς ναυτικές δραστηριότητες. Η άλλη είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με υδραυλικές εγκαταστάσεις. Μισούσα και τις δύο ως κατώτερος αξιωματικός σε πλοίο.»

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