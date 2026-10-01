Βενζίνη: Ρεκόρ αύξησης της τιμής στην ΕΕ - Στα 2,24 ευρώ ανά λίτρο ο μέσος όρος

Snapshot Η μέση τιμή του ντίζελ στην ΕΕ έφτασε ρεκόρ 2,24 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένη από 1,59 ευρώ πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Δώδεκα χώρες της ΕΕ κατέγραψαν ιστορικά υψηλά στις τιμές ντίζελ, με τη Δανία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία να ξεπερνούν τα 2,50 ευρώ ανά λίτρο.

Οι διαταραχές στην προσφορά καυσίμων και τα υψηλά περιθώρια διύλισης συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών.

Οι φόροι αποτελούν κατά μέσο όρο το 40% της τιμής στα βενζινάδικα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιδοτήσεις σε ορισμένες χώρες.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ όσον αφορά την τιμή του ντίζελ. Snapshot powered by AI

Δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν νέα υψηλά επίπεδα στις τιμές του ντίζελ, καθώς οι διαταραχές στην προσφορά ώθησαν τη μέση τιμή στην αντλία στα 2,24 ευρώ ανά λίτρο.

Η μέση τιμή του ντίζελ στην αντλία σε ολόκληρη την ΕΕ έφτασε το ρεκόρ των 2,24 ευρώ ανά λίτρο, σε σύγκριση με τα 1,59 ευρώ πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Στην 7η θέση η Ελλάδα ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Euronews

Δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Πολωνία, σύμφωνα με το AFP. Τα τελευταία στοιχεία της Επιτροπής δείχνουν ότι η τιμή του ντίζελ, του κύριου καυσίμου που χρησιμοποιείται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και στα γεωργικά μηχανήματα, ξεπέρασε τα 2,50 ευρώ ανά λίτρο στη Δανία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία, ενώ έφτασε τα 2,44 ευρώ στη Γερμανία.

Στο Βέλγιο, όπου οι τιμές έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, το ντίζελ κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα 2,43 ευρώ ανά λίτρο τη Δευτέρα, σε σύγκριση με 2,39 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ιταλία, η τιμή αυξήθηκε κατά επτά λεπτά, φτάνοντας τα 2,35 ευρώ ανά λίτρο. Τα γαλλικά πρατήρια καυσίμων, εξαιρουμένων των υπερπόντιων εδαφών και της Κορσικής, χρέωναν κατά μέσο όρο 2,37 ευρώ ανά λίτρο, σημειώνοντας μια πολύ μικρή πτώση.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι τιμές αυξήθηκαν κατά ένα λεπτό ανά λίτρο κατά μέσο όρο την περασμένη εβδομάδα.Τα στοιχεία από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν τους φόρους, οι οποίοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα και αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 40% της τιμής που καταβάλλεται στις αντλίες σε ολόκληρη την Ένωση.

Ωστόσο, δεν λαμβάνουν υπόψη τις στοχευμένες επιδοτήσεις, όπως η ενίσχυση για τους οδηγούς που διανύουν πολλά χιλιόμετρα στη Γαλλία.

Ο μέσος όρος της ΕΕ σταθμίζεται ανάλογα με την κατανάλωση καυσίμων κάθε χώρας το 2024. Πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ο μέσος όρος έφτανε στα 1,59 ευρώ ανά λίτρο. Οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί από τον Φεβρουάριο λόγω του ουσιαστικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μιας βασικής θαλάσσιας οδού για τα ορυκτά καύσιμα από τον Κόλπο, το οποίο ακολούθησε ο αποκλεισμός των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Οι διαταραχές στην προσφορά αποτελούν μόνο έναν από τους παράγοντες που ωθούν προς τα πάνω τις τιμές στα βενζινάδικα. Τα περιθώρια διύλισης στην Ευρώπη — η διαφορά μεταξύ του κόστους του αργού πετρελαίου και της χονδρικής αξίας των καυσίμων που παράγονται από αυτό — παρέμειναν επίσης υψηλά. Εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ δήλωσαν στο Euronews τον Σεπτέμβριο ότι τα περιθώρια κέρδους για το ντίζελ αναμενόταν να κορυφωθούν τον Οκτώβριο, με βάση τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης εκείνη την περίοδο.

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