Οι υψηλές τιμές των καυσίμων στρέφουν την Ευρώπη στα ηλεκτρικά – Άνοδος 40,5% στις ταξινομήσεις

Snapshot Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 40,5%, φτάνοντας τα 1.220.890 οχήματα και καταλαμβάνοντας μερίδιο 20,7% της αγοράς.

Τα plug-in υβριδικά οχήματα κατέγραψαν επίσης αύξηση με 577.735 ταξινομήσεις και μερίδιο 9,8%, συνολικά οι ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές πωλήσεις ξεπέρασαν το 30% της αγοράς το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι ευρωπαϊκοί στόχοι για τις εκπομπές CO2 είναι 93,6 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο για το 2025-2029 και 49,5 γραμμάρια από το 2030, ενώ οι μέσες εκπομπές τον Μάρτιο του 2025 ήταν 103 γραμμάρια, πάνω από το όριο.

Η ΕΕ είχε περίπου 1,2 εκατομμύρια δημόσιους φορτιστές στα μέσα του 2026, με στόχο να φτάσουν τα 3,5 εκατομμύρια έως το 2030, απαιτώντας σημαντική επιτάχυνση στην εγκατάσταση νέων σημείων φόρτισης.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν οικονομικές κυρώσεις για υπέρβαση των ορίων εκπομπών CO2, με πρόστιμα που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη ρευστότητά τους, καθιστώντας κρίσιμη την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικών και εξηλεκτρισμένων οχημάτων. Snapshot powered by AI

Ισχυρή άνοδο καταγράφει η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων και η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν φαίνεται να ενισχύουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την ηλεκτροκίνηση.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 1.220.890 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αριθμός αυξημένος κατά 40,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Το μερίδιό τους στην αγορά ανέβηκε στο 20,7%, αυξημένο κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα plug-in υβριδικά, με 577.735 ταξινομήσεις και μερίδιο 9,8%, αυξημένο κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Πρόκειται για μοντέλα που μπορούν να κινηθούν μόνο με ηλεκτρική ενέργεια για αποστάσεις που, ανάλογα με το όχημα, κυμαίνονται από περίπου 60 έως και 200 χιλιόμετρα.

Συνολικά, ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αντιπροσώπευσαν πάνω από το 30% της αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων στην ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Πιο αυστηροί οι στόχοι για τις εκπομπές

Η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο τις επιλογές των καταναλωτών. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται αντιμέτωπες και με ολοένα αυστηρότερους στόχους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ο στόχος για τα καινούργια αυτοκίνητα είναι σήμερα 93,6 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο για την περίοδο 2025-2029, ενώ από το 2030 προβλέπεται να μειωθεί στα 49,5 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Ήδη, πάντως, οι σημερινές απαιτήσεις αποδεικνύονται δύσκολες για την αγορά. Σύμφωνα με τη Dataforce, οι μέσες εκπομπές των νέων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν τον Μάρτιο του 2025 έφθαναν τα 103 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, περίπου 10% υψηλότερα από τον στόχο.

Την ίδια ώρα, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) είχε εκτιμήσει τον Μάρτιο ότι το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2030 θα κινηθεί στο 37,9%.

Το μεγάλο στοίχημα των φορτιστών

Κρίσιμο ζήτημα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης παραμένει το δίκτυο φόρτισης.

Στα μέσα του 2026 η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθετε περίπου 1,2 εκατομμύρια δημόσιους φορτιστές, ενώ ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να φθάσουν περίπου τα 3,5 εκατομμύρια έως το 2030.

Για να καλυφθεί αυτή η απόσταση, θα χρειαστεί σημαντική επιτάχυνση στην εγκατάσταση νέων σημείων φόρτισης τα επόμενα χρόνια. Η μεγαλύτερη κάλυψη θεωρείται βασική προϋπόθεση για να ενισχυθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η πίεση προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Για τους κατασκευαστές, η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει και άμεση οικονομική σημασία.

Σε περίπτωση που μια εταιρεία υπερβεί τον προβλεπόμενο στόχο εκπομπών CO2, αντιμετωπίζει πρόστιμο 95 ευρώ για κάθε επιπλέον γραμμάριο πάνω από το όριο, πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των οχημάτων που έχει ταξινομήσει.

Η ACEA έχει προειδοποιήσει ότι οι στόχοι για την περίοδο 2030-2035 είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί και ότι ενδεχόμενα μεγάλα πρόστιμα μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά τη ρευστότητα των εταιρειών.

Με αυτά τα δεδομένα, η αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων ηλεκτρικών και εξηλεκτρισμένων μοντέλων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τους κατασκευαστές, τόσο για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς όσο και για να περιορίσουν το κόστος συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς στόχους.