Γιώργος Μαζωνάκης: Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του τραγουδιστή

Snapshot 11.130,26 ευρώ συγκεντρώθηκαν από δωρεές στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη για τη δημιουργία κινητής κοινωνικής κουζίνας.

Η κινητή κουζίνα θα μετακινείται σε περιοχές με ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ευάλωτους ανθρώπους.

Η πρωτοβουλία μετατρέπει τις δωρεές σε πρακτική κοινωνική προσφορά προς τους συνανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη.

Το Humanity Greece υπογραμμίζει ότι η δράση αυτή διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του Μαζωνάκη με ουσιαστικό και αθόρυβο τρόπο. Snapshot powered by AI

Στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκαν 11.130,26 ευρώ από δωρεές, τα οποία θα διατεθούν για τη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας, σύμφωνα με ανάρτηση του Humanity Greece.

Όπως γνωστοποίησε το Humanity Greece, το ποσό που συγκεντρώθηκε θα αξιοποιηθεί για μια δράση κοινωνικής προσφοράς, με την κινητή κοινωνική κουζίνα να βρίσκεται όπου υπάρχει ανάγκη και να προσφέρει φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη.

«Όταν ένας άνθρωπος “φεύγει” αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη του αλλά και όλα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει», αναφέρει το Humanity Greece στην ανάρτησή του.

Οι δωρεές που έγιναν στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασαν συνολικά τα 11.130,26 ευρώ, με το ποσό να αποκτά πλέον έναν συγκεκριμένο κοινωνικό σκοπό.

Η κινητή κοινωνική κουζίνα θα μπορεί να μετακινείται στα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που μετατρέπει τις δωρεές στη μνήμη του τραγουδιστή σε έμπρακτη κοινωνική προσφορά, ώστε η βοήθεια να φτάνει σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.

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«Ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη»

Στην ίδια ανάρτηση, το Humanity Greece αναφέρεται στη σημασία της συγκεκριμένης δράσης και στη σύνδεσή της με τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε, πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η δημιουργία της κινητής κοινωνικής κουζίνας δίνει έτσι στις δωρεές έναν πρακτικό χαρακτήρα, καθώς η βοήθεια θα μπορεί να φτάνει σε διαφορετικά σημεία και σε ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη.

«Έτσι, η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε όπως άλλωστε έκανε, αθόρυβα δυνατά και ουσιαστικά...», καταλήγει το Humanity Greece.

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