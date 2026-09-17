Τα «άγνωστα διαμάντια» του Γιώργου Μαζωνάκη

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνκης ξεκίνησε την καριέρα του στην Πάτρα το 1993 με το άλμπουμ «Μεσάνυχτα και κάτι», που αρχικά πέρασε απαρατήρητο.

Η συνεργασία του με τον Νίκο Τερζή από το δεύτερο άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» (1994) οδήγησε σε πολλές επιτυχίες και άνοδο της δημοτικότητάς του.

Το 1997 το άλμπουμ «Παιδί της νύχτας» ήταν σταθμός στην καριέρα του, ενώ ακολούθησαν πολλές επιτυχημένες συνεργασίες με συνθέτες όπως ο Φοίβος και ο Τάκης Μπουγάς.

Μετά το 2010 η δισκογραφική του δραστηριότητα μειώθηκε λόγω της επέλασης του διαδικτύου και των ψηφιακών πλατφορμών, αλλά συνέχισε να κυκλοφορεί σημαντικά τραγούδια.

Ο θάνατος του Μαζωνάκη προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και συγκίνηση, με σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής και της εκκλησίας να εκφράζουν τη στήριξή τους και τον σεβασμό τους. Snapshot powered by AI

Ο πρόωρος, αδόκητος και άδικος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη μονοπωλεί εδώ και μια εβδομάδα το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και φυσικά των ΜΜΕ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας πολύ ξεχωριστός καλλιτέχνης ,το φανατικό κοινό του οποίου κάλυπτε ένα μεγάλο ηλικιακό φάσμα, από έφηβες και εφήβους, μέχρι μεσήλικες και ανθρώπους κοντά στα 70. Σε κάποια σάιτ, όπως το έγκυρα discogs.gr και lyrics.gr αναφέρεται ότι το πραγματικό του ονοματεπώνυμο ήταν Γεώργιος Αποστόλου. Όμως από την αρχή της καριέρας του ήταν γνωστός με το επώνυμο Μαζωνάκης.

Η Πάτρα, μία πόλη από την οποία έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους πολλοί τραγουδιστές και συγκροτήματα ήταν αυτή όπου άρχισε να «ακούγεται» ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ο Μαζωνάκης εργάστηκε για τρία χρόνια.

Εκεί τον ανακάλυψαν ο Νίκος Μουρατίδης και ο Γιώργος Μακράκης, σπουδαίος μουσικός παραγωγός που πέθανε το 2022, και πίστεψαν σ' αυτόν. Έτσι, το 1993 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, με τίτλο «Μεσάνυχτα και κάτι» (POLYDOR 519371).

Ωστόσο, τα τραγούδια του δίσκου πέρασαν, σε γενικές γραμμές, απαρατήρητα. Ο Μαζωνάκης ζήτησε από την εταιρεία να του γράψουν τραγούδια γνωστότεροι συνθέτες και τα στελέχη της Polydor του πρότειναν τον Νίκο Καρβέλα και τον Νίκο Τερζή. Ο «Μαζώ» επέλεξε τον Τερζή και δεν διαψεύστηκε.

Νίκος Τερζής

Από το δεύτερο άλμπουμ του, με τίτλο «Με τα μάτια να το λες» (1994, Polydor 523189) ξεχώρισαν ιδιαίτερα τα τραγούδια: «Τρεις το πρωί», «Ανήκω σε μένα», «Με τα μάτια να το λες», «Μη μου ζητάς» κ.α.

Ο Μαζωνάκης άρχισε να γίνεται πολύ δημοφιλής και ο κόσμος να σπεύδει να τον ακούσει όπου τραγουδούσε.

Ακολούθησε το πρώτο L.P. του που έγινε απευθείας χρυσό, το «Μου λείπεις», με πολλές επιτυχίες. Ο Νίκος Τερζής είχε γράψει τη μουσική των τραγουδιών του L.P. και οι Αντώνης Παππάς-Πάνος Φαλάρας, δύο σπουδαίοι στιχουργοί, τους στίχους.

Από το άλμπουμ αυτό, «βγήκαν» πολλές επιτυχίες: «Τελειώσαμε εδώ», «Μου λείπεις», «Φεύγω για μένα», «Όταν κάποτε τα βρεις με την καρδιά σου» κ.ά.

Το 1996 κυκλοφόρησε το cd single με τίτλο «Φεύγω για μένα», με το ομότιτλο τραγούδι (Ν. Τερζής – Π. Φαλάρας) και τα «Οι άντρες που αγαπάνε» (Ν. Τερζής - Π. Φαλάρας) – «Αν θέλεις εσύ» (Ν. Τερζής - Α. Παππάς).

Είχε προηγηθεί το 1994, το σαρανταπεντάρι με το τραγούδι «Μεθώ μαζί σου» (στην άλλη πλευρά του δίσκου υπήρχε το τραγούδι «Αν τελειώνει εδώ» (με την Ελίνα Κωνσταντοπούλου) και το 1995, το «Φρόνιμα», μαζί με ένα ποτ πουρί από παλαιότερα τραγούδια άλλων ερμηνευτών.

Ακολούθησε η στρατιωτική του θητεία και το 1997 κυκλοφόρησε ο δίσκος που εκτόξευσε την καριέρα του, το «Παιδί της νύχτας», με το «Εδώ», «Φταίνε οι νύχτες», «Παλιόπαιδο θα γίνω», «Ζηλεύω», «Να με πιεις φιλί φιλί», «Παιδί της νύχτας» κ.ά.

Το 1998 κυκλοφόρησε το L.P. «Μπροστά σ' ένα μικρόφωνο» με επανεκτελέσεις παλαιότερων επιτυχιών. Τα «Με λένε Γιώργο» (Γ. Χατζηνάσιος - Γ. Κανελλόπουλος) και «Δυο καρδιές» (Τέρης Ιερεμίας, μέλος των θρυλικών «Charms» και Μίμης Θειόπουλος, ηθοποιός και στιχουργός πολλών μεγάλων επιτυχιών) έκανε δεύτερη καριέρα χάρη στον Γ. Μαζωνάκη. Ο δίσκος πούλησε πάνω από 25.000 αντίτυπα και έγινε χρυσός, με βάση τα όσα ίσχυαν τότε.

Το 1999, σε μια συνεργασία έκπληξη με τους «Goin' Through» ερμηνεύει το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω» (στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά....). Το cs (cd single) γνωρίζει αναπάντεχη επιτυχία και οι πωλήσεις ξεπερνούν τα 20.000 αντίτυπα.

Το 1999, ο Μαζωνάκης επανέρχεται με το άλμπουμ «Αλλάξανε τα πλάνα μου». Το ομότιτλο τραγούδι, το «Είσαι το λάθος μου το τελευταίο» και το «Είσαι ένα τρένο», σε μουσική Αλέκου Χρυσοβέργη και στίχους του αείμνηστου Σπύρου Γιατρά είναι μερικά από τα τραγούδια που ξεχώρισαν.

Το 2001 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Κοίτα με», από τη δισκογραφική εταιρεία Heaven. Τη μουσική των τραγουδιών έγραψε ο αξέχαστος Τάκης Μπουγάς και τους στίχους ο Νίκος Γρίτσης. «Στον έρωτα», «Η φιλοσοφία μου», «Εμένα πες μου ποιος», «Μόνο εμένα φοβάμαι» (κάτι που είχε πει κι ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου…) είναι μερικές από τις επιτυχίες του άλμπουμ.

Φοίβος-Γιώργος Μαζωνάκης

Το 2002 κυκλοφόρησε το «Κοίτα με + Beat», που περιείχε μεταξύ άλλων και το τραγούδι του Φοίβου «Τι σου έχω κάνει». Το «Κοίτα με + Beat» πούλησε περισσότερα από 50.000 αντίτυπα και έγινε πλατινένιο.

Το 2002 ερμηνεύει το ομότιτλο τραγούδι από την ταινία του Νίκου Παναγιωτάτου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», σε μουσική, αλλά και στίχους του Σταμάτη Κραουνάκη.

Το 2003 συνεχίστηκε η συνεργασία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Φοίβο (Τασσόπουλο). Από αυτή προέκυψαν, όπως ήταν αναμενόμενο, πολλές επιτυχίες. Το cd «Σάββατο» (2003) ξεπέρασε σε κυκλοφορία τις 40.000 και έγινε πλατινένιο: «Το Gucci φόρεμα», το «Απόψε θα σ' ονειρευτώ», η «Φοβερή», το «Τέσσερις» και το «Σάββατο» είναι μόνο μερικές από τις επιτυχίες του cd.

Τάκης Μπουγάς, ο συνθέτης πολλών επιτυχιών του Γ.Μαζωνάκη

Το 2005, ο Μαζωνάκης ερμήνευσε το τραγούδι «Κρυφά μονοπάτια», από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του Μανούσου Μανουσάκη. Το 2007 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Τα όχι και τα ναι μου», με 6 τραγούδια του Τάκη Μπουγά (στίχοι Χριστίνα Σολδάτου, Νίκος Γρίτσης) και 4 του Φοίβου. Τα «Δώσε μου λίγο χρόνο», «Μ’ ενοχλεί ο εαυτός μου» του Τάκη Μπουγά και το «Σ’ έχω επιθυμήσει» (Φοίβος) ξεχώρισαν από το άλμπουμ αυτό, στο οποίο περιέχεται και ένα από τα καλύτερα ζεϊμπέκικα που ερμήνευσε ο Μαζωνάκης, το «Θα σου δαγκώσουν την ψυχή τα δυο μου χείλη» (Τ. Μπουγάς - Χ. Σολδάτου).

Μετά το 2010 αρχίζει η επέλαση του ίντερνετ και του You Tube και στη συνέχεια εμφανίζονται και άλλες μουσικές πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορούν δισκογραφικές δουλειές με την ίδια συχνότητα. Το έτος αυτό κυκλοφόρησε το cd «Τα ίσια ανάποδα», όπου «εγκαινιάζεται» η συνεργασία του Γιώργου Σαμπάνη με τον Γιώργο Μαζωνάκη («Δύσκολα φεγγάρια», «Οι άντρες δεν κλαίνε», «Εγώ τη ζωή μου» κ.ά.).

Ακολουθεί το «Λείπει πάλι ο Θεός», απ' όπου και το ομότιτλο τραγούδι (Γ. Σαμπάνης - Ν. Παπαθεοχάρη 2012). Το 2015 κυκλοφόρησε το cd «Το παράξενο με μένα» και το 2019, το τελευταίο προσωπικό άλμπουμ του Γιώργου Μαζωνάκη, με τίτλο «Αγαπώ σημαίνει». Σε αυτό το cd υπάρχει ένα από τα καλύτερα τραγούδια του, το «Ώρες μικρές», σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιαννατσούλια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε εκατοντάδες τραγούδια. Πολλά από αυτά έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Υπήρξαν όμως και κάποια που πέρασαν «κάτω από τα ραντάρ» και δεν είχαν την απήχηση, που ίσως, θα άξιζε να έχουν. Αυτά παρουσιάζουμε σήμερα μέσα από το Newsbomb.

Όταν, ο κορυφαίος εν ζωή, Έλληνας συνθέτης, Σταύρος Ξαρχάκος κάνει μια συγκινητική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, χιλιάδες κόσμου δίνουν το παρών στην αγρυπνία γι’ αυτόν και δεκάδες συνάδελφοί του, τραγουδιστές, τραγουδίστριες και μουσικοί παρευρίσκονται στο τελευταίο αντίο, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος κι ένας φωτισμένος ιεράρχης, όπως ο Μητροπολίτης Νίκαιας κύριος Αλέξιος εκφράζονται γραπτά ή προφορικά με κολακευτικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τα υπόλοιπα είναι περιττά.

«Καλό ταξίδι» Γιώργο Μαζωνάκη και είθε ο Θεός, στον οποίο τόσο πολύ πίστευες, να αναπαύσει την ψυχή σου.

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