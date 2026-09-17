Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Γιώργο Μαζωνάκη: «Του αφιερώνω ένα τραγούδι μου που τον είχε αγγίξει»

Η συγκινητική αναφορά της τραγουδίστριας με τη «Σωτηρία της ψυχής» για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Γιώργο Μαζωνάκη: «Του αφιερώνω ένα τραγούδι μου που τον είχε αγγίξει»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ανέφερε ότι το τραγούδι «Σωτηρία της ψυχής» είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης της τραγούδησε πολλές φορές το συγκεκριμένο κομμάτι.
  • Σε συναυλία της, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγούδησε ζωντανά τη «Σωτηρία της ψυχής» ως φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, η Πρωτοψάλτη δημοσίευσε βίντεο όπου εκείνος ερμηνεύει το τραγούδι, συνοδεύοντάς το με συγκινητική αναφορά.
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Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη σε ζωντανή εμφάνισή της, αναφερόμενη σε ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον τραγουδιστή.

Η ερμηνεύτρια αποκάλυψε πως η «Σωτηρία της ψυχής» ήταν ένα από τα τραγούδια που είχαν αγγίξει ιδιαίτερα τον Γιώργο Μαζωνάκη και πως εκείνος της το τραγουδούσε πολλές φορές.

Με αφορμή αυτή την προσωπική ανάμνηση, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγούδησε ζωντανά στη συναυλία της το κομμάτι, λέγοντας το δικό της αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

https://www.instagram.com/reel/DdXI2y6xpCd/

Η ίδια λίγες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή είχε δημοσιεύσει ένα παλιό βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη να ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι.

https://www.instagram.com/reel/CrBNm1covAK/

Πάνω στο βίντεο, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έγραψε: «Ακριβώς, Γιώργο μου», συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά στον τραγουδιστή.

μαζωνάκης πρωτοψάλτη

Η «Σωτηρία της ψυχής», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, γίνεται η αφορμή για μια ακόμη προσωπική ανάμνηση της σχέσης της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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