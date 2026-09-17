Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έγινε... ρεπόρτερ στο MEGA

Snapshot Η Έφη Ρασσιά, γνωστή ως «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς», επέστρεψε στην τηλεόραση ως ρεπόρτερ στο MEGA.

Μετά την επιτυχία της σειράς, απομακρύνθηκε από την υποκριτική για να σπουδάσει Νομική και απέκτησε πτυχίο.

Η εμφάνισή της σε ρόλο ρεπόρτερ ήταν μια σημαντική αλλαγή καριέρας και προκάλεσε έκπληξη στο κοινό.

Η ίδια επέστρεψε και στο sequel του «Καφέ της Χαράς» ως ενήλικη, διατηρώντας τον ρόλο που την καθιέρωσε. Snapshot powered by AI

Από το «Καφέ της Χαράς» στο... ελεύθερο ρεπορτάζ! Η μικρή «Βάλια», που αγαπήσαμε μέσα από τη σαρωτική σειρά του ΑΝΤ1, μεγάλωσε, άλλαξε σελίδα στη ζωή της και έκανε μια στροφή 180 μοιρών στην καριέρα της.

Η Έφη Ρασσιά, η οποία συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό πριν από περισσότερα από 20 χρόνια ως η τηλεοπτική κόρη της Ρένιας Λουιζίδου, επέστρεψε στις οθόνες μας -αυτή τη φορά όμως όχι για χάρη κάποιας μυθοπλασίας- αλλά με το δημοσιογραφικό μικρόφωνο του MEGA στο χέρι!

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Η εμφάνισή της σε ρόλο ρεπόρτερ προκάλεσε έκπληξη στους τηλεθεατές, οι οποίοι είδαν το «παιδί-θαύμα» του Κολοκοτρωνιτσίου σε έναν εντελώς διαφορετικό και απαιτητικό ρόλο.

Η υποκριτική δεν ήταν ο μόνος δρόμος για την Έφη Ρασσιά. Μετά την τεράστια επιτυχία της σειράς, η ίδια επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα τις σπουδές της. Σπούδασε Νομική, πήρε το πτυχίο της και απέδειξε πως δεν είχε καμία διάθεση να μείνει εγκλωβισμένη στην εικόνα του μικρού κοριτσιού.

Το «Καφέ της Χαράς» έκανε πρεμιέρα το 2003 και έγραψε τη δική του ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, με τη «Βάλια» να μεγαλώνει μπροστά στα μάτια του κοινού. Χρόνια αργότερα, στο μεγάλο sequel της σειράς, η Έφη Ρασσιά επέστρεψε στον ρόλο που τη σημάδεψε ως ενήλικη πια γυναίκα.