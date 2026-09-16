Τον έπιασε με άλλη και την πάτησε με το αυτοκίνητο - Απίστευτο σκηνικό στη μέση του δρόμου

O καυγάς ενός ζευγαριού κατέληξε σε τραυματισμούς και αποκαλύψεις

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τον έπιασε με άλλη και την πάτησε με το αυτοκίνητο - Απίστευτο σκηνικό στη μέση του δρόμου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας καυγάς μεταξύ ζευγαριού σε πολυτελές προάστιο της Ινδίας κατέληξε σε τραυματισμό γυναίκας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
  • Η γυναίκα, Αναμίκα, ανακάλυψε ότι ο σύντροφός της, Σαχναβάζ, την απατούσε και της είχε κρύψει τη πραγματική του ταυτότητα.
  • Κατά τη διάρκεια του καυγά, ο άνδρας επιτάχυνε και παρέσυρε την Αναμίκα ενώ προσπαθούσε να τον εμποδίσει να φύγει με το αυτοκίνητο.
  • Η Αναμίκα νοσηλεύεται και έχει υποβάλει καταγγελία, με την αστυνομία να χειρίζεται την υπόθεση ως απόπειρα δολοφονίας.
  • Ο άνδρας υποστηρίζει ότι η γυναίκα τον παρακολουθούσε και τον παρενοχλούσε τους τελευταίους μήνες και ότι είχε λάβει χρήματα από αυτόν.
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Επικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε ένα πολυτελές προάστιο στην Ινδία, όταν μία γυναίκα ανακάλυψε ότι ο σύντροφό της την απατάει, αλλά οι αποκαλύψεις δεν σταμάτησαν εκεί. Της είχε κρύψει και την πραγματική ταυτότητά του.

Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως Αναμίκα, προσπαθούσε να σταματήσει ένα αυτοκίνητο σύρθηκε στο καπό του από τον υποτιθέμενο «φίλο» της μετά από καυγά.

Στο βίντεο που ήδη έχει γίνει viral δείχνει τη γυναίκα να κολλάει στο καπό του αυτοκινήτου, το οποίο κινείται.

«Κάνε ό,τι θέλεις... Σταματήστε το αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει η Αναμίκα. Στη συνέχεια φαίνεται να πέφτει από το πλάι και μετά το αυτοκίνητο την παρασύρει. Η γυναίκα τραυματίζεται πριν το αυτοκίνητο απομακρυνθεί με ταχύτητα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά η Αναμίκα που ήταν σε σχέση με τον Σαχναβάζ έμαθε ότι είχε πάει κοντά σε πάρκο της περιοχής με το αυτοκίνητό του μαζί με μια άλλη γυναίκα. Στη συνέχεια έφτασε στο σημείο και τον αντιμετώπισε. Ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο και όταν προσπάθησε να τον εμποδίσει να φύγει με το αυτοκίνητο, φέρεται να επιτάχυνε και να τη χτύπησε.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, το ζευγάρι γνωρίζονταν εδώ, ωστόσο ο άνδρας της είχε συστηθεί με διαφορετικό όνομα.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και έχει υποβάλει γραπτή καταγγελία εναντίον του πρώην πια συντρόφου της.

Η αστυνομία έχει καταγράψει την υπόθεση ως απόπειρα δολοφονίας.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος καθώς και τον ισχυρισμό της Αναμίκα ότι της απέκρυψε τη πραγματική ταυτότητά του ενώ ήταν σε σχέση.

Από την πλευρά του ο άνδρας υποστηρίζει ότι η γυναίκα τον παρακολουθούσε και τον παρενοχλούσε τους τελευταίους έξι έως επτά μήνες και είχε επίσης πάρει χρήματα από αυτόν.

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