Θεοδωρόπουλος προς ανακριτή: «Αν με βάλεις φυλακή θα κάνω απεργία πείνας»

Απίστευτες ατάκες από τον παθολόγο της οδού Καρνεάδου όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Δημήτρης Δρίζος

Θεοδωρόπουλος προς ανακριτή: «Αν με βάλεις φυλακή θα κάνω απεργία πείνας»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος απείλησε ότι θα κάνει απεργία πείνας αν προφυλακιστεί.
  • Η Ιωάννα Γάκα παρουσίασε λιποθυμικές τάσεις και έκλαιγε κατά την απολογία της.
  • Η απολογία των δύο γιατρών κράτησε συνολικά 16 ώρες.
  • Ο Εισαγγελέας διέταξε την προφυλάκιση των δύο κατηγορουμένων για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η κατηγορία αφορά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε υπόθεση πλασμαφαίρεσης.
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Αδιανόητες σκηνές εκτυλίχθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου για 16 ώρες η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έδιναν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη την περασμένη Τετάρτη, όταν άφησε στην υποτιθέμενη κλινική τους την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Η απολογία των δυο γιατρών κράτησε 16 ώρες συνολικά, με την δε Γάκα να παρουσιάζει λιποθυμικές τάσεις και να κλαίει γοερά ενώ ο δε Ηλίας Θεοδωρόπουλος, σύμφωνα με το MEGA, απείλησε πως θα προβεί σε απεργία πείνας αν κριθεί προφυλακιστέος.

Οι απειλές του ωστόσο δεν φαίνεται να συγκίνησαν τον Εισαγγελέα ο οποίος αφού άκουσε τα όσα είχαν να του πουν οι δυο κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Μαζωνάκη με ενδεχόμενο δόλο, διέταξε την προφυλάκισή τους.

Αδιαθεσία μετά την απολογία

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η Γάκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε να ξαπλώσει σε καναπέ έξω από το γραφείο του ανακριτή.

Η απολογία του συζύγου της διακόπηκε προσωρινά, ενώ ο ίδιος και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στα δικαστήρια έφτασε και ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη, εμφανώς φορτισμένη, αρνήθηκε να μεταφερθεί.

Τι υποστήριξε ο γιατρός

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την απολογία του Ηλία Θεοδωρόπουλουυ, ο οποίος επίσης αρνήθηκε την κατηγορία. Η απολογία του ολοκληρώθηκε στις 02:00 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί πριν από τις 16:00 στο ιατρείο της συζύγου του και ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στην πλασμαφαίρεση. Φέρεται να κατέθεσε ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν με δικό του πελάτη και ότι ενημερώθηκε αργότερα, προκειμένου να βοηθήσει στις προσπάθειες αναζωογόνησης του τραγουδιστή.

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