Ανησυχητική άσκηση: Σουηδοί τη νύχτα στα καταφύγια - Προετοιμασία για αεροπορικές επιδρομές

Στόχος της άσκησης είναι να παρατηρηθεί η συμπεριφορά των συμμετεχόντων υπόγεια και να αντληθούν διδάγματα ώστε η παραμονή στο κλειστό καταφύγιο να γίνει «πιο άνετη», σε περίπτωση που χρειαστεί

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ανησυχητική άσκηση: Σουηδοί τη νύχτα στα καταφύγια - Προετοιμασία για αεροπορικές επιδρομές
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Η Σουηδία πραγματοποίησε την πρώτη άσκηση διανυκτέρευσης σε καταφύγιο αεροπορικών επιδρομών στο δήμο Γκρουμς, με στόχο την αύξηση της ετοιμότητας για πιθανή ρωσική επίθεση.
  • Τριάντα επτά εθελοντές με διαφορετικά χαρακτηριστικά συμμετείχαν για να μελετηθεί η συμπεριφορά τους και οι συνθήκες παραμονής υπό το έδαφος.
  • Η άσκηση περιελάμβανε πρακτικές δοκιμασίες, όπως η μεταφορά ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο από απότομη σκάλα, και την εκ περιτροπής λειτουργία συστήματος παροχής οξυγόνου.
  • Οι εμπειρίες των συμμετεχόντων θα αξιολογηθούν σε μελέτη που θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Άμυνας για βελτίωση των καταφυγίων.
  • Η άσκηση αντανακλά την αυξημένη ανησυχία της Σουηδίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και την ανάγκη προετοιμασίας για ενδεχόμενα αεροπορικά πλήγματα.
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Η Σουηδία αυξάνει την ετοιμότητά της για πιθανή ρωσική επίθεση και στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος του Γκρουμς, στα δυτικά της χώρας, διοργάνωσε την πρώτη άσκηση διανυκτέρευσης σε καταφύγιο αεροπορικών επιδρομών.

Τριάντα επτά Σουηδοί — μεταξύ των οποίων ένας πυροσβέστης, ένας συνταξιούχος και μια γραμματέας — συγκεντρώθηκαν μέσα στη νύχτα, με υπνόσακους στα χέρια, την ανησυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους και πολλές απορίες.

«Θα κλείσει εντελώς η θωρακισμένη πόρτα;», «Πώς θα μετρηθεί το επίπεδο οξυγόνου;» ήταν μερικές από τις ερωτήσεις που έθεσαν, και η υπεύθυνη του προγράμματος, Τερέζ Ρόζενμπλαντ, απάντησε υπομονετικά στις απορίες τους.

Στόχος της άσκησης είναι να παρατηρηθεί η συμπεριφορά των συμμετεχόντων υπόγεια και να αντληθούν διδάγματα ώστε η παραμονή στο κλειστό καταφύγιο να γίνει «πιο άνετη», σε περίπτωση που χρειαστεί.

«Θέλουμε να μάθουμε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι αν κρατήσουμε 40 άτομα εδώ, πώς είναι η θερμοκρασία, ποιο είναι το επίπεδο του CO2», είπε η Ρόζενμπλαντ. Ανέφερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «έχει σίγουρα κάνει τη Σουηδία πιο συνειδητοποιημένη ως προς το τι θα μπορούσε να συμβεί» και «αύξησε πραγματικά την προθυμία μας να προετοιμαστούμε».

Ο διοργανωτής χωρίζει τους εθελοντές σε 10 ομάδες, οι οποίες κατευθύνονται προς το καταφύγιο, όπου μια ομάδα αντιμετωπίζει την πρώτη της πρόκληση: να κατεβάσει έναν άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο από μια πολύ απότομη σκάλα. Ο άνδρας, ηλικίας περίπου πενήντα ετών, μεταφέρεται από την αναπηρική καρέκλα του και στη συνέχεια στερεώνεται σε ένα πορτοκαλί φορείο, το οποίο δύο άνδρες μεταφέρουν προσεκτικά προς τα κάτω.

Η Γκρουμς έχει επιλέξει σκόπιμα άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά για να δοκιμάσει τις δυσκολίες που θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση πραγματικής κρίσης.

Αυτό ώθησε τη γραμματέα και νέα μαμά Κάλι Φρόιντ να προσφερθεί εθελόντρια.

«Ξέρεις ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί», είπε κρατώντας στην αγκαλιά της τον εξάμηνο γιο της, τον Κνουτ, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς πώς «να φροντίζει ένα παιδί σε ένα τέτοιο περιβάλλον». «Το μέλλον μας είναι αβέβαιο», είπε η 29χρονη καθώς τελείωνε το φούσκωμα του στρώματός της, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία αποτελεί «μεγάλη απειλή αυτή τη στιγμή».

Ο Πάτρικ Γιόρντανσον, ένας ξυλουργός στα πενήντα του, ήταν επίσης «ανήσυχος για όλα τα προβλήματα στην Ευρώπη και την Ουκρανία». Αυτό τον ώθησε να ενταχθεί στην Εθνοφρουρά της Σουηδίας, παρόλο που θεωρεί ότι η προοπτική ενός πολέμου στη Σουηδία είναι «όχι και τόσο πιθανή». «Ίσως να ρίξουν βόμβες στη Στοκχόλμη ή να διαταράξουν τις υποδομές, το ηλεκτρικό ρεύμα», είπε.

Μόλις τακτοποιηθούν, οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν κύκλο και συστήνονται ένας-ένας για να σπάσει ο πάγος. Τότε, ένας από αυτούς λιποθύμησε ξαφνικά. Ο αέρας στο καταφύγιο, που χτίστηκε πριν από σχεδόν 60 χρόνια, είναι βαρύς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι εθελοντές αναλάμβαναν εκ περιτροπής να γυρίζουν μια πράσινη μανιβέλα για να αντλούν οξυγόνο στον χώρο, όπου ένας κάδος σκουπιδιών χρησιμεύει ως αυτοσχέδια τουαλέτα.

Τα φώτα έσβησαν στις 10 το βράδυ.

Τα σχόλια των εθελοντών θα τροφοδοτήσουν μια μελέτη, η οποία θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Άμυνας

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