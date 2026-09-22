«Έχω ρύζι, κονσέρβες και ξέρω πού είναι το καταφύγιο»: Η δήλωση του Πολωνού ΥΠΕΞ για ... επιβίωση

Snapshot Ο Πολωνός ΥΠΕΞ Ράντοσλαβ Σικόρσκι έχει εφοδιαστεί με τρόφιμα και εξοπλισμό επιβίωσης στο σπίτι του, όπως ρύζι, κονσέρβες και χειροκίνητη αντλία.

Έχει μελετήσει οδηγίες ασφαλείας και γνωρίζει τη θέση του πλησιέστερου καταφυγίου για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση κρίσης.

Ο Σικόρσκι υπογραμμίζει την ανάγκη ατομικής ευθύνης και βασικής εκπαίδευσης στην αυτοπροστασία, όπως η γνώση τοποθέτησης επιδέσμου.

Η προετοιμασία και η εκπαίδευση πολιτών προωθούνται ως σημαντικά μέτρα πολιτικής προστασίας στη Βαρσοβία εν μέσω εντάσεων με τη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Τις προσωπικές του προετοιμασίες απέναντι στο ενδεχόμενο μιας σοβαρής κρίσης - εν μέσω αλλεπάλληλων απειλών που ανταλάσσουν Ρωσία και Πολωνία - περιέγραψε ευθέως ο υπουργός Εξωτερικών της δεύτερης, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, όταν κλήθηκε να απαντήσει αν διαθέτει έτοιμο σακίδιο εκκένωσης.

Αντί να αρκεστεί σε ένα τυπικό πολιτικό σχόλιο, ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας απαρίθμησε συγκεκριμένα μέτρα που έχει εφαρμόσει στο σπίτι του. «Έχω αποθέματα ρυζιού, έχω χειροκίνητη αντλία στο σπίτι, έχω κονσέρβες φτιαγμένες με πολωνικά προϊόντα από τον δικό μου κήπο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν έχει περιοριστεί μόνο στη συγκέντρωση τροφίμων και νερού. Έχει ήδη μελετήσει τις οδηγίες ασφαλείας και έχει εντοπίσει τη θέση του πλησιέστερου καταφυγίου, ώστε να μην ψάχνει λύσεις την τελευταία στιγμή.

«Όλοι πρέπει να ξέρουν να βάζουν έναν επίδεσμο»

Την ίδια ώρα, ο Σικόρσκι θέλησε να μεταφέρει το βάρος στην ατομική ευθύνη και στη βασική εκπαίδευση του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό, οι στοιχειώδεις γνώσεις αυτοπροστασίας δεν συνδέονται αποκλειστικά με πολεμικά σενάρια. «Όλοι θα έπρεπε να γνωρίζουν πώς να τοποθετούν έναν επίδεσμο. Αυτό είναι χρήσιμο ακόμα και σε περιόδους ειρήνης», σημείωσε, δίνοντας το στίγμα της ετοιμότητας που προωθεί η Βαρσοβία στο πεδίο της πολιτικής προστασίας.

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