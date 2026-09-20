Σλοβενία: Πτώση μυστήριο Πολωνού διπλωμάτη, υπεύθυνου ασφάλειας από τον 3ο όροφο της πρεσβείας

Snapshot Ο επικεφαλής του Γραφείου Διπλωματικής Ασφάλειας του πολωνικού Υπουργείου Εξωτερικών τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο της πρεσβείας στη Λιουμπλιάνα.

Επίσημα βρισκόταν σε άδεια, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε αναλάβει μυστική διπλωματική αποστολή χωρίς επίσημη εντολή.

Ο ρόλος του Γραφείου Διπλωματικής Ασφάλειας είναι η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των διπλωματικών εγκαταστάσεων της Πολωνίας στο εξωτερικό.

Ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής στη Σλοβενία, Λέσεκ Σοτσέβιτσα, είναι στενός συνεργάτης του Πολωνού Υπουργού Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι. Snapshot powered by AI

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο επικεφαλής του Γραφείου Διπλωματικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά από πτώση από παράθυρο του τρίτου ορόφου κτιρίου της πολωνικής πρεσβείας στη Λιουμπλιάνα.

Αν και το Υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίζεται ότι ο αξιωματούχος βρισκόταν σε ιδιωτική άδεια, πληροφορίες πολωνικών μέσων υποδεικνύουν ότι είχε παραλάβει διπλωματική αποστολή και έπρεπε να την παραδώσει χωρίς να έχει λάβει επίσημη εντολή.

Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο επικεφαλής του γραφείου που έπεσε από κτήριο της πολωνικής πρεσβείας στη Σλοβενία βρισκόταν επίσημα σε άδεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες πολωνικών μέσω ενημέρωσης, έπρεπε να παραλάβει από το Υπουργείο Εξωτερικών λίστες ταχυμεταφορών που περιείχαν διπλωματική βαλίτσα και να τις παραδώσει στη συνέχεια. Μπορεί να βρισκόταν σε επίσημη αποστολή, αλλά δεν είχε εκδοθεί καμία επίσημη εντολή αποστολής.

Το Γραφείο Διπλωματικής Ασφάλειας συντονίζει και εποπτεύει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των εγχώριων εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και των διπλωματικών αποστολών της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο εξωτερικό.

Ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής στη Σλοβενία, Λέσεκ Σοτσέβιτσα, είναι ένας από τους στενότερους συνεργάτες και φίλους του Υπουργού Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι