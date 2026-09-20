Στο Σαν Φρανσίσκο τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός - Αναλυτικά το πρόγραμμά του

Η επίσκεψη θα διαρκέσει δύο μέρες

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Στο Σαν Φρανσίσκο τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός - Αναλυτικά το πρόγραμμά του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα 21 και μεθαύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο.

Το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla.

Στις 18.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Την Τρίτη στις 8.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie.

Στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: Πτώση μυστήριο Πολωνού διπλωμάτη, υπεύθυνου ασφάλειας από τον 3ο όροφο της πρεσβείας

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Σητεία - Πλησιάζουν στο Καρύδι οι φλόγες, ήχησε ξανά το 112

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τόμας Τζέφερσον και επικριτής της δουλείας, απέκτησε παιδιά με την σκλάβα του

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία έτοιμη να κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά του Κιέβου

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα «γέφυρα συνεννόησης» σε έναν κόσμο αστάθειας - Μία η διαφορά με την Τουρκία»

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Προκαλεί ο βασικός ύποπτος - Θέλει να εκδώσει «αποκαλυπτικό» βιβλίο για 7ψηφιο ποσό

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Σαν Φρανσίσκο τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός - Αναλυτικά το πρόγραμμά του

20:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - ΑΕΚ 1-2: Ο Γιόβιτς έδωσε τη λύση!

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Διευκρινίσεις του ΙΣΑ για το ιατρείο στο Κολωνάκι -«Καμία καταγγελία»

19:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι για τηλεφωνικές απάτες με τις οποίες έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα

19:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τα σενάρια που εξετάζονται - Αναλυτικά παραδείγματα

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έκλεισε κέντρο γαλλικής γλώσσας στην Τεχεράνη λόγω «παράνομων δραστηριοτήτων»

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Γερμανία - exit polls: Πρωτιά του AfD στο Μεκλεμβούργο - Καταστροφή παραδέχεται ο Μερτς

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Προηγείται το AFD και στο Μεκλεμβούργο, η Αριστερά κερδίζει στο Βερολίνο

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-1: Λύτρωση με Σάλιακα στις καθυστερήσεις

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Δύο συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες - Αναζητούν συνεργούς

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

19:00ΥΓΕΙΑ

Ο κανόνας «μην κοιμάστε μετά από διάσειση» είναι μύθος — Τι πραγματικά έχει σημασία

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν εκ νέου οι εχθροπραξίες: Επίθεση σε αμερικανική βάση στο ιρακινό Κουρδιστάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:11ΕΛΛΑΔΑ

Στον τάφο του Ανδρέα προσκύνησαν τα παιδιά και τα εγγόνια του Παπανδρέου μετά την κηδεία της Μαργαρίτας

16:31LIFESTYLE

Ελαφρύ εγκεφαλικό έπαθε ο Σταμάτης Σπανουδάκης - Αναβλήθηκε η συναυλία του στο Μεσολόγγι

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Γερμανία - exit polls: Πρωτιά του AfD στο Μεκλεμβούργο - Καταστροφή παραδέχεται ο Μερτς

09:27LIFESTYLE

Ο Γιάννης Πάριος τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» - «Ένα υπέροχο τίμιο παιδί»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη ο 76χρονος για θανατηφόρα σωματική βλάβη - Ελεύθερη η 21χρονη

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Σητεία - Πλησιάζουν στο Καρύδι οι φλόγες, ήχησε ξανά το 112

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Προκαλεί ο βασικός ύποπτος - Θέλει να εκδώσει «αποκαλυπτικό» βιβλίο για 7ψηφιο ποσό

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Ο τελευταίος σου χορός, τα κύματα» – Οι γιοι της την αποχαιρέτησαν με δάκρυα και αναμνήσεις

17:46LIFESTYLE

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ανήλικοι της πέταξαν γυάλινα μπουκάλια έξω από το κατάστημά της

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ εξετάζει χτύπημα στο Ιράν - «Πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα;»

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πώς ξεκίνησε ο διαπληκτισμός για την ξαπλώστρα που κατέληξε στον θάνατο του 82χρονου - Τι λέει φίλος του 76χρονου εμπλεκόμενου στον καυγά

08:19LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το κοριτσάκι που θα βάφτιζε πήγε στον τάφο του και άφησε ένα λουλούδι - Βίντεο

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικά μαθήματα: Μετανάστες στη Βρετανία διδάσκονται να μην βιάζουν ανήλικες για να μην πέσουν σε «παγίδα»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή των ανηλίκων - Ο θύτης επιτέθηκε πρώτα στην αδερφή του θύματος

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία χτύπησε για πρώτη φορά τη Ρωσία με βαλλιστικό πύραυλο - Έτοιμη για αντίποινα η Μόσχα

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις αδελφές επισκέφθηκαν τη λίμνη όπου πνίγηκε η μητέρα τους – 48 ώρες μετά ήταν νεκρές σε παραλία

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εξετάζεται αν Θεοδωρόπουλος και Γάκα είχαν στήσει «δίκτυο γιατρών» - Έπειθαν ασθενείς ότι είναι άρρωστοι

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο - Συγκίνησαν οι επικήδειοι των παιδιών της - «Η μάνα μας δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, αλλά έγινε και πάλεψε για την χώρα»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκαμε στη «Σπιναλόγκα» της Χίου: Οι σκιές του αρχαιότερου λεπροκομείου που αρνούνται να σβήσουν 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ