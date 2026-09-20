Στο Σαν Φρανσίσκο τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός - Αναλυτικά το πρόγραμμά του
Η επίσκεψη θα διαρκέσει δύο μέρες
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα 21 και μεθαύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο.
Το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla.
Στις 18.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».
Την Τρίτη στις 8.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie.
Στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.
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