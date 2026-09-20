Καβάλα: Δύο συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες - Αναζητούν συνεργούς

Για την υπόθεση σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Καβάλα: Δύο συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες - Αναζητούν συνεργούς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο γυναίκες συνελήφθησαν στην Καβάλα για συμμετοχή σε ξεχωριστές υποθέσεις τηλεφωνικών απατών.
  • Στην πρώτη υπόθεση, ένας άνδρας εξαπατήθηκε με πρόσχημα τραυματισμό συγγενούς, με αποτέλεσμα να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα.
  • Στη δεύτερη υπόθεση, γυναίκα απειλήθηκε και προτράπηκε να παραδώσει χρήματα και τιμαλφή, ενώ δράστης προσποιούνταν αστυνομικό για να πείσει το θύμα.
  • Οι δράστιδες συνελήφθησαν κατά την παραλαβή των κλοπιμαίων και το υλικό αποδόθηκε στα θύματα.
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Δύο γυναίκες συνελήφθησαν στην Καβάλα, καθώς εμπλέκονται σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις τηλεφωνικών απατών. Για την υπόθεση σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες, οι οποίες περιλαμβάνουν και άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, για το αδίκημα της απάτης, εκ των οποίων μία τετελεσμένη και μια σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν προχθές Παρασκευή και χθες Σάββατο αντίστοιχα σε βάρος δύο ανδρών, σε περιοχές της Καβάλας.

Του είπαν ότι τραυματίστηκε συγγενής του

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί της περασμένης Παρασκευής στην Καβάλα, άνδρας δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο δράστη, ο οποίος προσποιούμενος αρχικά τον ιατρό με πρόσχημα ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει τραυματισθεί και απαιτείται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια απειλώντας τον για την σωματική του ακεραιότητα, επιχειρούσε να τον πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή για να τα παραδώσει.

Παράλληλα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενος τον αστυνομικό και με το πρόσχημα αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψη ατόμων που δραστηριοποιούνται σε απάτες, τον έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα από την οικία του και να τα εναποθέσει σε σημεία που του υποδείκνυε τηλεφωνικά, απ΄ όπου παρελήφθησαν από συνεργό του.

Ο δράστης συνέχισε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον παθόντα, προσπαθώντας να τον πείσει να παραδώσει και άλλα χρήματα, πλην όμως ο παθών αντιλήφθηκε την απάτη και έπειτα από σχετική καταγγελία οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν μία ημεδαπή να μεταβαίνει με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο σε προκαθορισμένο σημείο για την συμφωνημένη παραλαβή, όπου και συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησε η δράστιδα και το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων και κοσμημάτων που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος και στην κατοχή της, τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα.

Απείλησαν γυναίκα για τη σωματική της ακεραιότητα

Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, σε οικισμό της Καβάλας, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή και απειλώντας την για την σωματική της ακεραιότητα, επιχειρούσε να την εξαπατήσει και να την πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή που είχε στην οικία της για να τα παραδώσει.

Παράλληλα, προκειμένου να γίνει πιο πιστευτός, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της άγνωστος δράστης προσποιούμενος τον αστυνομικό και με το πρόσχημα αστυνομικής επιχείρησης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που δραστηριοποιούνται σε τηλεφωνικές απάτες, την προέτρεψε να συνεργαστεί μαζί του για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών που την απειλούσαν, εναποθέτοντας χρήματα και τιμαλφή σε προκαθορισμένο σημείο.

Έπειτα από σχετική καταγγελία οργανώθηκε άμεσα αστυνομική επιχείρηση από τους παραπάνω αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε μία ημεδαπή δράστιδα η οποία μετέβη στο προκαθορισμένο σημείο για την παραλαβή των συμφωνηθέντων, όπου και συνελήφθη.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ το προανακριτικό έργο για τις δύο υποθέσεις ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.

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