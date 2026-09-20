Ο Γιάννης Πάριος τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» - «Ένα υπέροχο τίμιο παιδί»

Snapshot Ο Γιάννης Πάριος τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ποτέ Ποτέ» σε συναυλία στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πάριος μοιράστηκε την ιστορία ότι είχε γράψει το τραγούδι για τον Μαζωνάκη, ο οποίος το είχε ξεχάσει αρχικά.

Ο Μαζωνάκης αργότερα ζήτησε να το ξανατραγουδήσει, καθώς ήταν το αγαπημένο του τραγούδι.

Ο Πάριος εξέφρασε εκτίμηση για τον Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «υπέροχο, τίμιο παιδί» και αναφέρθηκε στην ταλαιπωρία που πέρασε. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή χάρισε ο Γιάννης Πάριος στο κοινό, τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη σε συναυλία του στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου (19/9).

Ο σπουδαίος ερμηνευτής αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη το «Ποτέ Ποτέ» και μοιράστηκε με το κοινό την ιστορία του τραγουδιού, ενώ όπως σημείωσε ο ίδιος το αγαπούσε πολύ και για αυτό τον λόγο θα ήθελε να τον τιμήσει ερμηνεύοντας αυτό το κομμάτι.

«Επειδή τον γνώριζα, ήταν ένα υπέροχο, τίμιο παιδί. Είναι πιο σπουδαίο να εκτιμάς έναν άνθρωπο, πάρα να τον αγαπάς. Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσα, γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ. Μου είχε πει "γράψε μου ένα τραγούδι Γιάννη". "Θα σου γράψω" του λέω". Κάποιος κοινός μας φίλος, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μου το ζήτησε και του λέω "θα του γράψω". Του γράφω. Του λέει (ο κοινός φίλος) "σου έχει γράψει ο Γιάννης ένα τραγούδι”. Λέει "το περιμένω να το ακούσω". Επειδή είχε και άλλα στο μυαλό του, το ξέχασε. Ε, τι να κάνω κι εγώ, το έβαλα στον δικό μου δίσκο. Όταν πέρασε ο καιρός, το ακούει από μένα και λέει στον φίλο μου, τον κοινό μας φίλο, τον Σάββα "Πες στον Γιάννη ότι θέλω να το ξαναπω εγώ”. Του είπα "για σένα ήταν αυτό το τραγούδι, αυτό είναι το τραγούδι που ζήταγες". Και όταν με ρώτησε ο Σάββας του είπα "Να το πει ολόκληρο". Έχω γράψει κι εγώ πολλά τραγούδια, αλλά αυτό το τραγούδι, επειδή ξέρω ότι ήταν το αγαπημένο του θα το πω...», εξομολογήθηκε συγκινημένος ο Γιάννης Πάριος και ξεκίνησε να τραγουδά.

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